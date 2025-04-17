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Ah Zalim Zaman: Hababam Sınıfı Öğrencileri Filmin 50. Yıl İçin Unutulmaz Sıralarına Yeniden Oturdu!

Ah Zalim Zaman: Hababam Sınıfı Öğrencileri Filmin 50. Yıl İçin Unutulmaz Sıralarına Yeniden Oturdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.04.2025 - 19:56

Hababam Sınıfı serisi Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapımları arasına girdi. Her filmiyle hafızalarımıza kazınan, defalarca kez izlesek de ilk günkü gibi güldüğümüz Hababam Sınıfı filminin bugün 50. yılı kutlandı. Filmin hayatta kalan oyuncuları, tam yarım asır sonra yeniden aynı sıralara oturarak poz verdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan pozların ardından içimizi burkan yorumlar art arda geldi.

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Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından filme uyarlanan Hababam Sınıfı, Yeşilçam dünyasının efsanelerinden biri oldu.

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından filme uyarlanan Hababam Sınıfı, Yeşilçam dünyasının efsanelerinden biri oldu.

Sırasıyla Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Hababam Sınıfı Güle Güle filmleriyle büyük beğeni toplayan seri, yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. 

Bundan yıllar sonra serinin yeni versiyonları gelse de hiçbiri eski tadı vermedi. Hikayesiyle sevilen Hababam Sınıfı usta oyuncu kadrosuyla da unutulmaz oldu. 

Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şengibi değerli isimlerin canlandırdığı karakterle yıllar geçse de hafızalarımızdan silinmedi.

İstanbul’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda kurulu Hababam Sınıfı Müzesi'nde bugün çok özel bir etkinlik vardı.

İstanbul’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda kurulu Hababam Sınıfı Müzesi'nde bugün çok özel bir etkinlik vardı.

Hababam Sınıfı filminin 50. yılı, efsane serisinin hayatta kalan oyuncularıyla kutlandı. İzleyicilerin gönlünde taht kuran sahneler yeniden hatırlandığı kutlamada usta isimler tam yarım asır sonra yeniden sıralarına oturdu. 

Hababam Sınıfı yıldızlarından olan Bülent İğdiroğlu '50'nci yılını görebildiğimiz için çok mutluyuz. Göremeyen arkadaşlarımız adına çok üzgünüz ama 'Hababam Sınıfı’nda olabilmek, yaşayabilmek bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. 'İnşallah bir 50 yıl daha görelim' diyeceğim ama herhalde çok komik olurdu. 6 nesil izledi, herhalde 3-4 nesil daha izleyecektir. Çünkü 'Hababam Sınıfı' çok başka bir filmdi, ailece izlenebilen ender filmlerden bir tanesi. Onun için bu işin içinde olmaktan da gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Ahmet Arıman ise 'Aramızda olmayanlar var. Bütün emekler, bu başarılar onlarındır. Bir İnek Şaban’sız Kemal Sunal'sız 'Hababam Sınıfı' düşünülemez, bir Münir Özkul’suz, Adile Naşit’siz. Biz de onların çırakları olmaktan son derece mutluyuz' dedi.

Filmin oyuncularından Ergun Sözen de "Hababam Sınıfı' filmi 50 yıldır bitmeyen bir kültür hazinesi. Ne mutlu ki yine buradayız" dedi ve devam etti:

Filmin oyuncularından Ergun Sözen de "Hababam Sınıfı' filmi 50 yıldır bitmeyen bir kültür hazinesi. Ne mutlu ki yine buradayız" dedi ve devam etti:

'Sanki dün gibi filmi yeniden çekiyoruz. Ama bir şeyi asla unutmuyoruz. O İnek Şaban'lar, Kemal Sunal'lar, o Güdük Necmi'ler, Halit Akçatepe'ler, o Tarık Akan'lar, Damat Ferit'ler, o değerli Mahmut Hoca'mız, bize hâlâ şu merdivenlerden elinde çıngırakla inen sevgili Hafize Ana'mız, hepsi buradalar aslında. Belki onları göremiyorsunuz ama onlar sizi çok iyi görüyor ve sizlerle gurur duyuyor bu kadar nesildir 'Hababam Sınıfı'nı unutmadığınız için.'

Hababam Sınıfı öğrencilerini 50 yılın ardından yeniden sıralarında gören kullanıcılar da bir hayli duygulandı:

Hababam Sınıfı öğrencilerini 50 yılın ardından yeniden sıralarında gören kullanıcılar da bir hayli duygulandı:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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