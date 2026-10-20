Canan Karatay Kahvaltı Sofrasından Eksik Etmediği Yiyeceği Açıkladı
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Beslenme önerileriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'ın kahvaltı sofrasından eksik etmediği yiyecek yeniden konuşuluyor: zeytin. Karatay, kahvaltının ne olduğunu, kahvaltıyı atlamanın kilo üzerindeki etkisini ve sabah tabağında neler olması gerektiğini ise Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programında ayrıntılı biçimde anlatmıştı.
İşte Karatay'ın kahvaltıya ve zeytine dair söyledikleri...
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Karatay'a göre kahvaltı, 'uyandığınız zaman yediğiniz şey'
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'Kahvaltıyı atlamak kilo aldırmıyor' araştırmasına yanıt
Peki kahvaltıda ne olmalı?
'Ekmek aynen şekerdir'
Kahvaltının vazgeçilmezi: Zeytin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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