Snape Çok Eleştirilmişti: Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli Oldu!

HBO orijinal yapımı Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu sonunda açıklandı! Açıklamaya göre, dizide altı kez Emmy, iki kez Tony Ödülü, Olivier ödülü kazanan, BAFTA ve Oscar adayı John Lithgow, Albus Dumbledore rolünde ; Tony Ödülü, Altın Küre ve Olivier ödülü kazanan Oscar ve Emmy adayı Janet McTeer,Minerva McGonagall rolünde ; Emmy ve BAFTA adayı Paapa Essiedu, Severus Snape rolünde ve BIFA adayı Nick Frost, Rubeus Hagrid rolünde oynayacak.

Dizinin konuk oyuncuları arasında ise Luke Thallon Quirinus Quirrell rolünde, beş kez BAFTA ödülü sahibi Paul Whitehouse da Argus Filch rolünde bulunuyor.