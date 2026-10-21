Prof. Dr. Müftüoğlu O Soruyu Yanıtladı: Karbonhidrattan Önce Sirkeli Su İçmek Glikoza Dönüşmesini Engeller mi?

Müftüoğlu'na göre sirkenin etkisi üç farklı yolla ortaya çıkıyor. Sirke mide boşalmasını geciktirdiği için yenen yiyecekler bağırsaklara daha yavaş ulaşıyor. Erken doyum sağlıyor ve bağırsaklardan şeker emilimini azalttığı için karbonhidratların şeker yapma ihtimalini düşürüyor. Yani unlu ya da şekerli bir şey yendiğinde kana karışıp şekere dönüşecek olan karbonhidratın etkisi bir miktar frenlenmiş oluyor.

Müftüoğlu, yemeğin yanına yapılan salataya bir yemek kaşığı sirke eklenmesinin de aynı mantıkla işe yaradığını anlattı. Bu alışkanlığın ertesi sabah uyanıldığında ölçülen kan şekerinde yüzde 10'a varan bir düşüş sağlayabildiğini söyledi.

Konuyla ilgili İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde 10 sağlıklı gönüllüyle yapılan bir çalışmada da beyaz ekmekle birlikte tüketilen sirkenin kan şekeri ve insülin yanıtını düşürdüğü görülmüştü. Araştırmacılar bu etkiyi mide boşalmasının gecikmesiyle ilişkilendirmişti.

Ancak sirkeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Asidik yapısı nedeniyle saf haliyle içilmemeli, mutlaka bir bardak suyla seyreltilmeli. Diş minesine zarar vermemesi için pipetle içilip ardından ağız su ile çalkalanabilir. Mide rahatsızlığı olanların, diyabet ilacı ya da insülin kullananların ise bu yönteme başlamadan önce doktoruna danışması gerekiyor.

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