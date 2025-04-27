İstanbul’da Yarın Tüm Okullarda İlk Ders: "Afet Farkındalık Eğitimi"
İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında okullarda eğitime 2 gün ara verilmişti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, pazartesi günü yeniden açılacak tüm okullardaki ilk ders programını değiştirdi. Yarın kent genelinde tüm resmi ve özel okullarda öğrencilere ilk derste 'Afet Farkındalık Eğitimi' verilecek.
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İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu.
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Tüm okullardaki ilk ders belli oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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