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İstanbul Depreminde TAMP Seviye 1 Aktif Oldu: Depremde İstanbul’a Destek Hangi Kentlerden Gelecek?

İstanbul Depreminde TAMP Seviye 1 Aktif Oldu: Depremde İstanbul’a Destek Hangi Kentlerden Gelecek?

AFAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.04.2025 - 10:03

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Can veya mal kaybının yaşanmadığı deprem büyük korkuya neden olurken, AFAD’ın deprem nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) Seviye 1 olarak devreye aldığı öğrenildi.

Seviye 2’ye geçilmemesi nedeniyle İstanbul için çevre illerden destek talep edilmedi. Planda İstanbul için destek alınacak iller Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri olarak belirlendi.

İstanbul için ikinci grup destek illeri ise Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.

Kaynak: Milliyet

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İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul AFAD İl Müdürlüğü teyakkuza geçti.

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul AFAD İl Müdürlüğü teyakkuza geçti.

AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) Seviye 1 devreye alınırken, TAMP’ın detayları da ortaya çıktı.

TAMP’ın amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasını belirlemek.

Planda 4 kritik seviye var.

Planda 4 kritik seviye var.

Milliyet’ten Meltem Güneş’in haberine göre, TAMP’ta 4 kritik seviye bulunuyor.

Su baskını, orman yangını, biyolojik afet, salgın hastalık, kuraklık gibi afetlerde yer alacak çalışma gruplarının ayrıştırıldığı plana göre depremde tüm çalışma grupları devreye alınıyor. 

Planda, müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılıyor. 

  • Seviye 1’de (S1) İl AFAD Merkezi faaliyete geçiyor, 

  • S2’de destek illerin takviyesi, 

  • S3’te ulusal destek, 

  • S4’te ise uluslararası destek devreye giriyor. 

İstanbul’un birinci grup destek illeri:

İstanbul için ikinci grup destek illeri: 

Kaynak

Bakanlıkların deprem ve sonrasında neler yapacağı da planda ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Bakanlıkların deprem ve sonrasında neler yapacağı da planda ayrıntılı şekilde yer alıyor.

TAMP’ta çalışma gruplarının ana ve destek çözüm ortakları da belirlenmiş durumda. 

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik, doğalgaz gibi enerji hatlarının onarımı, bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik çalışmalardan; İçişleri Bakanlığı afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, asayişi, can ve mal güvenliğini, kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamaktan sorumlu.

Plana göre hasar tespit, enkaz kaldırılması, yangın risklerine karşı müdahale çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine ediliyor. Afet bölgesinde beslenme hizmetleri Türk Kızılay, afetzedelere yönelik psikososyal destek, ayni bağışların toplanması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunuyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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