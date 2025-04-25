Almina Tude Uygun'un Babası Bülent Uygun İçin Söylediği Duygusal Sözler Yeniden Gündem Oldu

“Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun’u kaybettik. A Millî Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun’un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Bülent Uygun’a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almina Tude kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Sivasspor ve Sakaryaspor başta olmak üzere birçok kulüpten de Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı mesajları yağdı. Almina Tude Uygun’un cenazesi 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.