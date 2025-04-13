Türkan Şoray'ın İkizi Gibiydi: Türkiye Güzeli Mine Mutlu'nun 42 Yıla Sığdırdığı Acı Dolu Hayat Hikayesi
Bazı hayatlar filmlerdekinden bile daha dramatiktir… Tıpkı Yeşilçam’ın masum gülüşlü yıldızı Mine Mutlu’nunki gibi. Türkiye Güzeli seçildiği andan itibaren hayalleri gerçekleşmeye başlamıştı ama onun hikayesi yalnızca şöhret, alkış ve güzellikten ibaret değildi.
Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan, ailesinin geçimini sırtlanan, sonra da sinema dünyasında parlayan genç bir kadın…
Güzelliğiyle Türkan Şoray’a benzetilen, pek çok önemli filmde başrol oynayan Mine Mutlu’nun hayatı, tüm parıltısına rağmen buruk sonla bitti. 42 yaşında kansere yenilen oyuncunun ardında yarım kalmış hayaller, iki evlat ve gözlerden silinmeyen bir gülümseme kaldı…
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Bazen bir bakış yetiyor akıllarda kalmaya…
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Asıl adı Emine Özatmaca’ydı.
Güzelliği kaderini değiştirdi.
Türkan Şoray’a olan benzerliğiyle yapımcıların ilgisini çekti.
Ardından Sadri Alışık, Zeki Müren, Kartal Tibet, Kemal Sunal gibi dev isimlerle sayısız filmde oynadı.
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Mutluluğu yakalayamadı.
Oğlu Çağkan Çulha yabancı biri değil.
Mine Mutlu’nun hayali çocuklarını büyütmekti ama hayat izin vermedi.
En büyük korkusu ise kendi acısından çok, çocuklarının üzüntüsüydü.
Dizide Selin Şekerci’nin canlandırdığı karakterin annesi Mine Mutlu olduğunu söyleyen Büşra Çulha bu duruma çok sert tepki gösterdi.
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Cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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