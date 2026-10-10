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Bu Biyoloji Testinde 10/10 Yapabilir misin?

Bu Biyoloji Testinde 10/10 Yapabilir misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
10.10.2026 - 09:01
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Biyoloji sadece hücre, organ ve canlı isimlerini ezberlemekten ibaret değil. Asıl mesele, birbirine benzeyen kavramları ayırt edebilmek ve canlıların nasıl çalıştığını gerçekten anlayabilmek. Bu testte seni biraz zorlayacak sorular var. Hücre zarından genetik mekanizmalara, enzimlerden ekolojiye kadar farklı konulardan sorular hazırladık. Bazıları doğrudan bilgi isterken bazıları seçenekler arasındaki küçük farkları yakalamanı gerektirecek.

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1. Ökaryotik bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi doğrudan çekirdek içinde gerçekleşmez?

2. Bir enzimin aktivitesi belirli bir sıcaklığa kadar artarken optimum sıcaklığın üzerinde hızla azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

2. Bir enzimin aktivitesi belirli bir sıcaklığa kadar artarken optimum sıcaklığın üzerinde hızla azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

3. Aşağıdaki yapılardan hangisi hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur?

4. DNA molekülündeki aşağıdaki değişimlerden hangisinin proteinin amino asit dizisini kesin olarak değiştirmesi beklenmez?

5. Bir hücre hipertonik bir çözelti içerisine bırakıldığında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

5. Bir hücre hipertonik bir çözelti içerisine bırakıldığında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
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6. Mendel'in bağımsız dağılım ilkesinin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisi önemlidir?

6. Mendel'in bağımsız dağılım ilkesinin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisi önemlidir?

7. Bir hücrede ATP sentezinin büyük bölümünün gerçekleştiği ökaryotik organel aşağıdakilerden hangisidir?

7. Bir hücrede ATP sentezinin büyük bölümünün gerçekleştiği ökaryotik organel aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal seçilim açısından en doğru ifadedir?

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal seçilim açısından en doğru ifadedir?

9. Protein sentezinde mRNA üzerindeki kodon ile eşleşen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

9. Protein sentezinde mRNA üzerindeki kodon ile eşleşen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

10. İnsanlarda kanın pıhtılaşmasında aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği önemli sorunlara yol açabilir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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