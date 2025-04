Yayın Tarihi Belli Oldu: Love, Death & Robots Dizisinin 4. Sezonundan İlk Fragman Geldi!

Netflix'in her bölümü çarpıcı kısa hikayelerden oluşan animasyon dizisi Love, Death & Robots ilk sezonu itibariyle dünya çapında büyük ses getirmeyi başardı. Her bilim kurgu yapımı severin mutlaka izlemesi gereken yapımlar arasında gösterilen Love, Death & Robots dizisinin 4. sezonundan ilk fragman geldi.