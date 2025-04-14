onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Snape Çok Eleştirilmişti: Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli Oldu!

Snape Çok Eleştirilmişti: Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli Oldu!

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2025 - 20:11

J. K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisinin sinemaya uyarlanmasının üstünden 24 yıl geçti. 7 kitap için çekilen 8 filmin her biri Potterheadlerde ayrı bağımlılık yaptı. Neredeyse her yıl tekrar tekrar izlediğimiz filmler birer başyapıtken, serinin bir diziye dönüştürülmesi ve her kitabın bir sezonda işlenmesi kararlaştırıldı. 

2026'da yayınlanması planlanan dizinin oyuncuları belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk filminin üstünden tam 24 yıl geçen Harry Potter serisi diziye dönüşüyor.

İlk filminin üstünden tam 24 yıl geçen Harry Potter serisi diziye dönüşüyor.

J. K. Rowling tarafından kaleme alınan seri, sinemaya aktarılmasının ardından dünya çapında bir etki yaratmıştı. 24 yıl geçmesine rağmen hala severek izlenen ve izleyicide ayrı bir yere sahip olan Harry Potter evreni artık diziye aktarılıyor. 

Son birkaç yıldır dönem dönem gündeme gelen dizide artık gelişmeler art arda geliyor. Önümüzdeki yıl yayınlanacak dizide Severus Snape karakterini kimin canlandıracağı belli olmuştu.

Harry Potter dizisinin ilk oyuncu kadrosu belli oldu.

Harry Potter dizisinin ilk oyuncu kadrosu belli oldu.

HBO orijinal yapımı Harry Potter dizisinde oyuncu kadrosu sonunda açıklandı! Açıklamaya göre, dizide altı kez Emmy, iki kez Tony Ödülü, Olivier ödülü kazanan, BAFTA ve Oscar adayı John Lithgow, Albus Dumbledore rolünde ; Tony Ödülü, Altın Küre ve Olivier ödülü kazanan Oscar ve Emmy adayı Janet McTeer,Minerva McGonagall rolünde ; Emmy ve BAFTA adayı Paapa Essiedu, Severus Snape rolünde ve BIFA adayı Nick Frost, Rubeus Hagrid rolünde oynayacak.

Dizinin konuk oyuncuları arasında ise Luke Thallon Quirinus Quirrell rolünde, beş kez BAFTA ödülü sahibi Paul Whitehouse da Argus Filch rolünde bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın