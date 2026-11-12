Makarnaların Farklı Şekillerde Üretilmesinin Nedeni Buymuş: Her Birinin Ayrı Bir Görevi Var
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Makarnanın şekli, hangi sosla servis edileceğini doğrudan etkiliyor. Kimi şekil sosu oluklarında tutuyor, kimi içindeki boşlukta biriktiriyor.
İşte en bilinen makarna şekilleri ve en iyi eşleştikleri soslar...
Uzun makarnalarda kalınlık ve yüzey genişliği, sosun seçimini belirliyor.
Penne ve rigatoni gibi tüp makarnaların çizgileri, kalın sosların tutunmasını sağlıyor.
Kıvrımlı ve çukur makarnalar, sosu ve küçük parçaları içinde biriktiriyor.
Yumurtalı şerit makarnalar, Kuzey İtalya'nın peynirli ve etli soslarıyla eşleşiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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