Yayın Tarihi Belli Oldu: Love, Death & Robots Dizisinin 4. Sezonundan İlk Fragman Geldi!
Yayın Tarihi Belli Oldu: Love, Death & Robots Dizisinin 4. Sezonundan İlk Fragman Geldi!
Netflix'in her bölümü çarpıcı kısa hikayelerden oluşan animasyon dizisi Love, Death & Robots ilk sezonu itibariyle dünya çapında büyük ses getirmeyi başardı. Her bilim kurgu yapımı severin mutlaka izlemesi gereken yapımlar arasında gösterilen Love, Death & Robots dizisinin 4. sezonundan ilk fragman geldi.
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Netflix'in en sevilen animasyon dizilerinden olan Love, Death & Robots dünya çapında ses getirmeyi başarmış yapımlardan oldu.
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Tim Miller ve David Fincher imzası taşıyan ve yine "aşk, ölüm ve robotlar" temasının dolu dolu işleneceği dizinin yeni sezonu, 15 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.
İşte Love, Death & Robots dizisinin 4. sezon fragmanı...
Dizinin sevenleri fragmanın dışında Love, Death & Robots'un yeni sezon afişini de hayli merak etmişti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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