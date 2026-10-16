Doğduğun Aya Göre Senin En Tehlikeli Özelliğin Hangisi?
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Herkesin dışarıdan görünen bir karakteri, bir de kolay kolay göstermediği karanlık bir tarafı vardır. Bazen fazla sessiz olmak, bazen insanları çok iyi analiz etmek, bazen de gerektiğinde hiç beklenmedik kararlar almak seni diğerlerinden farklı kılabilir. Peki, doğduğun ay senin en tehlikeli özelliğin hakkında bir ipucu veriyor olabilir mi? Ocak ayından Aralık ayına kadar doğduğun ayı seç ve karakterinin en dikkat çekici, en güçlü ve belki de en ürkütücü tarafını keşfet!
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Seç bakalım!
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Soğukkanlılığın
Ayrıntıcılığın
Duygularının Derinliği
Cesaretin
İnatçılığın
Zekice Hamlelerin
Sevdiklerin Konusundaki Hassasiyetin
Öz güvenin
Mükemmeliyetçiliğin
Güvensizliğin
Kararlılığın
Özgürlüğüne Düşkünlüğün
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