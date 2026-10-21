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Her Makarna Aynı Değilmiş: Makarna Şeklinin Kan Şekerini Etkilediği Ortaya Çıktı

Her Makarna Aynı Değilmiş: Makarna Şeklinin Kan Şekerini Etkilediği Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 17:30
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Makarnanın şeklinin kan şekerini etkileyip etkilemediği bir araştırmayla incelendi. Araştırmada spagetti, penneye göre kan şekerini daha az yükseltti.

Gelin birlikte bakalım.

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Katılımcılara aynı undan yapılmış spagetti, penne, kuskus ve ekmek yedirildi.

Katılımcılara aynı undan yapılmış spagetti, penne, kuskus ve ekmek yedirildi.

2022'de yayımlanan araştırmaya iki ayrı deneyde 30'ar sağlıklı yetişkin katıldı. Yemekten sonraki iki saat boyunca kan şekerleri ölçüldü.

Spagetti ve penne, kan şekerini ekmek ve kuskustan daha az yükseltti. Spagettideki artış ise penneden de düşük kaldı.

Makarnanın yapısı sindirimi yavaşlatıyor.

Makarnanın yapısı sindirimi yavaşlatıyor.

Makarna, ekmek ve kuskusa göre daha uzun çiğnendi. Midedeki sindirim laboratuvarda taklit edildiğinde makarnalarda büyük parçalar kaldı, içindeki nişastanın bir kısmı da sindirilmeden durdu.

Araştırmacılara göre makarnanın kan şekerini daha az yükseltmesinin nedeni bu.

Makarnayı fazla pişirmek bu avantajı azaltabiliyor.

Makarnayı fazla pişirmek bu avantajı azaltabiliyor.

Sidney Üniversitesi'nden beslenme profesörü Jennie Brand-Miller'a göre makarna paketteki süreden uzun pişirilip diriliğini kaybederse kan şekerini daha çok yükseltiyor.

1986'da diyabet hastalarıyla yapılan başka bir çalışmada ise spagettiyi 5 ya da 15 dakika pişirmek sonucu belirgin şekilde değiştirmedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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