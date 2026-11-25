O Dizilerin Faturası Kime Kesiliyor: Yapımcılar ve Oyuncular Maliyet Krizini Tek Tek Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dizi sektöründe reklam gelirlerinin düşmesiyle başlayan maliyet krizi, yapımcıların, oyuncuların ve set çalışanlarının aynı anda dile getirdiği ortak bir şikâyete dönüştü. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'un başrol ücretlerine yönelik çıkışı, Haysiyet'in yapımcısı İsmail Gündoğdu ve Şükrü Avşar gibi isimlerin açıklamalarıyla birleşince, bölüm başına milyonları bulan faturanın kime çıkarılacağı sorusu iyice görünür hâle geldi.
Faruk Turgut'a göre 25 milyonluk bir dizide 3-3,5 milyonluk başrol ücreti ciddi bir sıkıntı.
Demet Evgar uzun ve yoğun set temposunu eleştirirken yapımcılar da bölüm sürelerinin kısaltılmasını istiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın