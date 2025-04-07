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Şöhret Onu Sokakta Yakaladı: Jennifer Lawrence'nin 14 Yaşında Bir Bakışta Keşfedilme Hikayesi

Şöhret Onu Sokakta Yakaladı: Jennifer Lawrence'nin 14 Yaşında Bir Bakışta Keşfedilme Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.04.2025 - 15:17

Oscar ödüllü bir yıldız olmanın yolu bazen kırmızı halılardan değil, sokakta yürürken bir anda karşılaşılan bir tesadüften geçiyor. Jennifer Lawrence da o nadir rastlanan hikayelerden birine sahip. 

Hollywood’un altın kızı haline gelen bu yetenekli oyuncunun hikayesi tam anlamıyla “bir anda hayatı değişti” dedirten cinsten. 

Gelin, Jennifer’ın göz kamaştırıcı kariyerinin başladığı o dönüm noktasına birlikte bakalım.

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Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

Hani şu Hunger Games serisinin Katniss Everdeen’i. Onu izlediğinizde ne kadar doğal, ne kadar gerçek olduğunu fark etmişsinizdir mutlaka. Her rolü sanki yaşamış gibi oynayan, duyguyu doğrudan karşıya geçiren bir oyuncu o. 

Ama bu başarının ardında sadece yetenek değil, bir de oldukça ilginç bir keşfedilme hikayesi var.

Jennifer, oyunculuğa adım atmadan önce ailesinin maddi durumu çok da parlak olmayan bir genç kızdı.

Jennifer, oyunculuğa adım atmadan önce ailesinin maddi durumu çok da parlak olmayan bir genç kızdı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde, Louisville şehrinde doğup büyüdü. Ailesi onun oyuncu olmasını pek düşünmemişti açıkçası. Küçüklüğünden beri enerjik, komik ve dışa dönüktü ama bu kadar ünlü olacağını kimse hayal bile edemezdi. Ta ki bir yaz günü New York tatiline kadar…

Henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte tatil için New York’a gitmişti.

Henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte tatil için New York’a gitmişti.

Manhattan sokaklarında gezinirken, bir yetenek avcısı Jennifer’ı fark etti. Yüzündeki doğallık, kameraya olan yatkınlığı hemen göze çarpmıştı. 

Yetenek avcısı onun bir deneme çekimine katılmasını önerdi. Ailesi önce tereddüt etse de Jennifer çoktan kararını vermişti: “Ben oyuncu olacağım!”

İlk zamanlar küçük reklam filmleri ve dizilerde rol aldı.

İlk zamanlar küçük reklam filmleri ve dizilerde rol aldı.

The Bill Engvall Show adlı sitcom, onun için bir başlangıç noktasıydı. Burada büyük kız kardeş 'Lauren Pearson'ı oynadı.

Daha sonra Medium, Not Another High School Show, Cold Case, Monk, Company Town gibi projelerde yer aldı.

Ama Jennifer’ın yıldızı asıl 2010 yılında parladı

Ama Jennifer’ın yıldızı asıl 2010 yılında parladı

Winter’s Bone adlı bağımsız filmdeki performansıyla adeta yer yerinden oynadı. Henüz 20 yaşındaydı ama En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi. 

Bu, onun için sadece bir başlangıçtı.

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Ardından X-Men serisinde Mystique karakteriyle bambaşka bir boyuta geçti.

Ardından X-Men serisinde Mystique karakteriyle bambaşka bir boyuta geçti.

Ve tabii ki The Hunger Games ile adını tüm dünyaya duyurdu. Her yaştan izleyicinin kalbini fethetti. 

2013’te Silver Linings Playbook filmindeki performansıyla Oscar’ı eve götürmesi onun sadece bir gençlik yıldızı olmadığını da kanıtladı.

Özel hayatında ise her zaman ayakları yere basan biri oldu.

Özel hayatında ise her zaman ayakları yere basan biri oldu.

Oscar ödüllü başarılı oyuncu, kariyerinde olduğu kadar kalbinde de huzuru bulmuş gibi görünüyor. 2019 yılında sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile dünyaevine girdi. 

Magazin dünyası bu evliliği “sürpriz aşk” olarak yorumlamıştı, zira ikili uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ancak sade ve şık bir törenle evlenen çift, o günden beri oldukça mutlu bir tablo çiziyor.

Çiftimiz Şubat 2022’de ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çocuklarının adını “Cy” koydular. Jennifer, annelikle birlikte hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Son olarak ikinci kez anne olduğu müjdesi duyuruldu.

Son olarak ikinci kez anne olduğu müjdesi duyuruldu.

Hayranları bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Sessiz sedasız geçen hamilelik sürecinin ardından, geçtiğimiz günlerde çiftin ikinci çocuklarının dünyaya geldiği ortaya çıktı.

Bebeğin adı ve cinsiyeti henüz kamuoyuna açıklanmadı ama yakın zamanda ikinci bebeğiyle görüntü vermesi kaçınılmaz.

Jennifer Lawrence, kariyerinde zirvede olmasına rağmen özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlerden. Evliliği, çocukları ve anneliğiyle ilgili detayları basına nadiren paylaşıyor ama hayranları onun bu sade, samimi ve doğal halini çok seviyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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