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Uzay Hakkında Ne Kadar Bilgilisin? En Zor Sorular Geliyor!

Uzay Hakkında Ne Kadar Bilgilisin? En Zor Sorular Geliyor!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
17.10.2026 - 09:01
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Milyarlarca galaksi, devasa kara delikler, gizemli nötron yıldızları ve ışığın bile kaçamadığı kozmik bölgeler... Uzay, insanlığın hâlâ çözmeye çalıştığı en büyük bilmecelerden biri. Peki sen bu uçsuz bucaksız evren hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Güneş Sistemi'nin ötesine geçmeye, astronominin en şaşırtıcı gerçekleriyle yüzleşmeye hazır mısın?

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1. Evrenin yaklaşık yaşı kaç milyar yıldır?

1. Evrenin yaklaşık yaşı kaç milyar yıldır?

2. Bir kara deliğin olay ufkunu geçen ışık neden dışarı çıkamaz?

2. Bir kara deliğin olay ufkunu geçen ışık neden dışarı çıkamaz?

3. Güneş'in enerjisinin temel kaynağı hangi süreçtir?

3. Güneş'in enerjisinin temel kaynağı hangi süreçtir?

4. Büyük Patlama'dan yaklaşık 380.000 yıl sonra ortaya çıkan ve bugün evrenin her yönünden algılanabilen eski ışınımın adı nedir?

4. Büyük Patlama'dan yaklaşık 380.000 yıl sonra ortaya çıkan ve bugün evrenin her yönünden algılanabilen eski ışınımın adı nedir?

5. Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen hangisidir?

5. Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen hangisidir?
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6. Bir yıldızın yaşamının sonunda nötron yıldızına dönüşmesini sağlayan temel olay hangisidir?

6. Bir yıldızın yaşamının sonunda nötron yıldızına dönüşmesini sağlayan temel olay hangisidir?

Işık yılı neyi ölçmek için kullanılır?

Işık yılı neyi ölçmek için kullanılır?

7. Samanyolu Galaksisi hangi galaksi türüne örnektir?

7. Samanyolu Galaksisi hangi galaksi türüne örnektir?

8. Bir kara deliğin çevresindeki madde neden çok güçlü ışınım yayabilir?

8. Bir kara deliğin çevresindeki madde neden çok güçlü ışınım yayabilir?

9. Güneş'ten sonra Dünya'ya en yakın yıldız hangisidir?

9. Güneş'ten sonra Dünya'ya en yakın yıldız hangisidir?
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10. Bir yıldızın renginden hangi özelliği hakkında önemli bir çıkarım yapılabilir?

10. Bir yıldızın renginden hangi özelliği hakkında önemli bir çıkarım yapılabilir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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