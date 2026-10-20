article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Canan Karatay Kahvaltı Sofrasından Eksik Etmediği Yiyeceği Açıkladı

Canan Karatay Kahvaltı Sofrasından Eksik Etmediği Yiyeceği Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 11:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beslenme önerileriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'ın kahvaltı sofrasından eksik etmediği yiyecek yeniden konuşuluyor: zeytin. Karatay, kahvaltının ne olduğunu, kahvaltıyı atlamanın kilo üzerindeki etkisini ve sabah tabağında neler olması gerektiğini ise Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programında ayrıntılı biçimde anlatmıştı.

İşte Karatay'ın kahvaltıya ve zeytine dair söyledikleri...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karatay'a göre kahvaltı, 'uyandığınız zaman yediğiniz şey'

Karatay'a göre kahvaltı, 'uyandığınız zaman yediğiniz şey'

Programda sunucunun sorusu üzerine kahvaltıyı kendi tanımıyla anlatan Karatay, 'Kahvaltı uyandığımız zaman yemektir. Yani uyandığın zaman yediğin şey kahvaltıdır' dedi.

Karatay'a göre kahvaltı için mutlaka sabah 8'i beklemek gerekmiyor; önemli olan uyandıktan sonra güçlü bir öğünle güne başlamak.

Karatay, kahvaltının saatini kişinin uyku düzenine bağlıyor: 'Sabah kalkınca, uyanınca saat kaçta olursa olsun; 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir, 1 olabilir. Gece çalışanlar var.' diyor.

Yani gece vardiyasında çalışan biri için de kural aynı: Uyandığınızda, kendinize geldiğinizde kahvaltı yapın.

'Kahvaltıyı atlamak kilo aldırmıyor' araştırmasına yanıt

'Kahvaltıyı atlamak kilo aldırmıyor' araştırmasına yanıt

Programda Karatay'a, ABD'deki Alabama Üniversitesi'nin yaptığı ve kahvaltıyı atlamakla kilo almak arasında bir ilişki bulamadığı bildirilen araştırma soruldu. Fazla kilolu ve obez katılımcılarla yaklaşık 4 ay süren çalışmada, kahvaltı yapan ve yapmayan gruplar arasında kilo kaybı açısından fark görülmemişti.

Karatay ise şu yanıtı verdi: 'Sabah kahvaltısı şarttır. Kahvaltı çok önemli bir öğündür. Çünkü güne sağlıklı enerji alarak başlamamız lazımdır. Onun için kilo aldırmakla alakası yok. Vücudun hormonal ve enzimatik dengesinin düzelmesi önemli.'

Karatay, önerilerinin doğrudan kilo vermeye yönelik olmadığını; vücudun hormonal dengesi düzeldiğinde kilo kaybının 'yan etki olarak' geldiğini savunuyor.

Peki kahvaltıda ne olmalı?

Peki kahvaltıda ne olmalı?

Karatay'ın tarif ettiği kahvaltı tabağı oldukça net: 'Çok güçlü, çok sağlıklı, bol zeytinyağlı. Öyle şu kadarcık değil, bol. İmkânınız varsa pastırmalı, sarısıyla beyazıyla yumurtanızı yiyin.'

Karatay'a göre böyle bir kahvaltının ardından sık sık yemek ihtiyacı ortadan kalkıyor: 'Akşama kadar rahatlıkla suyunuzu, kahvenizi içersiniz. Acıkmazsınız, dinç dolaşırsınız.'

'Ekmek aynen şekerdir'

'Ekmek aynen şekerdir'

Karatay aynı programda, kan şekerini ve insülini dalgalandıran yiyeceklere karşı da uyardı. Bu tür yiyeceklerin şeker hastalığı, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi sorunlara zemin hazırladığını savunan Karatay, sunucunun 'Ekmek eşittir şeker' sözüne 'Ekmek aynen şekerdir' diyerek karşılık verdi.

Bu nedenle Karatay'ın kahvaltı önerisinde ekmek değil; yağ, protein ve yumurta ön planda.

Kahvaltının vazgeçilmezi: Zeytin

Kahvaltının vazgeçilmezi: Zeytin

Karatay'ın kahvaltı sofrasından eksik etmediği yiyecek ise zeytin. Haberlere yansıyan sözlerinde zeytin ağacını 'hayat ağacı' olarak niteleyen Karatay'ın, her gün 30-40 zeytin yenmesini ve bol bol zeytinyağı kullanılmasını önerdiği aktarılıyor.

Karatay'ın ayrıca zeytin yaprağı çayının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylediği belirtiliyor.

Zeytin, kalp ve damar sağlığıyla ilişkilendirilen tekli doymamış yağlar bakımından zengin bir besindir. Bunun yanında E vitamini, polifenoller gibi antioksidan bileşenler ve tokluk hissine katkı sağlayan lif de içerir.

Ancak bir uyarıyı atlamamak gerekiyor: Salamura zeytinler tuz oranı yüksek bir besindir. Uzmanlar, özellikle tansiyon ve böbrek sorunu olanların günlük zeytin miktarını kendi sağlık durumuna göre belirlemesini önerir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın