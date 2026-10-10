Bu Biyoloji Testinde 10/10 Yapabilir misin?

Biyoloji sadece hücre, organ ve canlı isimlerini ezberlemekten ibaret değil. Asıl mesele, birbirine benzeyen kavramları ayırt edebilmek ve canlıların nasıl çalıştığını gerçekten anlayabilmek. Bu testte seni biraz zorlayacak sorular var. Hücre zarından genetik mekanizmalara, enzimlerden ekolojiye kadar farklı konulardan sorular hazırladık. Bazıları doğrudan bilgi isterken bazıları seçenekler arasındaki küçük farkları yakalamanı gerektirecek.