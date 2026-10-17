Uzay Hakkında Ne Kadar Bilgilisin? En Zor Sorular Geliyor!

Milyarlarca galaksi, devasa kara delikler, gizemli nötron yıldızları ve ışığın bile kaçamadığı kozmik bölgeler... Uzay, insanlığın hâlâ çözmeye çalıştığı en büyük bilmecelerden biri. Peki sen bu uçsuz bucaksız evren hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Güneş Sistemi'nin ötesine geçmeye, astronominin en şaşırtıcı gerçekleriyle yüzleşmeye hazır mısın?