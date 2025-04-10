Gerçek Kabuslar Gibi: Dünya Sinemasından Uykularınızı Kaçıracak 15 Korku Filmi!
Korku sineması, izleyicinin en derin korkularına dokunarak akıldan çıkmayan deneyimler yaşatır. Bazı filmler vardır ki yalnızca izlerken değil, günler sonra bile etkisini sürdürür. Bu listemizde dünya genelinde iz bırakan, psikolojik gerilimden doğaüstü varlıklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan en korkutucu 15 korku filmini derledik.
Eğer geceleri ışıklar açık uyuyanlardansanız, bu liste sizi hem ürkütecek hem de büyüleyecek!
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1. The Exorcist (1973)
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2. Hereditary (2018)
3. The Conjuring (2013)
4. The Shining (1980)
5. Sinister (2012)
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6. Paranormal Activity (2007)
7. The Babadook (2014)
8. Insidious (2010)
9. The Texas Chain Saw Massacre (1974)
10. The Ring (2002)
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11. Midsommar (2019)
12. It Follows (2014)
13. Rosemary’s Baby (1968)
14. The Blair Witch Project (1999)
15. Martyrs (2008)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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