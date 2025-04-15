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Hayat Hikayesi Anlatılacak: Adile Naşit'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Hayat Hikayesi Anlatılacak: Adile Naşit'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.04.2025 - 11:34

Yeşilçam’ın kalbinde taht kurmuş Adile Naşit’in gerçek yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor. Gerçek adı Adela Özcan olan bu efsane ismin hayatını konu alan Adile filmi için hazırlıklar hız kazandı. BKM yapımı olan ve Mayıs ayında sete çıkması planlanan projede Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstleneceği ve Adile Naşit'in hayat hikayesinin anlatılacağı film için geri sayım başladı.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstleneceği ve Adile Naşit'in hayat hikayesinin anlatılacağı film için geri sayım başladı.

Yeşilçam’ın unutulmaz simalarından Adile Naşit’in yaşamı, sinema perdesinde yeniden can bulmaya hazırlanıyor. Adile Naşit’in iç dünyasına ve sahne arkasındaki yaşamına ışık tutacak filmin senaryosu yazar Nermin Yıldırım’a ait olurken kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Adile Naşit'i Meltem Kaplan canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Adile Naşit'i Meltem Kaplan canlandıracak.

2022’de Berlin Film Festivali’nde “En İyi Başrol Performansı”nda Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaplan, Naşit'i canlandırmaya hazırlanırken kadrodaki diğer isimler de açıkladı.

Müjde Ar rolü Seda Bakan'ın!

Müjde Ar rolü Seda Bakan'ın!

1974 yılında geçen sahnelerle açılacak Adile filminde, Yeşilçam'ın altın çağından pek çok efsane isimi izleyeceğiz. Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Sevda Aktolga gibi dönemin unutulmaz sanatçıları filmde canlandırılacak. 

Oyuncu seçim sürecinde oldukça titiz davranıldığı, bazı roller için son anda değişiklikler yapıldığı konuşuluyor. Altuntaş'ın haberine göre usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ı torunu Tarık Ündüz’ün canlandıracağı kesinleşti. Müjde Ar rolünde ise Seda Bakan kamera karşısına geçecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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and Itır Esen goes to Farah Zeynep