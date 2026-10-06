Bilinçaltında Seni Yöneten Asıl Duygu Ne?
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Bazen verdiğimiz kararların arkasındaki asıl nedeni hemen fark etmeyiz. Bir şeyi neden bu kadar istediğimizi, neden bazı insanlara karşı fazla hassas olduğumuzu veya neden belirli durumlarda kendimizi geri çektiğimizi açıklamak kolay olmayabilir. Çünkü davranışlarımızın arkasında farkında olmadığımız duygular olabilir. Peki senin hayatında hangi duygu daha baskın?
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1. Hayatında önemli bir karar vermen gerektiğinde ilk olarak ne yaparsın?
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2. Bir insan sana bir anda eskisinden daha mesafeli davranmaya başladı. Aklından ilk ne geçer?
3. Bir planın son anda değiştiğini öğrendin. Tepkin genellikle nasıl olur?
4. Bir ortamda herkes senin hakkında farklı bir fikir söylüyor. Hangisi seni daha çok etkiler?
5. Gece uyumadan önce zihninde en çok hangi düşünceler dolaşır?
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6. Bir arkadaşın senden önemli bir konuda yardım istedi. Ne yaparsın?
7. Bir konuda başarısız olduğunu hissettiğinde kendine karşı nasıl davranırsın?
8. Birinin sana karşı çok yoğun duygular beslediğini fark ettin. Bu durum sende ne yaratır?
9. Bir şey istediğin gibi gitmediğinde seni en çok ne rahatsız eder?
10. Bir ilişkide kendini en güvende ne zaman hissedersin?
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Seni Yöneten Duygu: Kaybetme Korkusu
Seni Yöneten Duygu: Kontrol İhtiyacı
Seni Yöneten Duygu: Onaylanma İhtiyacı
Seni Yöneten Duygu: Özgürlük Arzusu
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