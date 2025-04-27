İstanbul Depreminde TAMP Seviye 1 Aktif Oldu: Depremde İstanbul’a Destek Hangi Kentlerden Gelecek?

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Can veya mal kaybının yaşanmadığı deprem büyük korkuya neden olurken, AFAD’ın deprem nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) Seviye 1 olarak devreye aldığı öğrenildi.

Seviye 2’ye geçilmemesi nedeniyle İstanbul için çevre illerden destek talep edilmedi. Planda İstanbul için destek alınacak iller Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri olarak belirlendi.

İstanbul için ikinci grup destek illeri ise Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.

Kaynak: Milliyet