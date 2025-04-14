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Kara Torba Operasyonu, Günahkârlar, Baldız: 18 Nisan 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Kara Torba Operasyonu, Günahkârlar, Baldız: 18 Nisan 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Sinema
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.04.2025 - 15:14

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 18 Nisan 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Kara Torba Operasyonu, Günahkârlar, Baldız gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 18 Nisan 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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Kara Torba Operasyonu (Black Bag)

Kara Torba Operasyonu (Black Bag)

Kara Torba Operasyonu Film Konusu:

Gizli servislerin karanlık dünyasında geçen bir hikayeyi bizlerle buluşturan Kara Torba Operasyonu'nda Kathryn Woodhouse, vatan hainliği suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak durum o kadar basit değil; çünkü suçlanan kişi, aynı zamanda efsanevi bir ajan olan eşi. Bu durum, Kathryn'ün sadakatini sorgulamasına neden oluyor. Karşısında iki seçenek var: Ya evliliğine sadık kalacak ya da ülkesine. Bu, onun için nihai bir sınav olacak. Her iki tarafın da ağır sonuçları var ve Kathryn'ün vereceği karar, hayatını sonsuza dek değiştirecek.

Kara Torba Operasyonu Film Oyuncular:

Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke

Filmin Türü:

Casusluk, Gerilim, Dram

Kara Torba Operasyonu Fragmanı:

Günahkârlar (Sinners)

Günahkârlar (Sinners)

Günahkârlar Film Konusu:

1930'ların Louisiana'sında geçen hikayemiz, Smoke ve ikiz kardeşi etrafında şekillenir. Geçmişlerindeki talihsizlikleri ve sorunları geride bırakıp, yeni bir yaşam kurma umuduyla köklerine dönerler. İkizlerin bu yeni başlangıcı, memleketlerine olan özlemle doludur. Ancak başlarda her şeyin yolunda gitmesi, onların rahat bir nefes almasını sağlar. Ancak bu huzur, peşlerini bırakmayan karanlık ve uğursuz bir varlıkla karşılaştıklarında son bulur. Bu beklenmedik karşılaşma, onların hayatlarını kökünden sarsar ve hikayemiz bu noktada derin bir hal alır.

Günahkârlar Film Oyuncuları:

Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton

Filmin Türü:

Dram, Fantastik, Gerilim, Korku, Aksiyon

Günahkârlar Fragmanı:

Baldız

Baldız

2025'in en çok beklenen komedi filmi 'Baldız', Türk sinemasının seçkin isimlerini bir araya getiriyor.

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Kamuran Süner'in senaryosunu yazdığı bu filmde; Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Hamdi Alkan ve Emel Müftüoğlu gibi değerli oyuncular rol alıyor. Film, izleyicilere kahkaha tufanı yaşatacak sahnelerle dolu.

Filmin Türü:

Komedi

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Baldız Fragmanı:

Rum Yetimhanesi

Rum Yetimhanesi

Rum Yetimhanesi Filmi Konusu:

Yeni yitirdiği annesinin ardından bıraktığı mektupla bir kardeşi olduğunu fark eden Nergis'in, bu aile sırrını çözme yolculuğuna Büyükada'da devam etmesi ve yaşadığı olayları anlatıyor. Nergis, annesiyle bir süredir iletişim kurmamıştır. Bir gün, annesinin hayatını kaybettiği haberini hastaneden alır. Annesinin son eşyalarını almak için hastaneye gider ve aralarında kendisine yazılmış bir mektup ve eski bir fotoğraf bulur. Fotoğrafta, varlığından habersiz olduğu bir kardeşi olduğunu fark eder. Hiç zaman kaybetmeden Büyükada'ya giden Nergis, annesinin geçmişte Rum Yetimhanesi'nde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşında kaybolduğunu öğrenir. Bu esrarlı durumu araştırmaya karar verir ve adada kaldığı süre içinde, korkutucu deneyimler yaşar. Yetimhanede yaşayan çocukların ruhlarıyla karşılaşır ve adanın kötü ruhlar tarafından sarıldığını keşfeder. Nergis, adadan ayrılmayı düşündüğünde, bunun için çok geç olduğunu anlar.

Rum Yetimhanesi Filmi Oyuncuları:

Murat Tatlı, Ayşe Baçkır, Tayfun Sav

Filmin Türü:

Korku

Rum Yetimhanesi Fragmanı:

Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar (Bolshoe puteshestvie. Vokrug sveta, The Big Trip 3: Race Around the World)

Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar (Bolshoe puteshestvie. Vokrug sveta, The Big Trip 3: Race Around the World)

Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar Filmi Konusu:

Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar, sevimli ayı Mic Mac ve dostlarının, kapılarına teslim edilen yavru lamanın ailesine kavuşması için çıktıkları heyecan verici yolculuğu anlatmaktadır. Mic Mac, ailesi ve arılarıyla huzurlu bir yaşam sürerken, bir leyleğin yanlışlıkla getirdiği yavru lama, onları yeni bir maceraya sürükler. Mic Mac ve en yakın arkadaşları tavşan Oscar, panda, kurt ve leylek, yavru lamayı ailesine kavuşturmak için yollara düşerler. Ancak bu yolculuk, öncekilerden daha fazla heyecan vaat etmektedir.

Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar Filmi Oyuncuları:

Diomid Vinogradov, Irina Kireeva

Filmin Türü:

Animasyon, Komedi, Macera

Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar

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Hay Hak

Hay Hak

Hay Hak Filmi Konusu:

'Hay Hak' filmi, dört yıl aradan sonra köylerine dönen ve nüfus kayıtlarından bile silinmiş olan Hacivat ve Karagöz'ün maceralarını konu alır. Bu sevimli ve sakar ikili, köylülerin gönlünü kazanmak adına herkese yardım etmeye karar verirler. Ancak, iyi niyetle başladıkları her iş, köyde büyük bir kaos ve felakete yol açar. Bu absürt kahramanların, kendilerini affettirme çabaları köylüler arasında anlaşmazlıklara sebep olurken; sonuçta, istemeden de olsa birlik ve dayanışmanın gerçek değerini fark ederler. Bu film, komedi ve dramın harmanlandığı, izleyenlere hem güldüren hem düşündüren bir hikaye sunar.

Hay Hak Filmi Yönetmeni:

İsa Doğmuş

Filmin Türü:

Animasyon

Hay Hak Fragmanı:

Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi

Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi

Saykoterapi Filmi Konusu:

Bir adamın boşanma süreci ve yazarlık kariyerindeki çıkmaz, emekli bir seri katil ile kurduğu beklenmedik dostlukla bir yol bulur. Bu alışılmadık bağlantı, adamın yaşamını ve yazarlık anlayışını kökten değiştirir. Seri katil, gündüz vakti adamın evlilikle ilgili meselelerine rehberlik ederken, geceleri ise yazarın yeni romanındaki cinayet sahnelerine ilham verir.

Saykoterapi Filmi Oyuncuları:

Britt Lower, Steve Buscemi, John Magaro

Filmin Türü:

Dram, Komedi

Saykoterapi Fragmanı:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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