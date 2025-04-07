Meryem Uzerli’nin Çırağan’daki Pozlarına Gelen "Hülya Avşar" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı
Meryem Uzerli’nin Çırağan’daki Pozlarına Gelen "Hülya Avşar" Yorumu Sosyal Medyayı Salladı
Çırağan Sarayı’nda kamera karşısına geçen Meryem Uzerli, pozlarıyla hayranlarını mest etti. Işıltılı kombinleriyle büyüleyen oyuncuya sosyal medyada adeta yorum yağdı. Ancak bir takipçisinin Hülya Avşar göndermesi, dikkatleri üzerine çekti. Yıllar önceki Altaylı-Avşar-Uzerli diyaloğu yeniden gündeme geldi.
Gelin o yoruma birlikte bakalım.
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Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli, bu kez Çırağan Sarayı’ndan paylaştığı iddialı pozlarla magazin gündemini salladı.
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Fakat tüm bu övgülerin arasında bir yorum dikkat çekti.
İşte o polemik, Uzerli’nin son paylaşımlarıyla yeniden alevlendi.
İşte o yorum:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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