Duyanlara Duymayanlara! Haziran Ayında Dünyaevine Giren En Güzel Ünlü Gelini Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!
Duyanlara Duymayanlara! Haziran Ayında Dünyaevine Giren En Güzel Ünlü Gelini Sizlerle Birlikte Seçiyoruz!
Haziran ayında dünyaevine giren en güzel ünlü gelini sizlerle birlikte seçiyoruz!
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Havalar ısındı, cemreler düştü ve güneş göründü! Tabii ki düğün sezonu da açıldı. Biliyorsunuz ki ünlü isimlerden de yavaş yavaş düğün haberleri gelmeye başladı.
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Bu ay önce sürpriz bir şekilde Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.
Daha sonra Merve Dizdar, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu!
Haziran ayının son gelini de uzun yıllardır Tolga Sarıtaş ile aşk yaşayan Zeynep Mayruk oldu!
Biz de bu ayın en güzel gelinini sizlerle birlikte seçelim istedik. Hadi, en güzel gelin kim oylayalım!
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