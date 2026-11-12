Makarnaların Farklı Şekillerde Üretilmesinin Nedeni Buymuş: Her Birinin Ayrı Bir Görevi Var

Taze yumurtalı makarnalar arasında tagliatelle, Kuzey İtalya'nın en sevilen çeşidi. Bolonez sos İtalya'da geleneksel olarak spagettiyle değil, taze tagliatelleyle yeniyor. Peynirli ve tereyağlı soslar da bu makarnayla sık eşleşiyor.

Daha geniş şeritlerden oluşan pappardelle ise yabani mantar ya da av etiyle yapılan ağır ragulara ayrılıyor. Sosun iri parçaları şeritlerin arasına sıkıştığı için yemek neredeyse lazanya gibi yeniyor.