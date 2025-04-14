Snape Çok Eleştirilmişti: Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli Oldu!
J. K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisinin sinemaya uyarlanmasının üstünden 24 yıl geçti. 7 kitap için çekilen 8 filmin her biri Potterheadlerde ayrı bağımlılık yaptı. Neredeyse her yıl tekrar tekrar izlediğimiz filmler birer başyapıtken, serinin bir diziye dönüştürülmesi ve her kitabın bir sezonda işlenmesi kararlaştırıldı.
2026'da yayınlanması planlanan dizinin oyuncuları belli oldu.
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İlk filminin üstünden tam 24 yıl geçen Harry Potter serisi diziye dönüşüyor.
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Harry Potter dizisinin ilk oyuncu kadrosu belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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