Hangi Makarna Tabağı Senin Karakterini Yansıtıyor?
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Makarna, kimi zaman en sade haliyle mutluluk verirken kimi zaman da birbirinden farklı malzemelerle tam bir karakter meselesine dönüşür! Kremalı sosları sevenler, acıyı tabağından eksik etmeyenler, klasiklerden vazgeçmeyenler ve her zaman farklı tatların peşinden gidenler... Peki, makarna tercihin karakterin hakkında neler söylüyor olabilir?
Seç bakalım!
Güvenilir, Dengeli ve Gerçekçi
Hassas, Konforuna Düşkün ve Romantik
Cesur, Bağımsız ve Tutkulu
Yaratıcı, Meraklı ve Özgün
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