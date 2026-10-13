Burcunu Seç, Senden Kopamayan Kişinin Burcunu Söyleyelim!

Koç ve Terazi birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip olsa da tam da bu farklılık aralarında güçlü bir çekim yaratabilir. Senin daha doğrudan, cesur ve net tavrın Terazi'nin kararsız kaldığı noktalarda ona güven verebilir. Terazi ise senin hayatına daha sakin, dengeli ve romantik bir enerji katabilir. Aranızdaki ilişki bittiğinde Terazi'nin seni zihninden tamamen çıkarması kolay olmayabilir. Özellikle senin kendinden emin tavrını ve hiçbir şeyi fazla uzatmadan harekete geçmeni zaman zaman özleyebilir. Sen yoluna devam ederken o geçmişte yaşananları tekrar tekrar değerlendirebilir. Senden kopamamasının asıl nedeni ise sende bulduğu o güçlü enerjidir. Seninle birlikteyken hayatın daha hareketli ve heyecanlı olduğunu hissedebilir. Aradan zaman geçse bile 'Acaba tekrar konuşsak ne olurdu?' düşüncesi aklının bir köşesinde kalabilir.