Doğduğun Aya Göre Senin En Tehlikeli Özelliğin Hangisi?

Senin en tehlikeli özelliğin, duygularını kontrol altında tutabilmen olabilir. Birçok insan öfkelendiğinde düşünmeden konuşur, kırıldığında tepkisini hemen belli eder veya zor bir durumla karşılaştığında paniğe kapılır. Sen ise olayları uzaktan değerlendirmeyi ve ne yapacağına karar vermeden önce düşünmeyi tercih ediyor olabilirsin. Bu durum, çevrendeki insanların seni kolay kolay çözememesine neden olabilir. Bir konuda karar verdiğinde başkalarının seni fikrinden döndürmesi kolay olmayabilir. Çünkü bir adım atmadan önce ihtimalleri değerlendirmeye, insanların davranışlarını gözlemlemeye ve kendi planını oluşturmaya eğilimli olabilirsin. Özellikle baskı altında sakin kalabilmen, birçok kişinin göremediği ayrıntıları fark etmeni sağlayabilir. Ancak bu özelliğin zaman zaman yanlış anlaşılabilir. Sen yalnızca sakin kalmaya çalışırken başkaları seni umursamaz veya mesafeli biri olarak görebilir. Üzüldüğünde bile bunu belli etmemek, yakınlarının ne hissettiğini anlamasını zorlaştırabilir. Her şeyi tek başına çözmeye çalışmak da seni gereğinden fazla yorabilir.