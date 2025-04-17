Hayal Gücünüz Fena Zorlanacak: Soluksuz İzleyeceğiniz 15 Fantastik Film Önerisi!
Fantastik filmler, sinemanın en etkileyici alanlarından biridir. Bizi alışık olduğumuz gerçekliğin ötesine taşır, hayal gücünün sınırlarını zorlar. Peki siz de gerçek dünyadan uzaklaşıp, büyüyle, gizemle ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan evrenlere adım atmaya hazır mısınız? Fantastik sinema, bizleri sıradanın dışına taşıyıp bambaşka hikayelerle nefesimizi keser. Bu listede, büyülü evrenlerden zaman yolculuğuna, canavarlardan kahramanlara kadar geniş bir yelpazede derlenmiş 15 unutulmaz filmi bir araya getirdik.
İşte hayal gücünün sınırlarını zorlayan, izleyeni içine çeken mükemmel filmler...
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1. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)
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2. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)
3. Inception (2010)
4. Avatar (2009)
5. Pan’ın Labirenti (2006)
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6. Doctor Strange (2016)
7. Interstellar (2014)
8. The Green Knight (2021)
9. Stardust (2007)
10. The Shape of Water (2017)
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11. The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021)
12. Chronicle (2012)
13. The Fall (2006)
14. Spirited Away (2001)
15. The Fountain (2006)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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