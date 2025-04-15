Hayat Hikayesi Anlatılacak: Adile Naşit'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
Yeşilçam’ın kalbinde taht kurmuş Adile Naşit’in gerçek yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor. Gerçek adı Adela Özcan olan bu efsane ismin hayatını konu alan Adile filmi için hazırlıklar hız kazandı. BKM yapımı olan ve Mayıs ayında sete çıkması planlanan projede Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstleneceği ve Adile Naşit'in hayat hikayesinin anlatılacağı film için geri sayım başladı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Adile Naşit'i Meltem Kaplan canlandıracak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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