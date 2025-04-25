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Annesi Sahneye İtmiş, Gazinocular Tarafından Kaçırılmış: Emel Sayın'ın Duyunca Şaşıracağınız Hayat Hikayesi

Annesi Sahneye İtmiş, Gazinocular Tarafından Kaçırılmış: Emel Sayın'ın Duyunca Şaşıracağınız Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.04.2025 - 12:53

Yeşilçam’ın ‘mavi boncuğu’ olarak hafızalara kazınan Emel Sayın, hem sesiyle hem de oynadığı filmlerdeki başarısıyla hepimizin gönlüne taht kurmuş bir isim. Ancak Mavi Boncuk filminde kaçırılan Emel Sayın’ın gerçek hayatta da benzer bir olay yaşadığını pek çok kişi bilmez. Üstelik bu, henüz 17 yaşındayken ve sahnelere adım attığı ilk yıllarda yaşanmış bir olay. 

Rekabetin dorukta olduğu gazino dönemlerinde, eşiyle birlikte kaçırıldığını anlatmıştı Sayın bir röportajında.

İşte müziğin, sinemanın ve aşkların kadını Emel Sayın hakkında bugüne dek pek bilinmeyen o gerçekler…

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Gözler Kalbin Aynasıdır, Aşkın Kanunu, Böyle mi Olacaktı gibi şarkılarıyla milyonların kalbine taht kuran bir ses Emel Sayın'ınki.

Gözler Kalbin Aynasıdır, Aşkın Kanunu, Böyle mi Olacaktı gibi şarkılarıyla milyonların kalbine taht kuran bir ses Emel Sayın'ınki.

Hüneri yalnızca sesinde değil; Acı Hatıralar, Yalancı Yarim, Çam Sakızı, Feride, Gülizar, Hicran, Düşman, Rüzgar ve Feryat gibi filmlerle sinema perdesine de adını altın harflerle yazdırmış bir efsane…

20 Kasım günü, babasının görevi nedeniyle bulunduğu Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken müzikle tanıştı, Arif Sami Toker’den ilk derslerini aldı. Bu yolculuk onu, Münir Nurettin Selçuk gibi usta isimlerle buluşturdu. Eğitimine İstanbul Öğretmen Okulu’nda ve ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Sayın, Fransa’da Münir Nurettin Selçuk’a da ders veren Alis Rosenthal’dan şan eğitimi aldı.

Ve sahne…

Ve sahne…

İlk kez 17 yaşında Ankara Gençlik Parkı’nda, Necdet Yazar’ın gazinosunda seyircinin karşısına çıktı. Sahne korkusunu anlatırken “Annem arkamdan itti, ben de koşarak çıktım” demesi, bugünün efsanesinin o yıllardaki masum heyecanını özetliyordu.

1963’te Ankara Radyosu’na sınavla girip tam yedi yıl hizmet veren Sayın, burada kazandığı deneyimle artık ülkenin dört bir yanında tanınan bir isimdi. Egemen Bostancı’nın teklifiyle İstanbul müzik dünyasına transfer oldu. Lalezar Gazinosu’nda assolist olarak sahneye çıktı, İstanbul Radyosu’na geçti ve böylece İstanbul macerası başladı.

İlk plağı Sus Sus Sus 1970’te çıktı. Ardından Gel Gel Gele ve Doyamadım Sana ile kariyeri yükselişe geçti.

İlk plağı Sus Sus Sus 1970’te çıktı. Ardından Gel Gel Gele ve Doyamadım Sana ile kariyeri yükselişe geçti.

1972 yılında çıkardığı Son On Yılın En Sevilen On Şarkısı albümü tam 100 bin satarak rekor kırdı. Albümde yer alan birçok eser, dönemin filmlerinde de müzik olarak kullanıldı.

Yeşilçam da onun cazibesine kayıtsız kalamadı. Hülya Koçyiğit, Erol Büyükburç, Tarık Akan gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

Mavi Boncuk filmi sadece bir sinema klasiği değil, aynı zamanda gerçek hayattaki duyguların da fitilini ateşlemişti.

Mavi Boncuk filmi sadece bir sinema klasiği değil, aynı zamanda gerçek hayattaki duyguların da fitilini ateşlemişti.

Filmde Tarık Akan’la başlayan aşkları gerçek hayatta da 4 yıl süren bir beraberliğe dönüştü. Emel Sayın o ilişkiyi “Ondan sonra hiç aşk yaşamadım” sözleriyle tarif etti.

Henüz sahne yolculuğunun başında Hürriyet’in açtığı bir yarışmada Münir Nurettin Selçuk’un bir eserini seslendirerek Ses Kraliçesi seçilmişti.

Henüz sahne yolculuğunun başında Hürriyet’in açtığı bir yarışmada Münir Nurettin Selçuk’un bir eserini seslendirerek Ses Kraliçesi seçilmişti.

Bu unvan yıllar içinde öylesine yerleşti ki, Emel Sayın adı duyulduğunda kadife bir ses, göz alıcı bir zarafet ve kalpleri titreten şarkılar akla gelir oldu.

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Emel Sayın’ın özel hayatı da en az kariyeri kadar merak edildi.

Emel Sayın’ın özel hayatı da en az kariyeri kadar merak edildi.

İlk evliliğini 1966’da İsmet Kasapoğlu ile yaptı, 1975’te boşandı. Ardından bir barışma ve tekrar evlilik, 1979’da ise ikinci kez boşanma geldi. 

1979’da Selçuk Aslan’la evlenip 1981’de yollarını ayırdı. Son evliliğini ise 1986’da David Younnes’le yaptı, bu birliktelik de 1999’da sona erdi.

Yeşilçam’da kaçırıldığı film sahneleri bir yana…

Yeşilçam’da kaçırıldığı film sahneleri bir yana…

Emel Sayın gerçek hayatta da adeta bir film senaryosu yaşadı. Gençlik yıllarında eşiyle birlikte rekabet yüzünden kaçırıldığını yıllar sonra açıkladı. 

Çakıl Gazinosu’nda sahneye çıkacağı gece, evinin önünde bekleyen üç siyah araç tarafından apar topar İzmir’e götürüldüğünü anlattı.

“Misafirimizsiniz, kimseyi aramayın” denilerek İzmir’e götürülen Sayın ve eşi, sahne alacağı gazinoya çıkmaması için kaçırılmıştı.

“Misafirimizsiniz, kimseyi aramayın” denilerek İzmir’e götürülen Sayın ve eşi, sahne alacağı gazinoya çıkmaması için kaçırılmıştı.

Bir röportajında yaşadıklarını anlatırken şöyle konuşmuştu:

“Çakıl Gazinosu ile anlaştım. Hazırlık yapıyorum, sahneye çıkacağım. Evin camından dışarıya bir baktım üç tane siyah araba. Ne yapacağımı şaşırdım. Havaalanına götürüp İzmir uçağına bindirdiler. Misafirimizsin, kimseyi arama dediler. Amaçları beni Çakıl'a çıkarmamaktı.” 

Son olarak 2023 yılında sanat hayatının 60. yılını kutlayan Emel Sayın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödülü almak benim için büyük bir onur” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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