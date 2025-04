Snape Çok Eleştirilmişti: Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli Oldu!

J. K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisinin sinemaya uyarlanmasının üstünden 24 yıl geçti. 7 kitap için çekilen 8 filmin her biri Potterheadlerde ayrı bağımlılık yaptı. Neredeyse her yıl tekrar tekrar izlediğimiz filmler birer başyapıtken, serinin bir diziye dönüştürülmesi ve her kitabın bir sezonda işlenmesi kararlaştırıldı.

2026'da yayınlanması planlanan dizinin oyuncuları belli oldu.