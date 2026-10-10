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Diyetisyen Ceren Yıldız Anlattı: Çay ve Kahve Su Yerine Geçer mi?

Diyetisyen Ceren Yıldız Anlattı: Çay ve Kahve Su Yerine Geçer mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 16:44 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 19:40

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Yıllardır çay ve kahvenin su yerine geçemeyeceğini, bunların vücudu susuz bıraktığını, hatta içtiğimiz her fincanın üzerine ekstra su içmemiz gerektiğini duyuyoruz. Gün boyu çok sık çay ve kahve tükettiğimizden genel olarak su içmek aklımıza gelmiyor ya da çok fazla geldiğinden su içmemeyi tercih edebiliyoruz. Bunun da sağlığımız üzerinde çok ciddi sorunlara yol açacağını düşünüyoruz.

Diyetisyen Ceren Yıldız, paylaştığı videoda bu yaygın inanışı iki bilimsel çalışmanın sonuçlarıyla ele aldı. Günde yaklaşık 3-6 kupa çay ya da kahve içenlerin vücut su seviyesinin yalnızca su içenlerin seviyesiyle karşılaştırıldığı çalışmalarda aralarında anlamlı bir fark bulunamadığı görüldü.

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Çay ve kahve su ihtiyacımızı karşılıyor mu?

Çay ve kahve su ihtiyacımızı karşılıyor mu?

Kafein hafif idrar söktürücü bir etkiye sahip. Bu yüzden çay ve kahvenin vücuttan fazladan su attığı düşünülüyor. Diyetisyenin anlattığına göre bu etki, içeceğin içindeki suyun büyük bölümüyle zaten dengeleniyor.

PLoS One dergisinde 2014 yılında yayımlanan çalışmada, düzenli kahve içen sağlıklı yetişkinlere birkaç gün boyunca günde dört fincan kahve ya da aynı miktarda su verildi. Vücut su dengesini gösteren ölçümlerde iki grup arasında anlamlı bir fark çıkmadı. Sağlıklı erkeklerle yapılan bir başka çalışmada ise 12 saat boyunca 240 mililitrelik dört ya da altı bardak siyah çay içenler ile aynı miktarda kaynamış su içenlerin değerleri karşılaştırıldı. Bu çalışmada da çayın, suya kıyasla vücudu susuz bıraktığına dair bir bulguya ulaşılmadı. Çay gruplarında günlük kafein miktarı 168 ve 252 miligrama kadar çıkıyordu.

Elbette bu sonuçlar bütün sıvı ihtiyacımızı çay ve kahveyle karşılayabileceğimiz anlamına gelmiyor. Süt, şeker ya da şurup eklenen içecekler ek kalori getiriyor. Ayrıca Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, yetişkinler için günlük kafein alımının 400 miligramı aşmamasını öneriyor. Yani çayınızı ya da kahvenizi içerken artık suçluluk duymanıza veya her fincanın ardından telafi etmeye çalışmanıza gerek yok, ancak su içmeyi de ihmal etmemek gerekiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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