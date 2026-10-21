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Prof. Dr. Müftüoğlu O Soruyu Yanıtladı: Karbonhidrattan Önce Sirkeli Su İçmek Glikoza Dönüşmesini Engeller mi?

Prof. Dr. Müftüoğlu O Soruyu Yanıtladı: Karbonhidrattan Önce Sirkeli Su İçmek Glikoza Dönüşmesini Engeller mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 08:43

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Ekmek, pilav, makarna ya da tatlı gibi karbonhidratlı yiyecekler sofralarımızın vazgeçilmezi olsa da, yedikten sonra kan şekerimizin hızla yükselmesi hem enerjimizde ani iniş çıkışlara hem de uzun vadede sağlığımızda sorunlara yol açabiliyor. Yemekten önce içilen bir bardak sirkeli suyun bu yükselişi yavaşlatabildiği bilgisi ise son yıllarda sıkça konuşulanlar arasında yer alıyor.

KAFA TV isimli YouTube kanalında yayınlanan Hayat Bilgisi programında kendisine gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, karbonhidrat yemeden yarım saat önce sirkeli su içmenin glikoza dönüşümü azalttığı yönündeki bilginin doğru olup olmadığını anlattı. Müftüoğlu, bu bilginin bilimsel bir temeli olduğunu söyleyerek etkinin arkasındaki nedenleri tek tek açıkladı.

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Peki karbonhidrat yemeden önce tüketilen sirke karbonhidratın kana karışmasını nasıl yavaşlatıyor?

Peki karbonhidrat yemeden önce tüketilen sirke karbonhidratın kana karışmasını nasıl yavaşlatıyor?

Müftüoğlu'na göre sirkenin etkisi üç farklı yolla ortaya çıkıyor. Sirke mide boşalmasını geciktirdiği için yenen yiyecekler bağırsaklara daha yavaş ulaşıyor. Erken doyum sağlıyor ve bağırsaklardan şeker emilimini azalttığı için karbonhidratların şeker yapma ihtimalini düşürüyor. Yani unlu ya da şekerli bir şey yendiğinde kana karışıp şekere dönüşecek olan karbonhidratın etkisi bir miktar frenlenmiş oluyor.

Müftüoğlu, yemeğin yanına yapılan salataya bir yemek kaşığı sirke eklenmesinin de aynı mantıkla işe yaradığını anlattı. Bu alışkanlığın ertesi sabah uyanıldığında ölçülen kan şekerinde yüzde 10'a varan bir düşüş sağlayabildiğini söyledi.

Konuyla ilgili İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde 10 sağlıklı gönüllüyle yapılan bir çalışmada da beyaz ekmekle birlikte tüketilen sirkenin kan şekeri ve insülin yanıtını düşürdüğü görülmüştü. Araştırmacılar bu etkiyi mide boşalmasının gecikmesiyle ilişkilendirmişti.

Ancak sirkeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Asidik yapısı nedeniyle saf haliyle içilmemeli, mutlaka bir bardak suyla seyreltilmeli. Diş minesine zarar vermemesi için pipetle içilip ardından ağız su ile çalkalanabilir. Mide rahatsızlığı olanların, diyabet ilacı ya da insülin kullananların ise bu yönteme başlamadan önce doktoruna danışması gerekiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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