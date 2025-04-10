Gerçek Kabuslar Gibi: Dünya Sinemasından Uykularınızı Kaçıracak 15 Korku Filmi!

Korku sineması, izleyicinin en derin korkularına dokunarak akıldan çıkmayan deneyimler yaşatır. Bazı filmler vardır ki yalnızca izlerken değil, günler sonra bile etkisini sürdürür. Bu listemizde dünya genelinde iz bırakan, psikolojik gerilimden doğaüstü varlıklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan en korkutucu 15 korku filmini derledik.

Eğer geceleri ışıklar açık uyuyanlardansanız, bu liste sizi hem ürkütecek hem de büyüleyecek!