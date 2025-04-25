Annesi Sahneye İtmiş, Gazinocular Tarafından Kaçırılmış: Emel Sayın'ın Duyunca Şaşıracağınız Hayat Hikayesi

Yeşilçam’ın ‘mavi boncuğu’ olarak hafızalara kazınan Emel Sayın, hem sesiyle hem de oynadığı filmlerdeki başarısıyla hepimizin gönlüne taht kurmuş bir isim. Ancak Mavi Boncuk filminde kaçırılan Emel Sayın’ın gerçek hayatta da benzer bir olay yaşadığını pek çok kişi bilmez. Üstelik bu, henüz 17 yaşındayken ve sahnelere adım attığı ilk yıllarda yaşanmış bir olay.

Rekabetin dorukta olduğu gazino dönemlerinde, eşiyle birlikte kaçırıldığını anlatmıştı Sayın bir röportajında.

İşte müziğin, sinemanın ve aşkların kadını Emel Sayın hakkında bugüne dek pek bilinmeyen o gerçekler…