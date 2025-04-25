Annesi Sahneye İtmiş, Gazinocular Tarafından Kaçırılmış: Emel Sayın'ın Duyunca Şaşıracağınız Hayat Hikayesi
Yeşilçam’ın ‘mavi boncuğu’ olarak hafızalara kazınan Emel Sayın, hem sesiyle hem de oynadığı filmlerdeki başarısıyla hepimizin gönlüne taht kurmuş bir isim. Ancak Mavi Boncuk filminde kaçırılan Emel Sayın’ın gerçek hayatta da benzer bir olay yaşadığını pek çok kişi bilmez. Üstelik bu, henüz 17 yaşındayken ve sahnelere adım attığı ilk yıllarda yaşanmış bir olay.
Rekabetin dorukta olduğu gazino dönemlerinde, eşiyle birlikte kaçırıldığını anlatmıştı Sayın bir röportajında.
İşte müziğin, sinemanın ve aşkların kadını Emel Sayın hakkında bugüne dek pek bilinmeyen o gerçekler…
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Gözler Kalbin Aynasıdır, Aşkın Kanunu, Böyle mi Olacaktı gibi şarkılarıyla milyonların kalbine taht kuran bir ses Emel Sayın'ınki.
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Ve sahne…
İlk plağı Sus Sus Sus 1970’te çıktı. Ardından Gel Gel Gele ve Doyamadım Sana ile kariyeri yükselişe geçti.
Mavi Boncuk filmi sadece bir sinema klasiği değil, aynı zamanda gerçek hayattaki duyguların da fitilini ateşlemişti.
Henüz sahne yolculuğunun başında Hürriyet’in açtığı bir yarışmada Münir Nurettin Selçuk’un bir eserini seslendirerek Ses Kraliçesi seçilmişti.
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Emel Sayın’ın özel hayatı da en az kariyeri kadar merak edildi.
Yeşilçam’da kaçırıldığı film sahneleri bir yana…
“Misafirimizsiniz, kimseyi aramayın” denilerek İzmir’e götürülen Sayın ve eşi, sahne alacağı gazinoya çıkmaması için kaçırılmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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