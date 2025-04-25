Almina Tude Uygun'un Babası Bülent Uygun İçin Söylediği Duygusal Sözler Yeniden Gündem Oldu
Ünlü teknik direktör Bülent Uygun hayatının en acı kaybını yaşadı. Henüz 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Çocuk yaşta Tip 2 diyabet teşhisi konulan Almina, geçtiğimiz yaz şeker komasına girerek günlerce yaşam mücadelesi vermişti.
Hayata gözlerini yuman Almina Tude’nin katıldığı bir programda babasına olan sevgisini anlatırken söylediği “Ben babama aşığım” sözleri ve komadan babasının sesiyle çıktığını anlatması gündem oldu.
İşte detaylar...
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Türk futbolunun sevilen teknik direktörlerinden Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, 29 yaşında hayatını kaybetti.
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Hayatını Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak sürdüren Almina Tude Uygun’un vefatı sonrası TFF’den de taziye mesajı geldi.
Almina Tude Uygun, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir televizyon programında şeker komasına girme sürecini ve bu zorlu dönemde babasının sesiyle hayata yeniden tutunuşunu anlatmıştı.
İşte o sözleri:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Bende babamı 13 sene önce kaybettim. Babalar kızlarının ilk ve daimi aşkıdır. Hem benim için Hemde Bülent hocam için sabır diliyorum. Ne bir kız babasını, ne... Devamını Gör
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