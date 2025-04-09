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Yayın Tarihi Belli Oldu: Love, Death & Robots Dizisinin 4. Sezonundan İlk Fragman Geldi!

Yayın Tarihi Belli Oldu: Love, Death & Robots Dizisinin 4. Sezonundan İlk Fragman Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.04.2025 - 18:55

Netflix'in her bölümü çarpıcı kısa hikayelerden oluşan animasyon dizisi Love, Death & Robots ilk sezonu itibariyle dünya çapında büyük ses getirmeyi başardı. Her bilim kurgu yapımı severin mutlaka izlemesi gereken yapımlar arasında gösterilen Love, Death & Robots dizisinin 4. sezonundan ilk fragman geldi.

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Netflix'in en sevilen animasyon dizilerinden olan Love, Death & Robots dünya çapında ses getirmeyi başarmış yapımlardan oldu.

Netflix'in en sevilen animasyon dizilerinden olan Love, Death & Robots dünya çapında ses getirmeyi başarmış yapımlardan oldu.

Bölümler arasında bağlantı olmayan olağanüstü antoloji dizisi büyük bir kitleyi kendine hayran bıraktı. Her bölümü farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlanan, farklı bir bilim-kurgu hikayesini ekranlara getiren Love, Death & Robots dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyordu.

Tim Miller ve David Fincher imzası taşıyan ve yine "aşk, ölüm ve robotlar" temasının dolu dolu işleneceği dizinin yeni sezonu, 15 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.

Tim Miller ve David Fincher imzası taşıyan ve yine "aşk, ölüm ve robotlar" temasının dolu dolu işleneceği dizinin yeni sezonu, 15 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.

4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Love, Death & Robots dizisinden ilk görüntüler gelmişti. Ve beklenen gelişme ise dün akşam saatlerinde yaşandı. 

Love, Death & Robots'un resmi sosyal medya hesabından dizinin heyecanla beklenen 4. sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

İşte Love, Death & Robots dizisinin 4. sezon fragmanı...

Dizinin sevenleri fragmanın dışında Love, Death & Robots'un yeni sezon afişini de hayli merak etmişti.

Dizinin sevenleri fragmanın dışında Love, Death & Robots'un yeni sezon afişini de hayli merak etmişti.

Yine dizinin resmi X hesabından paylaşılan dizi afişi de böyle bırakalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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