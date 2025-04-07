Şöhret Onu Sokakta Yakaladı: Jennifer Lawrence'nin 14 Yaşında Bir Bakışta Keşfedilme Hikayesi
Şöhret Onu Sokakta Yakaladı: Jennifer Lawrence'nin 14 Yaşında Bir Bakışta Keşfedilme Hikayesi
Oscar ödüllü bir yıldız olmanın yolu bazen kırmızı halılardan değil, sokakta yürürken bir anda karşılaşılan bir tesadüften geçiyor. Jennifer Lawrence da o nadir rastlanan hikayelerden birine sahip.
Hollywood’un altın kızı haline gelen bu yetenekli oyuncunun hikayesi tam anlamıyla “bir anda hayatı değişti” dedirten cinsten.
Gelin, Jennifer’ın göz kamaştırıcı kariyerinin başladığı o dönüm noktasına birlikte bakalım.
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Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
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Jennifer, oyunculuğa adım atmadan önce ailesinin maddi durumu çok da parlak olmayan bir genç kızdı.
Henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte tatil için New York’a gitmişti.
İlk zamanlar küçük reklam filmleri ve dizilerde rol aldı.
Ama Jennifer’ın yıldızı asıl 2010 yılında parladı
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Ardından X-Men serisinde Mystique karakteriyle bambaşka bir boyuta geçti.
Özel hayatında ise her zaman ayakları yere basan biri oldu.
Son olarak ikinci kez anne olduğu müjdesi duyuruldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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