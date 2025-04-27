İstanbul’da Yarın Tüm Okullarda İlk Ders: "Afet Farkındalık Eğitimi"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın resmi ve özel tüm okullarda ilk dersin “Afet Farkındalık Eğitimi' olacağı duyuruldu.

Derste öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimlerinin anlatılacağı, 'çök–kapan–tutun' uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgilerin paylaşılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Pazartesi günü öğretmenlerin rehberliğinde, öğrencilerin afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmeleri için farkındalık çalışması yapılacağını da belirtti.