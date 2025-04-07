Şöhret Onu Sokakta Yakaladı: Jennifer Lawrence'nin 14 Yaşında Bir Bakışta Keşfedilme Hikayesi

Hani şu Hunger Games serisinin Katniss Everdeen’i. Onu izlediğinizde ne kadar doğal, ne kadar gerçek olduğunu fark etmişsinizdir mutlaka. Her rolü sanki yaşamış gibi oynayan, duyguyu doğrudan karşıya geçiren bir oyuncu o.

Ama bu başarının ardında sadece yetenek değil, bir de oldukça ilginç bir keşfedilme hikayesi var.