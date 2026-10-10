Diyetisyen Ceren Yıldız Anlattı: Çay ve Kahve Su Yerine Geçer mi?

Yıllardır çay ve kahvenin su yerine geçemeyeceğini, bunların vücudu susuz bıraktığını, hatta içtiğimiz her fincanın üzerine ekstra su içmemiz gerektiğini duyuyoruz. Gün boyu çok sık çay ve kahve tükettiğimizden genel olarak su içmek aklımıza gelmiyor ya da çok fazla geldiğinden su içmemeyi tercih edebiliyoruz. Bunun da sağlığımız üzerinde çok ciddi sorunlara yol açacağını düşünüyoruz.
Diyetisyen Ceren Yıldız, paylaştığı videoda bu yaygın inanışı iki bilimsel çalışmanın sonuçlarıyla ele aldı. Günde yaklaşık 3-6 kupa çay ya da kahve içenlerin vücut su seviyesinin yalnızca su içenlerin seviyesiyle karşılaştırıldığı çalışmalarda aralarında anlamlı bir fark bulunamadığı görüldü.
Çay ve kahve su ihtiyacımızı karşılıyor mu?
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