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Almina Tude Uygun'un Babası Bülent Uygun İçin Söylediği Duygusal Sözler Yeniden Gündem Oldu

Almina Tude Uygun'un Babası Bülent Uygun İçin Söylediği Duygusal Sözler Yeniden Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.04.2025 - 16:48

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun hayatının en acı kaybını yaşadı. Henüz 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Çocuk yaşta Tip 2 diyabet teşhisi konulan Almina, geçtiğimiz yaz şeker komasına girerek günlerce yaşam mücadelesi vermişti. 

Hayata gözlerini yuman Almina Tude’nin katıldığı bir programda babasına olan sevgisini anlatırken söylediği “Ben babama aşığım” sözleri ve komadan babasının sesiyle çıktığını anlatması gündem oldu. 

İşte detaylar...

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Türk futbolunun sevilen teknik direktörlerinden Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, 29 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun sevilen teknik direktörlerinden Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, 29 yaşında hayatını kaybetti.

Küçük yaşlarda Tip 2 diyabet teşhisi konan ve yıllardır bu hastalıkla mücadele eden Almina, geçtiğimiz yaz aylarında şeker koması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. 

Ağustos ayında yaşadığı bu zorlu süreci atlattığı sanılsa da genç yaşta vefat haberi Türkiye’yi yasa boğdu.

Vefat haberini Antalya’da bir programda olan baba Bülent Uygun orada öğrendi. Büyük bir acı yaşayan Uygun, “Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk’ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca’da aile mezarlığına defnedeceğiz” diyerek duygularını paylaştı. Acılı baba, programı yarıda kesip Sakarya’ya hareket etti.

Hayatını Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak sürdüren Almina Tude Uygun’un vefatı sonrası TFF’den de taziye mesajı geldi.

Hayatını Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak sürdüren Almina Tude Uygun’un vefatı sonrası TFF’den de taziye mesajı geldi.

“Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun’u kaybettik. A Millî Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun’un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Bülent Uygun’a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almina Tude kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Sivasspor ve Sakaryaspor başta olmak üzere birçok kulüpten de Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı mesajları yağdı. Almina Tude Uygun’un cenazesi 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Almina Tude Uygun, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir televizyon programında şeker komasına girme sürecini ve bu zorlu dönemde babasının sesiyle hayata yeniden tutunuşunu anlatmıştı.

Almina Tude Uygun, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir televizyon programında şeker komasına girme sürecini ve bu zorlu dönemde babasının sesiyle hayata yeniden tutunuşunu anlatmıştı.

Duygu dolu anlara sahne olan o programda, “Ben babama aşığım. Babam eski futbolcu. Komadayken sadece babamın sesine yanıt verdim. O ses beni hayata döndürdü” sözleriyle herkesi duygulandırmıştı.

Almina’nın o sözleri ve babasına duyduğu derin sevgi, vefatının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte o sözleri:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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mehtap kus

Bende babamı 13 sene önce kaybettim. Babalar kızlarının ilk ve daimi aşkıdır. Hem benim için Hemde Bülent hocam için sabır diliyorum. Ne bir kız babasını, ne... Devamını Gör

sinan

Genç insanlarin ölümü size de çok koyuyor mu?