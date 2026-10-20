Diyetisyenler Yatmadan Önce Acıktıklarında Ne Yediklerini Açıkladı

Üç diyetisyen de gece acıktığında aynı formüle başvuruyor: Yaklaşık 200 kalorilik, protein ve kompleks karbonhidrat (lif gibi) içeren küçük bir atıştırmalık.

Diyetisyen Lauren Twigge, 'Yatmadan önce lif ve proteini bu şekilde bir araya getirmek, vücudunuzu besler ve gün içinde eksik kalmış olabileceğiniz temel besin öğelerini sağlar' diyor.

Routhenstein ise asıl meseleyi şöyle özetliyor: 'İstediğiniz şey, açlığınızı bastıran ama ikinci bir akşam yemeğine dönüşmeyen bir şey. 200 kalori hafif tutmak için iyi bir referans ama sihirli bir sayı yok. Açlığınız ve kişisel ihtiyaçlarınız daha önemli.'

Gelin, önerilere geçelim.