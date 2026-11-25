Bir Kentte Kar Kalınlığı 30 Santimi Aştı
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Doğu Anadolu'da kış kapıyı çaldı. Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla sürdü ve kent güne bembeyaz bir manzarayla uyandı. Kayak sezonunun açılması için gün sayılan Palandöken'de ise kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.
Kar gece saat 01.00 sıralarında başladı, kent merkezinde 5 santimetreyi buldu.
Palandöken'de kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.
Kardan görüntüler👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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