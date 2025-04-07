"Bana Yürüdü" Demişti, Haklı Çıktı: Justin Bieber Aleyna Tilki'yi Instagram'dan Takibe Aldı
"Bana Yürüdü" Demişti, Haklı Çıktı: Justin Bieber Aleyna Tilki'yi Instagram'dan Takibe Aldı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber yine gündemde. Sokaklarda sık sık kameralara takılan Bieber, hem tarzıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bir önceki gün eski aşkı Selena Gomez’le ilgili bir paylaşımı beğenip sonra beğenisini geri çekmesi çok konuşulmuştu.
Şimdi de yeni bir hamle geldi! Hailey Baldwin’le evli olan Justin Bieber, bu kez Aleyna Tilki’yi Instagram’dan takip etmeye başladı. Hatırlarsanız Tilki, birkaç yıl önce katıldığı bir programda “Justin Bieber bana yürümüştü” demişti. O açıklama da Bieber'in bu hamlesiyle yeniden gündeme geldi.
İşte detaylar...
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Justin Bieber kariyerinin zirvesinden son yıllarda yokuş aşağı bir inişe geçmişti desek abartmış olmayız.
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Kameralara yorgun, solgun ve moralsiz haliyle takılan Bieber’daki aşırı kilo kaybı ve uykusuz hali dikkatlerden kaçmadı.
Ve şimdi Justin Bieber'dan bambaşka bir hame geldi.
İzlemeyenler veya hatırlamayanlar için Tilki'nin o açıklamasını da şöyle bırakıyoruz:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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