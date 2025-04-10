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Gerçek Kabuslar Gibi: Dünya Sinemasından Uykularınızı Kaçıracak 15 Korku Filmi!

Gerçek Kabuslar Gibi: Dünya Sinemasından Uykularınızı Kaçıracak 15 Korku Filmi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.04.2025 - 01:48

Korku sineması, izleyicinin en derin korkularına dokunarak akıldan çıkmayan deneyimler yaşatır. Bazı filmler vardır ki yalnızca izlerken değil, günler sonra bile etkisini sürdürür. Bu listemizde dünya genelinde iz bırakan, psikolojik gerilimden doğaüstü varlıklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan en korkutucu 15 korku filmini derledik. 

Eğer geceleri ışıklar açık uyuyanlardansanız, bu liste sizi hem ürkütecek hem de büyüleyecek!

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1. The Exorcist (1973)

1. The Exorcist (1973)

Bir genç kız olan Regan, giderek tuhaf ve ürkütücü davranışlar sergilemeye başlar. Annesi yardım ararken, kızının şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiği anlaşılır. İki rahip, bu varlığı kovmak için korkutucu bir şeytan çıkarma ayini yapar. Gerilim, inanç ve doğaüstü unsurların yoğun şekilde işlendiği film, izleyiciyi derinden sarsan bir deneyim sunar.

2. Hereditary (2018)

2. Hereditary (2018)

Annesinin ölümünden sonra, Graham ailesi geçmişteki karanlık sırlarla yüzleşir. Aile üyeleri birer birer trajik şekilde etkilenirken, doğaüstü olaylar giderek artar. Film, kuşaktan kuşağa aktarılan bir laneti işlerken, psikolojik gerilim ve metafizik korkuyu harmanlar. Yoğun atmosferi ve çarpıcı finaliyle uzun süre etkisinden çıkılmaz.

3. The Conjuring (2013)

3. The Conjuring (2013)

Gerçek olaylara dayanan film, paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın Perron ailesine yardım edişini konu alır. Aile, taşındıkları evde ruhani varlıkların saldırısına uğrar. Warren çifti, varlığın kimliğini ortaya çıkarıp aileyi kurtarmaya çalışır. Klasik hayaletli ev temasını etkileyici bir biçimde yansıtır.

4. The Shining (1980)

4. The Shining (1980)

Yazar Jack Torrance, ailesiyle birlikte kışın kapalı kalan bir otelde bakıcılık yapar. Otelin geçmişi ve Jack’in psikolojisi giderek bozulur. Doğaüstü olaylar ve Jack’in şiddete yönelmesiyle gerilim tırmanır. Stephen King’in romanından uyarlanan film, izleyiciyi psikolojik ve doğaüstü bir kâbusa sürükler.

5. Sinister (2012)

5. Sinister (2012)

Ellison, ailesiyle birlikte yeni bir eve taşınır ve çatı katında bulduğu eski video kasetlerde, önceki ev sahiplerinin vahşice öldürüldüğünü keşfeder. Araştırdıkça cinayetlerin arkasında doğaüstü bir varlık olan Bughuul’un olduğunu öğrenir. Film, yavaş yavaş artan gerilimiyle izleyiciyi diken üstünde tutar.

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6. Paranormal Activity (2007)

6. Paranormal Activity (2007)

Bir çift, evlerinde tuhaf olaylar yaşanmaya başlayınca her şeyi kamerayla kaydetmeye karar verir. Görüntülerde görünmeyen bir varlığın onları rahatsız ettiği ortaya çıkar. Buluntu film formatıyla sunulan hikâye, izleyiciyi olayların tam ortasına çekerek gerilimi artırır.

7. The Babadook (2014)

7. The Babadook (2014)

Kocasını kaybeden Amelia, oğluyla birlikte yaşarken, evlerinde garip bir çocuk kitabı bulur. Kitaptaki korkunç varlık 'Babadook', kısa süre sonra gerçek hayatta da kendini göstermeye başlar. Film, anne ve oğulun korkuları ve travmaları üzerinden ilerler, metaforik anlatımıyla da dikkat çeker.

8. Insidious (2010)

8. Insidious (2010)

Lambert ailesi, oğullarının açıklanamayan bir komaya girmesiyle korkunç olaylar yaşamaya başlar. Oğulları astral seyahat yaparken karanlık bir boyutta sıkışmıştır. Aile, doğaüstü yardım alarak onu geri getirmeye çalışır. Film, farklı bir evren fikriyle klasik korku kalıplarını yaratıcı biçimde birleştirir.

9. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

9. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

Bir grup genç, eski aile mezarlığını ziyaret ederken korkunç bir katil ailesiyle karşılaşır. Deri suratlı Leatherface’in önderliğindeki aile, gençleri vahşice avlamaya başlar. Gerçek olaylardan esinlenen film, sadist atmosferi ve rahatsız edici görselleriyle türün öncülerindendir.

10. The Ring (2002)

10. The Ring (2002)
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Efsaneye göre bir video kaseti izleyen herkes 7 gün içinde ölür. Gazeteci Rachel, bu kaseti izledikten sonra olayların kaynağını araştırmaya başlar. Lanetin arkasındaki küçük kızın trajik hikâyesi keşfedildikçe korku artar. Film, gizem ve doğaüstü korkuyu ustalıkla harmanlar.

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11. Midsommar (2019)

11. Midsommar (2019)

Travmatik bir kaybın ardından, genç bir çift İsveç’teki bir pagan festivaline katılır. Başta huzurlu ve renkli görünen etkinlikler, zamanla karanlık bir ritüele dönüşür. Film, gün ışığında geçen bir korku hikâyesi sunarak geleneksel korku kalıplarını tersine çevirir.

12. It Follows (2014)

12. It Follows (2014)

Jay, sevgilisiyle yaşadığı bir geceden sonra doğaüstü bir varlık tarafından takip edilmeye başlar. Bu varlık yalnızca 'etkilenen' kişilerce görülebilir ve yavaşça onlara yaklaşır. Laneti başkasına aktarmanın tek yolu cinsel ilişkiye girmektir. Film, metaforik temaları ve özgün fikriyle öne çıkar.

13. Rosemary’s Baby (1968)

13. Rosemary’s Baby (1968)

Rosemary, hamile kaldıktan sonra etrafındaki insanların tuhaf davranışlarıyla yüzleşir. Kocasının ve komşularının gizli bir tarikatla bağlantısı olduğundan şüphelenir. Zamanla bebeğinin şeytani bir güce ait olabileceğini fark eder. Film, paranoya ve dini temaları işleyerek içten içe korkutan bir yapı sunar.

14. The Blair Witch Project (1999)

14. The Blair Witch Project (1999)

Üç belgeselci, Maryland ormanlarında Blair Cadısı efsanesini araştırırken kaybolur. Bulunan görüntüler, yaşadıkları korkunç olayları gösterir. Film, buluntu film türünün öncüsü olmuş ve gerçeklik hissiyle izleyiciyi etkisi altına almıştır.

15. Martyrs (2008)

15. Martyrs (2008)

Lucie, çocukken kaçırılıp işkence gördükten sonra intikam için harekete geçer. Ancak geçmişiyle yüzleşmesi bambaşka bir kabusa dönüşür. Fransız yapımı film, şiddet, acı ve varoluşsal temaları derinlemesine işlerken, izleyiciyi hem psikolojik hem fiziksel anlamda zorlar.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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