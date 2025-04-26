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Bülent Uygun 29 Yaşında Hayatını Kaybeden Kızı Almina Tude Uygun'u Gözyaşları İçinde Toprağa Verdi

Bülent Uygun 29 Yaşında Hayatını Kaybeden Kızı Almina Tude Uygun'u Gözyaşları İçinde Toprağa Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2025 - 21:04 Son Güncelleme: 26.04.2025 - 21:32

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Teknik Direktör Bülent Uygun'un 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun vefat etti.Geçtiğimiz aylarda şeker komasına girerek yoğun bakıma alınan genç kız, süreci sağ Salim atlatmıştı. Fakat ne yazık ki hastalığı devam eden genç kadın hayat mücadelesini kaybetti.

Almina Tude Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi. Babası Bülent Uygun, birbirlerini çok sevdiklerini her fırsatta belirttikleri kızına gözyaşlarıyla veda etti.

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Almina Tude Uygun Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapıyordu.

Almina Tude Uygun Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapıyordu.

Küçük yaşından beri Tip 2 diyabet ile mücadele eden Almina, geçtiğimiz yaz şeker komasına girmiş, günlerce yaşam mücadelesi vermişti. Almina Tude Uygun'un katıldığı bir programda hem bu süreci hem de babasını ne kadar çok sevdiğini anlattığı anlar ise yürekleri yaktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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