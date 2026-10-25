Aşk Kimliğini Açıklıyoruz!
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Aşık olduğunda nasıl birine dönüşüyorsun? Sevgisini her fırsatta gösterenlerden misin, yoksa duygularını içinde yaşayıp karşı tarafın seni anlamasını mı bekliyorsun? Belki de ilişkilerinde sadakat senin için her şeyden önemli, belki de romantizm ve ilgi olmadan aşkın eksik kaldığını düşünüyorsun.
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Hoşlandığın biriyle ilişkin yeni başladı. Nasıl davranırsın?
3. Sevgilin zor bir gün geçiriyor. Ne yaparsın?
4. İlişkide sadakat senin için ne ifade ediyor?
5. Sevgilin sana gün içinde uzun süre mesaj atmadı. Ne düşünürsün?
6. Romantik bir akşam senin için nasıl olmalı?
7. Sevgilin başka birine ilgi gösteriyor gibi göründü. Ne yaparsın?
8. Sevgilinin doğum günü yaklaşıyor. Nasıl hazırlanırsın?
Senin aşk kimliğin:
Senin aşk kimliğin:
Senin aşk kimliğin:
Senin aşk kimliğin:
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