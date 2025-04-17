Ah Zalim Zaman: Hababam Sınıfı Öğrencileri Filmin 50. Yıl İçin Unutulmaz Sıralarına Yeniden Oturdu!

Hababam Sınıfı filminin 50. yılı, efsane serisinin hayatta kalan oyuncularıyla kutlandı. İzleyicilerin gönlünde taht kuran sahneler yeniden hatırlandığı kutlamada usta isimler tam yarım asır sonra yeniden sıralarına oturdu.

Hababam Sınıfı yıldızlarından olan Bülent İğdiroğlu '50'nci yılını görebildiğimiz için çok mutluyuz. Göremeyen arkadaşlarımız adına çok üzgünüz ama 'Hababam Sınıfı’nda olabilmek, yaşayabilmek bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. 'İnşallah bir 50 yıl daha görelim' diyeceğim ama herhalde çok komik olurdu. 6 nesil izledi, herhalde 3-4 nesil daha izleyecektir. Çünkü 'Hababam Sınıfı' çok başka bir filmdi, ailece izlenebilen ender filmlerden bir tanesi. Onun için bu işin içinde olmaktan da gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Ahmet Arıman ise 'Aramızda olmayanlar var. Bütün emekler, bu başarılar onlarındır. Bir İnek Şaban’sız Kemal Sunal'sız 'Hababam Sınıfı' düşünülemez, bir Münir Özkul’suz, Adile Naşit’siz. Biz de onların çırakları olmaktan son derece mutluyuz' dedi.