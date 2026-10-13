Hangi Moda Akımı Senin Ruhunu Yansıtıyor?
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Moda sadece ne giydiğinle ilgili değil, kendini dünyaya nasıl anlattığınla da ilgilidir. Kimi insanların ruhu vintage parçaların nostaljisinde, kimininki minimalist çizgilerin sadeliğinde, kimininki ise asi ve cesur kombinlerin enerjisinde saklıdır. Peki senin tarzın hangi moda akımıyla örtüşüyor? Gardırobundaki seçimlerden yaşam tarzına kadar uzanan bu testte soruları cevapla ve ruhunu en iyi yansıtan moda akımını keşfet!
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1. Gardırobunu baştan aşağı yenileyecek olsan hangi tarzı seçerdin?
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2. Günlük kombininde hangi renk paleti seni daha çok yansıtır?
3. Bir moda çekiminde hangi ortamda poz vermek isterdin?
4. Ayakkabı seçimin genellikle nasıl olurdu?
5. Alışveriş yaparken seni en çok ne heyecanlandırır?
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6. Takı ve aksesuar konusunda hangisi sana daha yakın?
7. Moda konusunda hangi düşünce sana daha yakın?
8. Bir davete hazırlanırken nasıl bir görünüm tercih edersin?
Minimalizm: Sade, Zarif ve Kendinden Emin
Vintage: Nostaljik, Yaratıcı ve Özgün
Grunge: Asi, Bağımsız ve Kalıplara Sığmayan
Coquette: Romantik, Zarif ve Hayalperest
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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