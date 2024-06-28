Dilan Çiçek Deniz'in Yeni Sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Zoraki El Ele Tutuşması Dillere Fena Düştü!
Dilan Çiçek Deniz'in Yeni Sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Zoraki El Ele Tutuşması Dillere Fena Düştü!
Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilk kez el ele görüntülendi. Deniz'in sevgilisinin elini tutma çabası ise dillere fena düştü!
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Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile kariyerinde yükselişe geçen Dilan Çiçek Deniz, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Bir dönem estetik furyasına dahil olan ve daha sonra pişman olduğunu dile getiren ünlü oyuncu geçirdiği değişim ile çok eleştirilmişti hatırlarsanız.
Daha sonra dolgularını eriten ve eski haline bir nebze de olsa dönen Deniz, şimdilerde aşk hayatı ile gündeme geliyor. Hatırlarsanız ünlü oyuncunun adı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk iddialarına karışmış ancak ikili bir türlü yan yana görüntülenmemişti.
Beklediğimiz an geldi ve Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilk kez el ele görüntülendi. Ancak Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin elini tutmaya çalışırken Çetin'in elini çektiği anlar dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin, ünlü çiftin bir türlü el ele tutuşamamasına kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
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