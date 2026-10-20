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Diyetisyenler Yatmadan Önce Acıktıklarında Ne Yediklerini Açıkladı

Diyetisyenler Yatmadan Önce Acıktıklarında Ne Yediklerini Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:12
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Mutfağı saatler önce kapattınız, kitabınızı bırakıp gözlerinizi yumdunuz... Ve tam o anda midenizin guruldadığını fark ettiniz. Peki yatmadan önce acıktığınızda bir şeyler yemek doğru mu, yiyecekseniz neyi tercih etmelisiniz?

Amerikan yaşam ve sağlık sitesi Parade'e konuşan üç diyetisyen, bu soruya aynı cevabı verdi. Üstelik kendileri de gece acıktıklarında aynı tür atıştırmalığa uzanıyor.

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Önce temel kural: Akşam yemeğini yatmadan 3 saat önce bitirin

Önce temel kural: Akşam yemeğini yatmadan 3 saat önce bitirin

Diyetisyenler genel olarak akşam yemeğinin, mümkünse yatmadan yaklaşık üç saat önce bitirilmesini öneriyor. Önleyici kardiyoloji alanında çalışan diyetisyen Michelle Routhenstein bunun nedenini şöyle açıklıyor:

'Bu, uzanmadan önce vücudunuza yemeği sindirmesi için zaman tanır. Özellikle mide yanmasına ya da reflüye yatkınsanız faydalı olabilir. Yemekten hemen sonra uzanmak, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını kolaylaştırır.'

Routhenstein'a göre erken yemek tansiyona da iyi gelebilir: 'Uyurken tansiyonumuz normalde düşer; buna 'gece düşüşü' denir. Yemek saatleri bu doğal düzeni desteklemede rol oynayabilir.'

Gerçekten aç mısınız, yoksa duygusal mı?

Gerçekten aç mısınız, yoksa duygusal mı?

Yine de gece atıştırmalıkları tamamen yasak değil. Routhenstein, 'Yatmadan önce gerçekten açsanız, küçük bir atıştırmalık yemenin hiçbir sakıncası yok. Sadece herkesin yatmadan önce otomatik olarak bir şeyler yemesini önermem' diyor.

Cleveland Clinic'ten diyetisyen Julia Zumpano'ya göre önemli olan, fiziksel açlıkla duygusal açlığı ayırt edebilmek:

  • Fiziksel açlık: Mideniz guruldar, son yemekten bu yana birkaç saat geçmiştir, kendinizi halsiz ya da enerjisiz hissedersiniz.

  • Duygusal açlık: Mideniz genelde sessizdir. Kısa süre önce yemek yemiş olabilirsiniz; kaygılı, yorgun, mutlu, mutsuz ya da stresli hissedip yemenin bu duyguyu hafifleteceğini umarsınız.

Diyetisyenlerin ortak tercihi: Protein + lif, yaklaşık 200 kalori

Diyetisyenlerin ortak tercihi: Protein + lif, yaklaşık 200 kalori

Üç diyetisyen de gece acıktığında aynı formüle başvuruyor: Yaklaşık 200 kalorilik, protein ve kompleks karbonhidrat (lif gibi) içeren küçük bir atıştırmalık.

Diyetisyen Lauren Twigge, 'Yatmadan önce lif ve proteini bu şekilde bir araya getirmek, vücudunuzu besler ve gün içinde eksik kalmış olabileceğiniz temel besin öğelerini sağlar' diyor.

Routhenstein ise asıl meseleyi şöyle özetliyor: 'İstediğiniz şey, açlığınızı bastıran ama ikinci bir akşam yemeğine dönüşmeyen bir şey. 200 kalori hafif tutmak için iyi bir referans ama sihirli bir sayı yok. Açlığınız ve kişisel ihtiyaçlarınız daha önemli.'

Gelin, önerilere geçelim.

1. Muz ve fıstık ezmesi

1. Muz ve fıstık ezmesi

Muzdan lif, fıstık ezmesinden protein. Diyetisyen Lauren Twigge'in en sevdiği gece atıştırmalığı bu ikili. Twigge, muzun ayrıca uykuyu destekleyen magnezyum ve potasyum bakımından zengin olmasını da seviyor.

2. Yarım su bardağı cottage peyniri ve küçük bir elma

2. Yarım su bardağı cottage peyniri ve küçük bir elma

Routhenstein bu atıştırmalığı 'biraz daha doyurucu bir şey canınız çektiğinde' öneriyor: 'Cottage peynirinden protein, elmadan lif ve karbonhidrat alırsınız. Üstüne de o güzel kremsi ve çıtır karışımı.' 

Cottage peynirine doku, lezzet ve nem oranı açısından en yakın geleneksel Türk peyniri tuzsuz veya hafif tuzlu lor peyniri ile çökelek çeşitleridir.

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3. Ekşi mayalı tam tahıllı ekmek, yumurta ve avokado

3. Ekşi mayalı tam tahıllı ekmek, yumurta ve avokado

Tuzlu bir şeyler canınız çekiyorsa Zumpano'nun önerisi: 1 dilim tam tahıllı ekşi mayalı ekmek, 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı ezilmiş avokado.

Zumpano'ya göre ekşi maya fermantasyonu ekmeği bazı kişiler için daha kolay sindirilebilir kılıyor ve glisemik indeksi daha düşük. Yumurtadan protein ve vitaminler, avokadodan ise potasyum, lif ve tekli doymamış yağ alıyorsunuz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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