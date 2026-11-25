Kentin en çok bilinen adreslerinden Palandöken'de tablo daha da belirgin. Kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santimetrenin üzerine çıktı. Her kış yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kayak meraklısını ağırlayan Palandöken, Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Sezonun açılışı için gün sayılan merkezde yağan kar, hem işletmeler hem de kış sporu tutkunları için sevindirici bir gelişme olarak görülüyor. Sezon öncesinde pistlerde biriken her santimetre kar, hazırlık çalışmaları açısından büyük önem taşıyor. Kayak severlerin gözü şimdi açılış tarihinde.