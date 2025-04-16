Tanımak Çok Zor: İlk Göktürk'te Türk Bilge 'Alagar'ı Canlandıran Murat Serezli 3 Saatlik Makyajla Yaşlandı!
Türkiye’deki yayın hayatına başlayan Warner Bros. Discovery’nin global dijital yayın platformu Max üzerinden yayınlanan yapımlar dikkat çekiyor. 'İlk Göktürk' filmi de bu yapımlardan biri oldu. Murat Serezli de filmde Türk bir bilge olan 'Alagar'a hayat veriyor. Uzun zamandır saç ve sakallarını uzatan Serezli, Alagar karakteri için her gün 3 saatlik makyajla yaşlandırıldığını anlattı.
Kaynak: Snob Magazin
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Börü ve Dağ serilerinin yaratıcısı Alper Çağlar'ın yıllardır yayınlanması beklenen 'Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi 'İlk Göktürk' için hazırlıklar devam ediyor.
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Serezli, geçtiğimiz akşam dizinin tanıtım etkinliğinde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Setteki yoğun temponun yanında karakter hazırlık sürecini detaylıca anlatan ünlü oyuncu bu sürecin kendisi adına heyecan verici olduğunun da altını çizdi.
Murat Serezli'nin plastik makyajla Alagar karakterine dönüşmüş halini buradan da görebilirsiniz!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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