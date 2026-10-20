Canan Karatay Kahvaltı Sofrasından Eksik Etmediği Yiyeceği Açıkladı

Karatay'ın tarif ettiği kahvaltı tabağı oldukça net: 'Çok güçlü, çok sağlıklı, bol zeytinyağlı. Öyle şu kadarcık değil, bol. İmkânınız varsa pastırmalı, sarısıyla beyazıyla yumurtanızı yiyin.'

Karatay'a göre böyle bir kahvaltının ardından sık sık yemek ihtiyacı ortadan kalkıyor: 'Akşama kadar rahatlıkla suyunuzu, kahvenizi içersiniz. Acıkmazsınız, dinç dolaşırsınız.'