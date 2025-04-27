İstanbul Depreminde TAMP Seviye 1 Aktif Oldu: Depremde İstanbul’a Destek Hangi Kentlerden Gelecek?
İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Can veya mal kaybının yaşanmadığı deprem büyük korkuya neden olurken, AFAD’ın deprem nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) Seviye 1 olarak devreye aldığı öğrenildi.
Seviye 2’ye geçilmemesi nedeniyle İstanbul için çevre illerden destek talep edilmedi. Planda İstanbul için destek alınacak iller Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri olarak belirlendi.
İstanbul için ikinci grup destek illeri ise Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.
Kaynak: Milliyet
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İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul AFAD İl Müdürlüğü teyakkuza geçti.
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Planda 4 kritik seviye var.
Bakanlıkların deprem ve sonrasında neler yapacağı da planda ayrıntılı şekilde yer alıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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