Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Duyanlara Duymayanlara! Haziran Ayında Dünyaevine Giren En Güzel Ünlü Gelini Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!

Duyanlara Duymayanlara! Haziran Ayında Dünyaevine Giren En Güzel Ünlü Gelini Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 20:50

Haziran ayında dünyaevine giren en güzel ünlü gelini sizlerle birlikte seçiyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Havalar ısındı, cemreler düştü ve güneş göründü! Tabii ki düğün sezonu da açıldı. Biliyorsunuz ki ünlü isimlerden de yavaş yavaş düğün haberleri gelmeye başladı.

Havalar ısındı, cemreler düştü ve güneş göründü! Tabii ki düğün sezonu da açıldı. Biliyorsunuz ki ünlü isimlerden de yavaş yavaş düğün haberleri gelmeye başladı.

Bu ay önce sürpriz bir şekilde Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.

Bu ay önce sürpriz bir şekilde Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Daha sonra Merve Dizdar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu!

Daha sonra Merve Dizdar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Haziran ayının son gelini de uzun yıllardır Tolga Sarıtaş ile aşk yaşayan Zeynep Mayruk oldu!

Haziran ayının son gelini de uzun yıllardır Tolga Sarıtaş ile aşk yaşayan Zeynep Mayruk oldu!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Biz de bu ayın en güzel gelinini sizlerle birlikte seçelim istedik. Hadi, en güzel gelin kim oylayalım!

Biz de bu ayın en güzel gelinini sizlerle birlikte seçelim istedik. Hadi, en güzel gelin kim oylayalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın