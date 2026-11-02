İtalyan Şeflerin Makarna Seçerken Dikkat Ettiği Ayrıntı: Sosun Lezzetini Bile Etkiliyor!

Makarnalar üretilirken hamur, spagetti, penne veya farklı şekiller oluşturmak için özel kalıplardan geçiriliyor. Geleneksel üretimde kullanılan bronz kalıplar, hamurun yüzeyinde gözle fark edilebilen küçük pürüzler oluşturuyor. Bu nedenle bronz kalıpla hazırlanan makarnalar, daha mat ve hafif pütürlü bir görünüme sahip oluyor.

Günümüzde birçok makarna üreticisi ise teflon kaplı kalıpları tercih ediyor. Bu kalıplar hamurun daha hızlı ve kolay şekillenmesini sağlarken makarnanın yüzeyini de daha pürüzsüz hâle getiriyor. Aslında iki makarna arasındaki temel fark kullanılan malzemelerden değil, üretim yönteminden kaynaklanıyor.