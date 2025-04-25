Bülent Uygun’un En Acı Günü: 29 Yaşındaki Kızı Almina Tude Uygun Hayatını Kaybetti
Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Bülent Uygun’ın 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.
Ağustos ayında şeker komasına giren Almina Tude Uygun, katıldığı bir programda babası hakkında söyledikleriyle duygu dolu anlar yaşatmıştı.
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Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.
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Almina Tude Uygun koma sürecinde yaşadıklarını katıldığı bir programda anlatmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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