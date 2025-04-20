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"Bir Anda Değişiyordu": Kapıcılar Kralı'nın Çocuk Oyuncusundan Kemal Sunal'la İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

"Bir Anda Değişiyordu": Kapıcılar Kralı'nın Çocuk Oyuncusundan Kemal Sunal'la İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.04.2025 - 14:43

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden bir tanesi 'Kapıcılar Kralı' olmuştu. Yeşilçam'ın en keyifli yapımlarından olan filmde Kemal Sunal'ın oğlunu da Soner Yağız canlandırmıştı. Habertürk'te yer alan habere göre, şimdilerde oyunculuğu bırakıp bambaşka bir sektöre yönelen Yağız'ın usta oyuncu Kemal Sunal'la ilgili itirafı oldukça dikkat çekti.

Kaynak: Habertürk - Aytekin Teker

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1976 yapımı Kapıcılar Kralı filmi Yeşilçam'ın ikonik filmlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

1976 yapımı Kapıcılar Kralı filmi Yeşilçam'ın ikonik filmlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Her izlendiğinde seyircisini ilk kez izliyormuş gibi güldüren filmin yönetmenliğini Zeki Ökten üstlenmişti. Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ, Sevil Üstekin, Feridun Çölgeçen, Can Kolukısa gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Kapıcılar Kralı birçok repliğiyle de unutulmaz olmuştu.

Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Kapıcı Seyit'in oğlu 'İbrahim'i canlandıran kişi de dönemin çocuk oyuncularından Soner Yağız olmuştu.

Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Kapıcı Seyit'in oğlu 'İbrahim'i canlandıran kişi de dönemin çocuk oyuncularından Soner Yağız olmuştu.

Habertürk'ten Aytekin Teker'le röportaj yapan Yağız, ' Eniştem ajans sahibiydi. Filmlere, alt rollerdeki oyuncuları gönderirdi. Beni öncelikle birkaç reklamda oynattı. Ardından Hülya Koçyiğit'in oynadığı 'Gülşah' filminin figürasyonunda yer aldım.' ifadelerini kullanıp devam etti:

''Kapıcılar Kralı' filminden önce yönetmenliğini Safa Önal'ın yaptığı Ali Rıza Binboğa, Betül Aşçıoğlu ve Kadir Savun'un rol aldığı 'Yarınlar Bizim' filminde de çocuk oyuncu kamera karşısına geçtim.

Ajans tarafından 'Kapıcılar Kralı'nın yönetmeni Zeki Ökten'e önerilen Soner Yağız; 'Yarınlar Bizim' filminin çekimleri devam ederken, babamla Zeki Ökten'in Beyoğlu'ndaki bürosuna gittik. Zeki Ökten, 'saçlarını keseceğiz, kapıcı çocuğu olacaksın' dedi. Görüşmeler sonucunda beni filme dâhil etti. 'Yarınlar Bizim'in çekimleri bittiği gibi, 'Kapıcılar Kralı'nın çekimlerine başladım.'

Kapıcılar Kralı'nda rol alırken 10 yaşında olan Soner Yağız, filmde babasını oynayan Kemal Sunal'la ilgili de konuştu.

Kapıcılar Kralı'nda rol alırken 10 yaşında olan Soner Yağız, filmde babasını oynayan Kemal Sunal'la ilgili de konuştu.

'Rahmetli Kemal Sunal, çok ciddi bir insandı. 'Kamera motor' dendiği zaman bir anda inanılmaz değişiyordu. O ciddi insan yerine bambaşka biri geliyordu sanki.' 

Filmin afişinde kendisi yerine farklı bir çocuğun yer almasıyla ilgili açıklamada da bulunan eski oyuncu, 'O dönemlerde bırakın fotoğrafınızın afişte olmasını, adınızın afişte yazması bile çok önemliydi. Devamsızlık sınırındaydım, okuldan izin alamadım. Sonrasında filmde kız kardeşimi canlandıran Banu Bolaman'ın kardeşi Bahadır Bolaman'ı afişe koydular' ifadelerini kullandı.

Şimdilerde oyunculuğu bırakıp at yarışı gazetesi çıkaran Soner Yağız ailesi ve kendisinin haberi de olamadan erotik bir filmde rol aldığını açıkladı:

Şimdilerde oyunculuğu bırakıp at yarışı gazetesi çıkaran Soner Yağız ailesi ve kendisinin haberi de olamadan erotik bir filmde rol aldığını açıkladı:

'Arzu Okay, Salih Güney, Kazım Kartal'ın rol aldığı, 1977 yapımı 'Sen Aşk Nedir Bilir Misin' filmde Kazım Kartal'ın çocukluğunu canlandırdım. Senaryonun tamamını bilmiyorduk. Film vizyona girince öğrendik ki, erotik filmmiş.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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