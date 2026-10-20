Diyetisyenler Yatmadan Önce Acıktıklarında Ne Yediklerini Açıkladı
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Mutfağı saatler önce kapattınız, kitabınızı bırakıp gözlerinizi yumdunuz... Ve tam o anda midenizin guruldadığını fark ettiniz. Peki yatmadan önce acıktığınızda bir şeyler yemek doğru mu, yiyecekseniz neyi tercih etmelisiniz?
Amerikan yaşam ve sağlık sitesi Parade'e konuşan üç diyetisyen, bu soruya aynı cevabı verdi. Üstelik kendileri de gece acıktıklarında aynı tür atıştırmalığa uzanıyor.
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Önce temel kural: Akşam yemeğini yatmadan 3 saat önce bitirin
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Gerçekten aç mısınız, yoksa duygusal mı?
Diyetisyenlerin ortak tercihi: Protein + lif, yaklaşık 200 kalori
1. Muz ve fıstık ezmesi
2. Yarım su bardağı cottage peyniri ve küçük bir elma
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3. Ekşi mayalı tam tahıllı ekmek, yumurta ve avokado
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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