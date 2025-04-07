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Meryem Uzerli’nin Çırağan’daki Pozlarına Gelen "Hülya Avşar" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı

Meryem Uzerli’nin Çırağan’daki Pozlarına Gelen "Hülya Avşar" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.04.2025 - 12:28

Çırağan Sarayı’nda kamera karşısına geçen Meryem Uzerli, pozlarıyla hayranlarını mest etti. Işıltılı kombinleriyle büyüleyen oyuncuya sosyal medyada adeta yorum yağdı. Ancak bir takipçisinin Hülya Avşar göndermesi, dikkatleri üzerine çekti. Yıllar önceki Altaylı-Avşar-Uzerli diyaloğu yeniden gündeme geldi. 

Gelin o yoruma birlikte bakalım.

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Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli, bu kez Çırağan Sarayı’ndan paylaştığı iddialı pozlarla magazin gündemini salladı.

Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli, bu kez Çırağan Sarayı’ndan paylaştığı iddialı pozlarla magazin gündemini salladı.

Şimdilerde “Şakir Paşa” dizisinde Rozali karakteriyle izleyici karşısına çıkan Uzerli, Instagram’da yayınladığı yeni kareleriyle takipçilerini kendine hayran bıraktı. 

Sarayın büyüleyici atmosferinde yapılan çekimlerde Uzerli, arkadaşına ait bir koleksiyonun parçalarını tanıttı. 

Hem estetik pozları hem de zarif duruşuyla dikkat çeken güzel oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Fakat tüm bu övgülerin arasında bir yorum dikkat çekti.

Fakat tüm bu övgülerin arasında bir yorum dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere gazeteci Fatih Altaylı’nın programında Uzerli’ye dönüp “Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak” demesi büyük yankı uyandırmıştı. 

Bu sözler o dönem gündeme bomba gibi düşmüş, hatta Hülya Avşar da bir programında Uzerli’ye “Seninle neden evlenmediler?” sorusunu yönelterek eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

İşte o polemik, Uzerli’nin son paylaşımlarıyla yeniden alevlendi.

İşte o polemik, Uzerli’nin son paylaşımlarıyla yeniden alevlendi.

Bir kullanıcı, Çırağan Sarayı’ndan paylaşılan karelerin altına “Hülya bunları gördü mü?” yazınca, sosyal medya adeta alev aldı. 

Ardından gelen “Gözetliyor arada…”, “Kıskançlıktan çatlamıştır” yorumları ise konuyu iyice goygoy havasına soktu.

İşte o yorum:

İşte o yorum:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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