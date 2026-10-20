Psikoloji Testi: İçten İçe Neyi Bekliyorsun?

Senin içinde uzun zamandır kıpırdayan bir değişim isteği var. Belki bulunduğun ortam sana eskisi kadar iyi gelmiyor, belki aynı şeyleri yapmaktan sıkıldın ya da kendinin henüz ortaya çıkmamış bir yönü olduğunu hissediyorsun. Tam olarak ne istediğini henüz bilmiyor olsan bile hayatında yeni bir sayfa açma düşüncesi seni heyecanlandırıyor olabilir. Bu beklenti bazen yeni bir şehir, farklı bir iş, yeni bir çevre veya bambaşka bir yaşam düzeni hayal etmek şeklinde ortaya çıkabilir. Bazen de dışarıdan hiçbir şey değişmemiş gibi görünürken kendi içinde farklı birine dönüşmek istersin. Daha cesur olmak, başkalarının beklentilerinden uzaklaşmak veya uzun zamandır ertelediğin bir kararın arkasında durmak isteyebilirsin.