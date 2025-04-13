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Türkan Şoray'ın İkizi Gibiydi: Türkiye Güzeli Mine Mutlu'nun 42 Yıla Sığdırdığı Acı Dolu Hayat Hikayesi

Türkan Şoray'ın İkizi Gibiydi: Türkiye Güzeli Mine Mutlu'nun 42 Yıla Sığdırdığı Acı Dolu Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.04.2025 - 16:57

Bazı hayatlar filmlerdekinden bile daha dramatiktir… Tıpkı Yeşilçam’ın masum gülüşlü yıldızı Mine Mutlu’nunki gibi. Türkiye Güzeli seçildiği andan itibaren hayalleri gerçekleşmeye başlamıştı ama onun hikayesi yalnızca şöhret, alkış ve güzellikten ibaret değildi. 

Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan, ailesinin geçimini sırtlanan, sonra da sinema dünyasında parlayan genç bir kadın… 

Güzelliğiyle Türkan Şoray’a benzetilen, pek çok önemli filmde başrol oynayan Mine Mutlu’nun hayatı, tüm parıltısına rağmen buruk sonla bitti. 42 yaşında kansere yenilen oyuncunun ardında yarım kalmış hayaller, iki evlat ve gözlerden silinmeyen bir gülümseme kaldı…

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Bazen bir bakış yetiyor akıllarda kalmaya…

Bazen bir bakış yetiyor akıllarda kalmaya…

Mine Mutlu da işte öyle bir isimdi. Güzelliğiyle, gülüşüyle, beyazperdedeki duruşuyla Yeşilçam’ın “unutulmaz kadınları” arasına girdi. Ama onun öyküsü sadece ışıltılı sinema kariyerinden ibaret değil. 

Tam aksine, yoksulluk, mücadele, kırık kalpler ve çok erken gelen bir veda barındırıyor içinde.

Asıl adı Emine Özatmaca’ydı.

Asıl adı Emine Özatmaca’ydı.

28 Kasım 1948’de Isparta’da dünyaya geldi. Daha çocuk yaştayken hayatla tanışması sert oldu. Ortaokula giderken bile kuru temizlemede çalışarak ailesine destek oluyordu.

Çünkü annesiyle babası ayrılmış, anneannesi ve iki kardeşiyle İstanbul’a taşınmışlardı. O yaşta geçim derdiyle Tapu Kadastro’da, sonra Devlet Su İşleri’nde memur olarak çalışmaya başlamıştı bile.

Güzelliği kaderini değiştirdi.

Güzelliği kaderini değiştirdi.

Ama kader onun için başka bir sayfa açmak üzereydi… 1965’te Perde Dergisi’nin düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı. Türkiye Güzeli seçildi. İşte o an hayatının dönüm noktasıydı. 

Güzelliğiyle dikkat çekti, sinemanın büyülü dünyasına ilk adımını attı. Başlarda işler yolunda gitmese de şansı döndü.

Türkan Şoray’a olan benzerliğiyle yapımcıların ilgisini çekti.

Türkan Şoray’a olan benzerliğiyle yapımcıların ilgisini çekti.

O dönem magazin sayfaları “Yeni Türkan Şoray” başlıklarıyla doldu. Sadri Alışık’tan Cüneyt Arkın’a dev isimlerle oynadı.

İlk dikkat çeken filmi Cüneyt Arkın ile başrolünü paylaştığı Alageyik oldu. Süreyya Duru’nun yönettiği bu yapım büyük ses getirdi.

Ardından Sadri Alışık, Zeki Müren, Kartal Tibet, Kemal Sunal gibi dev isimlerle sayısız filmde oynadı.

Ardından Sadri Alışık, Zeki Müren, Kartal Tibet, Kemal Sunal gibi dev isimlerle sayısız filmde oynadı.

Köyden İndim Şehre, Ağlama Değmez Hayat, İnleyen Nağmeler oynadığı filmlerden sadece birkaçı. 70’li yılların ortasında ise Türk sinemasına damgasını vuran erotik furyadan o da nasibini aldı. 

Bu dönemde bazı filmlerle eleştirilse de sonrasında sinemadan uzaklaştı.

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Mutluluğu yakalayamadı.

Mutluluğu yakalayamadı.

1980’lerde sahneye adım attı. Bülent Ersoy ile birlikte rol aldığı Beddua filmiyle kamera önüne son kez geçti. Özel hayatıysa ne yazık ki sinema kariyeri kadar parlak olmadı. 

1978’de evlendiği iş insanı Ünal Çulha’dan kısa süre sonra boşandı. Ancak aşkları bitmedi. Barıştılar ve iki çocuk sahibi oldular.

Oğlu Çağkan Çulha yabancı biri değil.

Oğlu Çağkan Çulha yabancı biri değil.

Adanalı, Acemi Cadı, Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projede rol aldı kendisi.

Kardeşi Büşra ise daha sessiz sakin bir hayat tercih ediyor, ekran önüne çıkmıyor.

Mine Mutlu’nun hayali çocuklarını büyütmekti ama hayat izin vermedi.

Mine Mutlu’nun hayali çocuklarını büyütmekti ama hayat izin vermedi.

Genç yaşta akciğer kanserine yakalandı. Tam 2 yıl mücadele etti ama 18 Eylül 1990’da hayata veda etti. Öldüğünde henüz 42 yaşındaydı.

En büyük korkusu ise kendi acısından çok, çocuklarının üzüntüsüydü.

En büyük korkusu ise kendi acısından çok, çocuklarının üzüntüsüydü.

“İki evladım gözümün önünden gitmiyor” diyordu. Ama hayalleri yarım kaldı.

Yıllar sonra dijital platformda yayınlanan Yeşilçam dizisiyle birlikte adı yeniden gündeme geldi.

Dizide Selin Şekerci’nin canlandırdığı karakterin annesi Mine Mutlu olduğunu söyleyen Büşra Çulha bu duruma çok sert tepki gösterdi.

Dizide Selin Şekerci’nin canlandırdığı karakterin annesi Mine Mutlu olduğunu söyleyen Büşra Çulha bu duruma çok sert tepki gösterdi.

Dizinin kendilerinin haberi ve izni olmadan yapılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Çulha şunları söyledi:

“Annemin sırları izinsiz ifşa edildi, manevi değerlerimize saldırıldı.”

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Cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

O, Yeşilçam’ın yıldız tozu yutmuş kadınlarındandı. Kısa ömrüne kocaman bir mücadele, bir o kadar hüzün ve ardında unutulmaz filmler bıraktı. Onun bakışları, sesi ve gülüşü hala pek çok izleyicinin hafızasında yaşıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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