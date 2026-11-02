İtalyan Şeflerin Makarna Seçerken Dikkat Ettiği Ayrıntı: Sosun Lezzetini Bile Etkiliyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Marketlerde makarna alırken aynı şekle sahip ürünler arasında neden bu kadar fiyat farkı olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Son dönemde özellikle İtalyan makarnalarının paketlerinde sıkça karşılaştığımız “bronz kalıp” ifadesi, aslında ürünün nasıl üretildiğine dair önemli bir ayrıntıyı anlatıyor. Uzmanlara göre kullanılan kalıp, makarnanın yalnızca görünümünü değil, pişirildiğinde sosla nasıl birleştiğini de etkiliyor. Martha Stewart’a konuşan şefler, bronz kalıpla üretilen makarnaların geleneksel yöntemle hazırlanan ürünlerden hangi özellikleriyle ayrıldığını açıkladı. Peki bronz kalıp makarna gerçekten daha lezzetli mi ve yüksek fiyatını hak ediyor mu?
Bronz kalıp makarna nedir?
Sosun makarnaya tutunmasını sağlıyor
Bronz kalıp makarnalar neden daha pahalı?
Peki bronz kalıp makarna almaya değer mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın