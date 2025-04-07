Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber yine gündemde. Sokaklarda sık sık kameralara takılan Bieber, hem tarzıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bir önceki gün eski aşkı Selena Gomez’le ilgili bir paylaşımı beğenip sonra beğenisini geri çekmesi çok konuşulmuştu.

Şimdi de yeni bir hamle geldi! Hailey Baldwin’le evli olan Justin Bieber, bu kez Aleyna Tilki’yi Instagram’dan takip etmeye başladı. Hatırlarsanız Tilki, birkaç yıl önce katıldığı bir programda “Justin Bieber bana yürümüştü” demişti. O açıklama da Bieber'in bu hamlesiyle yeniden gündeme geldi.

İşte detaylar...