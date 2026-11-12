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Makarnaların Farklı Şekillerde Üretilmesinin Nedeni Buymuş: Her Birinin Ayrı Bir Görevi Var

Makarnaların Farklı Şekillerde Üretilmesinin Nedeni Buymuş: Her Birinin Ayrı Bir Görevi Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:32
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Makarnanın şekli, hangi sosla servis edileceğini doğrudan etkiliyor. Kimi şekil sosu oluklarında tutuyor, kimi içindeki boşlukta biriktiriyor.

İşte en bilinen makarna şekilleri ve en iyi eşleştikleri soslar...

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Uzun makarnalarda kalınlık ve yüzey genişliği, sosun seçimini belirliyor.

Uzun makarnalarda kalınlık ve yüzey genişliği, sosun seçimini belirliyor.

İtalya'nın en tanınmış makarna çeşitlerinden spagetti genellikle akışkan, tatlı domates soslarıyla servis ediliyor.

Spagettiye çok benzeyen linguine yassı yapısı sayesinde daha geniş bir yüzeye sahip, bu da kremalı ya da deniz ürünlü hafif sosları tutmasını kolaylaştırıyor. İçi boydan boya delik olan bucatini ise ragu tarzı kıvamlı soslarla geleneksel olarak eşleşiyor; etli sosun suyu makarnanın içine kadar giriyor.

Penne ve rigatoni gibi tüp makarnaların çizgileri, kalın sosların tutunmasını sağlıyor.

Penne ve rigatoni gibi tüp makarnaların çizgileri, kalın sosların tutunmasını sağlıyor.

Penne, eski tüy kalemlerin ucunu andıracak biçimde açılı kesiliyor. Yüzeyindeki çizgiler, kalın domates ve sebze soslarının her parçaya eşit oranda tutunmasına yardımcı oluyor.

Rigatoni de dışı çizgili bir tüp, ama penneden daha büyük ve düz kesiliyor. İri parçalı sebze soslarıyla iyi gidiyor.

Kıvrımlı ve çukur makarnalar, sosu ve küçük parçaları içinde biriktiriyor.

Kıvrımlı ve çukur makarnalar, sosu ve küçük parçaları içinde biriktiriyor.

Tirbuşon gibi kıvrılan fusilli, özellikle et parçalı iri sosları vida dişini andıran kıvrımlarında tutuyor. Deniz kabuğu biçimindeki conchiglie ile kulak biçimindeki orecchiette ise çukur yapıları sayesinde sebze ağırlıklı yoğun soslarla eşleşiyor.

Kelebeğe benzeyen farfallenin kanatları da sosu iyi tutuyor. Bu şekil soğuk makarna salatalarına da çok uygun.

Yumurtalı şerit makarnalar, Kuzey İtalya'nın peynirli ve etli soslarıyla eşleşiyor.

Yumurtalı şerit makarnalar, Kuzey İtalya'nın peynirli ve etli soslarıyla eşleşiyor.

Taze yumurtalı makarnalar arasında tagliatelle, Kuzey İtalya'nın en sevilen çeşidi. Bolonez sos İtalya'da geleneksel olarak spagettiyle değil, taze tagliatelleyle yeniyor. Peynirli ve tereyağlı soslar da bu makarnayla sık eşleşiyor.

Daha geniş şeritlerden oluşan pappardelle ise yabani mantar ya da av etiyle yapılan ağır ragulara ayrılıyor. Sosun iri parçaları şeritlerin arasına sıkıştığı için yemek neredeyse lazanya gibi yeniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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