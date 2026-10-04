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Kış Hastalıklarına Karşı Sofranızı Hazırlayın: Diyetisyenden Bağışıklık İçin 5 Tavsiye

Kış Hastalıklarına Karşı Sofranızı Hazırlayın: Diyetisyenden Bağışıklık İçin 5 Tavsiye

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 15:27
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Havalar soğumaya başladı, grip ve soğuk algınlığı da kapıda. Peki bu dönemde bağışıklığı güçlü tutmak için ne yiyip ne içmeli? Diyetisyen Gizem Güneş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bağışıklığı güçlendirmenin yolunun sofradan geçtiğini söyledi ve uygulaması kolay birkaç öneri sıraladı. Gelin, birlikte bakalım.

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Hava soğudu diye suyu azaltmayın.

Hava soğudu diye suyu azaltmayın.

Diyetisyen Gizem Güneş, havalar soğudukça çoğumuzun daha az su içtiğini hatırlatıyor. Ona göre bağışıklığı desteklemenin ilk adımı, kış geldi diye bu alışkanlığı bırakmamak. Günlük su tüketimini yaz aylarında olduğu gibi 2,5 ile 3 litre arasında tutmayı öneriyor.

Bağışıklık bağırsakta başlıyor: Yoğurt, süt ve ayranı eksik etmeyin.

Bağışıklık bağırsakta başlıyor: Yoğurt, süt ve ayranı eksik etmeyin.

Diyetisyen Gizem Güneş'e göre bağışıklık sisteminin temel taşı bağırsaklar. Bu yüzden yoğurt, süt ve ayran gibi süt ürünlerinin günlük menüden eksik olmaması gerekiyor. Kahvaltıda bir kase yoğurt ya da öğle yemeğinin yanında bir bardak ayran, bu öneriyi hayata geçirmenin en kolay yolu.

Turşu ve pancar gibi fermente gıdalara sofrada yer açın.

Turşu ve pancar gibi fermente gıdalara sofrada yer açın.

Kış sofralarının vazgeçilmezi turşu ve pancar, bağışıklık için de iyi birer seçenek. Güneş, bu tür fermente ürünlerin bağırsaktaki prebiyotik ve probiyotik miktarını artırdığını, bunun da bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

C vitamini için portakala mahkum değilsiniz.

C vitamini için portakala mahkum değilsiniz.

C vitamini denince akla ilk portakal ve mandalina geliyor. Ancak diyetisyene göre bazı sebze ve meyveler turunçgillerden bile daha fazla C vitamini içeriyor. Güneş'in saydığı besinler şunlar:

  • Brokoli
  • Kırmızı biber
  • Kivi
  • Maydanoz

Güneş, bu besinleri de sofraya eklemenin bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Özellikle maydanozu mümkün olduğunca sık tüketmeyi öneriyor.

Hepsini tek öğüne sıkıştırmayın.

Hepsini tek öğüne sıkıştırmayın.

Güçlü bir bağışıklık için tek tek besinlerden çok, düzenli bir beslenme alışkanlığı önemli. Güneş, saydığı besinleri tek seferde değil, gün boyunca farklı öğünlere yayarak tüketmek gerektiğinin altını çiziyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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