"Bir Anda Değişiyordu": Kapıcılar Kralı'nın Çocuk Oyuncusundan Kemal Sunal'la İlgili Dikkat Çeken Açıklama!
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden bir tanesi 'Kapıcılar Kralı' olmuştu. Yeşilçam'ın en keyifli yapımlarından olan filmde Kemal Sunal'ın oğlunu da Soner Yağız canlandırmıştı. Habertürk'te yer alan habere göre, şimdilerde oyunculuğu bırakıp bambaşka bir sektöre yönelen Yağız'ın usta oyuncu Kemal Sunal'la ilgili itirafı oldukça dikkat çekti.
Kaynak: Habertürk - Aytekin Teker
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1976 yapımı Kapıcılar Kralı filmi Yeşilçam'ın ikonik filmlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.
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Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Kapıcı Seyit'in oğlu 'İbrahim'i canlandıran kişi de dönemin çocuk oyuncularından Soner Yağız olmuştu.
Kapıcılar Kralı'nda rol alırken 10 yaşında olan Soner Yağız, filmde babasını oynayan Kemal Sunal'la ilgili de konuştu.
Şimdilerde oyunculuğu bırakıp at yarışı gazetesi çıkaran Soner Yağız ailesi ve kendisinin haberi de olamadan erotik bir filmde rol aldığını açıkladı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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