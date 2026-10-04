Kış Hastalıklarına Karşı Sofranızı Hazırlayın: Diyetisyenden Bağışıklık İçin 5 Tavsiye
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Havalar soğumaya başladı, grip ve soğuk algınlığı da kapıda. Peki bu dönemde bağışıklığı güçlü tutmak için ne yiyip ne içmeli? Diyetisyen Gizem Güneş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bağışıklığı güçlendirmenin yolunun sofradan geçtiğini söyledi ve uygulaması kolay birkaç öneri sıraladı. Gelin, birlikte bakalım.
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Hava soğudu diye suyu azaltmayın.
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Bağışıklık bağırsakta başlıyor: Yoğurt, süt ve ayranı eksik etmeyin.
Turşu ve pancar gibi fermente gıdalara sofrada yer açın.
C vitamini için portakala mahkum değilsiniz.
Hepsini tek öğüne sıkıştırmayın.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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