Psikoloji Testi: İçten İçe Neyi Bekliyorsun?
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Bazen ne istediğimizi bildiğimizi düşünürüz ama içimizde tarif edemediğimiz bir beklenti taşırız. Belki birinin bizi gerçekten anlamasını, belki hayatımızda her şeyi değiştirecek bir fırsatı, belki de sonunda hak ettiğimiz değeri görmeyi bekliyoruz. Üstelik bu beklentilerimizi her zaman kendimize bile itiraf edemiyoruz. Peki, sen içten içe neyi bekliyorsun?
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1. Son zamanlarda aklından en çok hangi düşünce geçiyor?
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2. Bir sabah uyandığında hayatında tek bir şeyin değiştiğini görsen ne olmasını isterdin?
3. Birinden haber beklerken seni en çok ne düşündürür?
4. Geleceğini düşündüğünde içinde en çok hangi duygu beliriyor?
5. Kendini en çok hangi durumda hayal kırıklığına uğramış hissedersin?
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6. Başkalarının hayatına baktığında en çok neyi kıskanabilirsin?
7. Uzun zamandır gerçekleşmesini istediğin bir dileğin varsa seni ona bağlayan şey nedir?
8. Birisi sana "Şu an en çok neye ihtiyacın var?" diye sorsa ne cevap verirdin?
9. Seni geçmişte en çok ne üzmüş olabilir?
10. Hayatının şu anki dönemini bir cümleyle anlatacak olsan hangisini seçerdin?
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İçten İçe Anlaşılmayı ve Gerçek Bir Bağ Kurmayı Bekliyorsun
İçten İçe Emeklerinin Karşılığını Almayı Bekliyorsun
İçten İçe Hayatında Büyük Bir Değişim Bekliyorsun
İçten İçe Huzur ve Rahatlama Bekliyorsun
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