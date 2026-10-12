Tarot Kartını Seç, Ne Konuda Değişim Gösterdiğini Söyleyelim!

Senin en büyük değişimin duygusal dünyanda gerçekleşmiş. Eskiden yaşadığın olayları daha uzun süre kafanda tutuyor, insanların davranışlarını fazlasıyla kişisel algılıyor veya birine verdiğin değerin karşılığını görmediğinde kendini sorguluyor olabilirsin. Fakat artık olaylara karşı çok daha farklı bakıyorsun. Zaman sana herkesin hayatında kalıcı olmadığını ve bazı vedaların aslında kayıp olmadığını öğretmiş. Artık birinin sana nasıl davrandığına daha fazla dikkat ediyor, sadece söylediklerine değil yaptıklarına da bakıyorsun. Duygularını bastırmak yerine onları anlamaya çalışman da önemli bir değişim. Eskiden seni günlerce düşündüren bir olay bugün yalnızca birkaç saat canını sıkıyor olabilir. Çünkü artık her şeyi çözmek, herkesi anlamak ve herkese kendini anlatmak zorunda olmadığını fark etmişsin.