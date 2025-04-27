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İstanbul’da Yarın Tüm Okullarda İlk Ders: "Afet Farkındalık Eğitimi"

İstanbul’da Yarın Tüm Okullarda İlk Ders: "Afet Farkındalık Eğitimi"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.04.2025 - 09:24

İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında okullarda eğitime 2 gün ara verilmişti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, pazartesi günü yeniden açılacak tüm okullardaki ilk ders programını değiştirdi. Yarın kent genelinde tüm resmi ve özel okullarda öğrencilere ilk derste 'Afet Farkındalık Eğitimi' verilecek.

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İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu.

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu.

Kentte vatandaşlar ilk geceyi parklarda geçirmişti. Uzmanların farklı görüşleri de kafa karışıklığını artırmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da yaşanan deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini açıklamıştı.

Hafta sonu tatili sonrasında öğrenciler 28 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Tüm okullardaki ilk ders belli oldu.

Tüm okullardaki ilk ders belli oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın resmi ve özel tüm okullarda ilk dersin “Afet Farkındalık Eğitimi' olacağı duyuruldu.

Derste öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimlerinin anlatılacağı, 'çök–kapan–tutun' uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgilerin paylaşılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Pazartesi günü öğretmenlerin rehberliğinde, öğrencilerin afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmeleri için farkındalık çalışması yapılacağını da belirtti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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