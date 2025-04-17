Ah Zalim Zaman: Hababam Sınıfı Öğrencileri Filmin 50. Yıl İçin Unutulmaz Sıralarına Yeniden Oturdu!
Hababam Sınıfı serisi Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapımları arasına girdi. Her filmiyle hafızalarımıza kazınan, defalarca kez izlesek de ilk günkü gibi güldüğümüz Hababam Sınıfı filminin bugün 50. yılı kutlandı. Filmin hayatta kalan oyuncuları, tam yarım asır sonra yeniden aynı sıralara oturarak poz verdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan pozların ardından içimizi burkan yorumlar art arda geldi.
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Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından filme uyarlanan Hababam Sınıfı, Yeşilçam dünyasının efsanelerinden biri oldu.
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İstanbul’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda kurulu Hababam Sınıfı Müzesi'nde bugün çok özel bir etkinlik vardı.
Filmin oyuncularından Ergun Sözen de "Hababam Sınıfı' filmi 50 yıldır bitmeyen bir kültür hazinesi. Ne mutlu ki yine buradayız" dedi ve devam etti:
Hababam Sınıfı öğrencilerini 50 yılın ardından yeniden sıralarında gören kullanıcılar da bir hayli duygulandı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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