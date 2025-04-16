Tanımak Çok Zor: İlk Göktürk'te Türk Bilge 'Alagar'ı Canlandıran Murat Serezli 3 Saatlik Makyajla Yaşlandı!

Türkiye’deki yayın hayatına başlayan Warner Bros. Discovery’nin global dijital yayın platformu Max üzerinden yayınlanan yapımlar dikkat çekiyor. 'İlk Göktürk' filmi de bu yapımlardan biri oldu. Murat Serezli de filmde Türk bir bilge olan 'Alagar'a hayat veriyor. Uzun zamandır saç ve sakallarını uzatan Serezli, Alagar karakteri için her gün 3 saatlik makyajla yaşlandırıldığını anlattı.

Kaynak: Snob Magazin