Türkan Şoray'ın İkizi Gibiydi: Türkiye Güzeli Mine Mutlu'nun 42 Yıla Sığdırdığı Acı Dolu Hayat Hikayesi

Bazı hayatlar filmlerdekinden bile daha dramatiktir… Tıpkı Yeşilçam’ın masum gülüşlü yıldızı Mine Mutlu’nunki gibi. Türkiye Güzeli seçildiği andan itibaren hayalleri gerçekleşmeye başlamıştı ama onun hikayesi yalnızca şöhret, alkış ve güzellikten ibaret değildi.

Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan, ailesinin geçimini sırtlanan, sonra da sinema dünyasında parlayan genç bir kadın…

Güzelliğiyle Türkan Şoray’a benzetilen, pek çok önemli filmde başrol oynayan Mine Mutlu’nun hayatı, tüm parıltısına rağmen buruk sonla bitti. 42 yaşında kansere yenilen oyuncunun ardında yarım kalmış hayaller, iki evlat ve gözlerden silinmeyen bir gülümseme kaldı…