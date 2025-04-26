Bülent Uygun 29 Yaşında Hayatını Kaybeden Kızı Almina Tude Uygun'u Gözyaşları İçinde Toprağa Verdi

Küçük yaşından beri Tip 2 diyabet ile mücadele eden Almina, geçtiğimiz yaz şeker komasına girmiş, günlerce yaşam mücadelesi vermişti. Almina Tude Uygun'un katıldığı bir programda hem bu süreci hem de babasını ne kadar çok sevdiğini anlattığı anlar ise yürekleri yaktı.