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"Bana Yürüdü" Demişti, Haklı Çıktı: Justin Bieber Aleyna Tilki'yi Instagram'dan Takibe Aldı

"Bana Yürüdü" Demişti, Haklı Çıktı: Justin Bieber Aleyna Tilki'yi Instagram'dan Takibe Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.04.2025 - 13:47

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber yine gündemde. Sokaklarda sık sık kameralara takılan Bieber, hem tarzıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bir önceki gün eski aşkı Selena Gomez’le ilgili bir paylaşımı beğenip sonra beğenisini geri çekmesi çok konuşulmuştu. 

Şimdi de yeni bir hamle geldi! Hailey Baldwin’le evli olan Justin Bieber, bu kez Aleyna Tilki’yi Instagram’dan takip etmeye başladı. Hatırlarsanız Tilki, birkaç yıl önce katıldığı bir programda “Justin Bieber bana yürümüştü” demişti. O açıklama da Bieber'in bu hamlesiyle yeniden gündeme geldi.

İşte detaylar...

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Justin Bieber kariyerinin zirvesinden son yıllarda yokuş aşağı bir inişe geçmişti desek abartmış olmayız.

Justin Bieber kariyerinin zirvesinden son yıllarda yokuş aşağı bir inişe geçmişti desek abartmış olmayız.

“Baby” ile genç yaşta yıldız olan Bieber, yıllar içinde hem büyük hitlere imza attı hem de özel hayatıyla çok konuşuldu. Son dönemdeyse işler pek yolunda görünmüyor. Kariyerinde durgunluk yaşayan şarkıcının özel hayatında da çalkantılı bir dönemden geçtiği iddia ediliyor. 

Hailey Baldwin’le 2018 yılında evlenen Bieber’ın evliliğinde sorunlar yaşadığı sık sık magazin kulislerine düşüyor. 

Hatta geçtiğimiz haftalarda Hailey’nin yakın çevresine “Justin’in ruh sağlığı iyi değil. Dua edin” dediği bile ileri sürülmüştü.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kameralara yorgun, solgun ve moralsiz haliyle takılan Bieber’daki aşırı kilo kaybı ve uykusuz hali dikkatlerden kaçmadı.

Kameralara yorgun, solgun ve moralsiz haliyle takılan Bieber’daki aşırı kilo kaybı ve uykusuz hali dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıl baba olan çiftin sosyal medyada verdiği mutlu aile pozlarıysa bir süreliğine kafaları karıştırmıştı. Ancak hemen ardından gelen boşanma iddiaları o mutluluk tablosunu gölgede bırakmıştı. 

Hailey ise bu söylentileri eşiyle paylaştığı bir fotoğrafla yalanlamıştı. Yine de iddialar bitmedi, özellikle Justin’in Selena Gomez’li bir gönderiyi beğenip geri çekmesi, “Acaba hâlâ Selena’ya bir ilgisi mi var?” sorularını da beraberinde getirmişti. 

Kimi de Selena'yı takıntı haline getirmiş olabileceğini öne sürdü.

Kaçıranlar için işte o içeriğimiz:

Ve şimdi Justin Bieber'dan bambaşka bir hame geldi.

Ve şimdi Justin Bieber'dan bambaşka bir hame geldi.

Bieber, Aleyna Tilki’yi Instagram’da takibe aldı. Hatırlarsanız Tilki, bu takipten önce de dünyaca ünlü isimle ilgili iddialarıyla gündeme gelmişti. 

Yıllar önce bir röportajda “Justin Bieber bana yürümüştü” diyerek dikkat çeken Aleyna Tilki’nin bu sözleri yeniden magazin gündemine oturdu.

Bakalım bu takip bu kadarla mı sınırlı kalacak, yoksa arkasından yeni gelişmeler mi gelecek, bekleyip göreceğiz.

İzlemeyenler veya hatırlamayanlar için Tilki'nin o açıklamasını da şöyle bırakıyoruz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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