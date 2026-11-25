Reklam gelirlerindeki düşüş, kanalların yapım şirketlerinden indirim istediği bir sürece dönüştü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre kanallar yapımcılardan yüzde 25 indirim bekliyor, Karar'ın aktardığı sektör değerlendirmelerinde ise bir dizinin bölüm başı maliyeti 30-35 milyon lirayı buluyor; bu paranın yaklaşık üçte biri oyunculara, üçte biri set ekibine, kalanı da mekân kirasından belediye izinlerine uzanan giderlere gidiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, bu hesabın en tartışmalı kalemine Bloomberg HT'de Gözde Atasoy'un konuğu olduğu programda değindi ve başrol ücretlerini 'bir arz-talep meselesi' diye tanımladı. Turgut'a göre bazı kanallar belirli oyuncular olmadan onay vermiyor, kendisi ise bu rakamları ödemeyeceğini söylüyor; menajerlik ve stopaj giderlerinin de yapımcıya yük olması bütçeyi daha da daraltıyor. Bütçenin yaklaşık beşte biri tek bir isme gittiğinde başrol kadını ve yan roller zayıf kalıyor, bu da ekrana doğrudan içerik kalitesi olarak yansıyor. Bu tablo yalnızca Turgut'un değil, sektörün farklı koltuklarında oturan isimlerin de ortak şikâyeti.