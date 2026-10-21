Prof. Dr. Müftüoğlu O Soruyu Yanıtladı: Karbonhidrattan Önce Sirkeli Su İçmek Glikoza Dönüşmesini Engeller mi?

Ekmek, pilav, makarna ya da tatlı gibi karbonhidratlı yiyecekler sofralarımızın vazgeçilmezi olsa da, yedikten sonra kan şekerimizin hızla yükselmesi hem enerjimizde ani iniş çıkışlara hem de uzun vadede sağlığımızda sorunlara yol açabiliyor. Yemekten önce içilen bir bardak sirkeli suyun bu yükselişi yavaşlatabildiği bilgisi ise son yıllarda sıkça konuşulanlar arasında yer alıyor.
KAFA TV isimli YouTube kanalında yayınlanan Hayat Bilgisi programında kendisine gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, karbonhidrat yemeden yarım saat önce sirkeli su içmenin glikoza dönüşümü azalttığı yönündeki bilginin doğru olup olmadığını anlattı. Müftüoğlu, bu bilginin bilimsel bir temeli olduğunu söyleyerek etkinin arkasındaki nedenleri tek tek açıkladı.
Peki karbonhidrat yemeden önce tüketilen sirke karbonhidratın kana karışmasını nasıl yavaşlatıyor?
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