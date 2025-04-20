"Bir Anda Değişiyordu": Kapıcılar Kralı'nın Çocuk Oyuncusundan Kemal Sunal'la İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

'Rahmetli Kemal Sunal, çok ciddi bir insandı. 'Kamera motor' dendiği zaman bir anda inanılmaz değişiyordu. O ciddi insan yerine bambaşka biri geliyordu sanki.'

Filmin afişinde kendisi yerine farklı bir çocuğun yer almasıyla ilgili açıklamada da bulunan eski oyuncu, 'O dönemlerde bırakın fotoğrafınızın afişte olmasını, adınızın afişte yazması bile çok önemliydi. Devamsızlık sınırındaydım, okuldan izin alamadım. Sonrasında filmde kız kardeşimi canlandıran Banu Bolaman'ın kardeşi Bahadır Bolaman'ı afişe koydular' ifadelerini kullandı.