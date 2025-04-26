Bülent Uygun 29 Yaşında Hayatını Kaybeden Kızı Almina Tude Uygun'u Gözyaşları İçinde Toprağa Verdi

Teknik Direktör Bülent Uygun'un 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun vefat etti.Geçtiğimiz aylarda şeker komasına girerek yoğun bakıma alınan genç kız, süreci sağ Salim atlatmıştı. Fakat ne yazık ki hastalığı devam eden genç kadın hayat mücadelesini kaybetti.
Almina Tude Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi. Babası Bülent Uygun, birbirlerini çok sevdiklerini her fırsatta belirttikleri kızına gözyaşlarıyla veda etti.
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Almina Tude Uygun Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapıyordu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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