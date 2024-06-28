Önce Pot Kırdı Sonra Toparlamaya Çalıştı: Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli'ye Ağızları Açık Bırakan Soru!
Önce Pot Kırdı Sonra Toparlamaya Çalıştı: Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli'ye Ağızları Açık Bırakan Soru!
Meryem Uzerli'yi 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli YouTube programında konuk eden Avşar'ın Meryem Uzerli karşısında kırdığı pot sosyal medyada gündem oldu!
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son dönemlerde YouTube'da yayınladığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
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Bazen konuklarını zor soruları ile terleten, bazen kırdım potlar ile gündeme gelen ünlü ismin programının her yeni bölümü sosyal medyada olay oluyor desek yeri.
Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu ise Meryem Uzerli oldu. "Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşkta başarı yok." açıklamaları ile gündeme gelen Meryem Uzerli karşısında ise Hülya Avşar yine Hülya Avşar'lığını yaptı.
Avşar Uzerli'ye önce "Neden evlenmediler seninle?" diye sordu sonra durumu toparlamaya çalıştı ancak Avşar'ın sorusu duyanların ağzını açık bıraktı!
Avşar'ın sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Meryem Uzerli ise her zamanki kibarlığı ile açıklamalarına devam etti!
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İşte o anlar 👇🏻
Sosyal medya kullanıcıları da bu anlar karşısında tepki vermeden duramadı tabii. Kim ne demiş gelin beraber bakalım 👇🏻
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