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Tanımak Çok Zor: İlk Göktürk'te Türk Bilge 'Alagar'ı Canlandıran Murat Serezli 3 Saatlik Makyajla Yaşlandı!

Tanımak Çok Zor: İlk Göktürk'te Türk Bilge 'Alagar'ı Canlandıran Murat Serezli 3 Saatlik Makyajla Yaşlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.04.2025 - 11:38

Türkiye’deki yayın hayatına başlayan Warner Bros. Discovery’nin global dijital yayın platformu Max üzerinden yayınlanan yapımlar dikkat çekiyor. 'İlk Göktürk' filmi de bu yapımlardan biri oldu. Murat Serezli de filmde Türk bir bilge olan 'Alagar'a hayat veriyor. Uzun zamandır saç ve sakallarını uzatan Serezli, Alagar karakteri için her gün 3 saatlik makyajla yaşlandırıldığını anlattı. 

Kaynak: Snob Magazin

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Börü ve Dağ serilerinin yaratıcısı Alper Çağlar'ın yıllardır yayınlanması beklenen 'Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi 'İlk Göktürk' için hazırlıklar devam ediyor.

Börü ve Dağ serilerinin yaratıcısı Alper Çağlar'ın yıllardır yayınlanması beklenen 'Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi 'İlk Göktürk' için hazırlıklar devam ediyor.

Warner Bros'un yerli platformu Max'te yayınlanacak yapım uzun süredir gündemde yer alıyordu. 2019 yılında yayınlanması beklenirken ertelenen İlk Göktürk'te Cengiz Coşkun, Arif Diren, Esra Kılıç, Mert Öcal, Dulguun Odkhuu gibi isimler kadroda bulunuyor. 

Türk Mitolojisi'ni temel alacak olan üçlemenin ilk filmide Türk Bilge 'Alagar'ı canlandıran kişi de Murat Serezli oldu.

Serezli, geçtiğimiz akşam dizinin tanıtım etkinliğinde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Serezli, geçtiğimiz akşam dizinin tanıtım etkinliğinde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

'Alagar' rolü için kendisine her gün 3 saatlik bir makyaj yapıldığını açıklayan Murat Serezli, 'Alagar olabilmem için bana her gün üç saat makyaj yapıldı. Saat 09.00'daki set için sabah 05.00'te kalkıp makyaj koltuğuna oturdum' ifadelerini kullandı.

Setteki yoğun temponun yanında karakter hazırlık sürecini detaylıca anlatan ünlü oyuncu bu sürecin kendisi adına heyecan verici olduğunun da altını çizdi.

Setteki yoğun temponun yanında karakter hazırlık sürecini detaylıca anlatan ünlü oyuncu bu sürecin kendisi adına heyecan verici olduğunun da altını çizdi.

Oldukça uzun zamandır saç ve sakallarını kestirmediğini açıklayan Serezli “Bu proje için sırtıma kadar saç uzattım. Sakallarımı kesmedim. Ayrıca at binme, kılıç kullanma ve ok atma dersleri aldım. Böyle özel projeler çok meşakkatli bir çalışma gerektiriyor. Çekimler bir yıldır sürüyor' diyerek verdikleri emekleri gözler önüne serdi.

Murat Serezli'nin plastik makyajla Alagar karakterine dönüşmüş halini buradan da görebilirsiniz!

Murat Serezli'nin plastik makyajla Alagar karakterine dönüşmüş halini buradan da görebilirsiniz!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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