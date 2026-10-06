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Bilinçaltında Seni Yöneten Asıl Duygu Ne?

Bilinçaltında Seni Yöneten Asıl Duygu Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
06.10.2026 - 14:00
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Bazen verdiğimiz kararların arkasındaki asıl nedeni hemen fark etmeyiz. Bir şeyi neden bu kadar istediğimizi, neden bazı insanlara karşı fazla hassas olduğumuzu veya neden belirli durumlarda kendimizi geri çektiğimizi açıklamak kolay olmayabilir. Çünkü davranışlarımızın arkasında farkında olmadığımız duygular olabilir. Peki senin hayatında hangi duygu daha baskın?

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1. Hayatında önemli bir karar vermen gerektiğinde ilk olarak ne yaparsın?

1. Hayatında önemli bir karar vermen gerektiğinde ilk olarak ne yaparsın?

2. Bir insan sana bir anda eskisinden daha mesafeli davranmaya başladı. Aklından ilk ne geçer?

3. Bir planın son anda değiştiğini öğrendin. Tepkin genellikle nasıl olur?

4. Bir ortamda herkes senin hakkında farklı bir fikir söylüyor. Hangisi seni daha çok etkiler?

4. Bir ortamda herkes senin hakkında farklı bir fikir söylüyor. Hangisi seni daha çok etkiler?

5. Gece uyumadan önce zihninde en çok hangi düşünceler dolaşır?

5. Gece uyumadan önce zihninde en çok hangi düşünceler dolaşır?
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6. Bir arkadaşın senden önemli bir konuda yardım istedi. Ne yaparsın?

7. Bir konuda başarısız olduğunu hissettiğinde kendine karşı nasıl davranırsın?

8. Birinin sana karşı çok yoğun duygular beslediğini fark ettin. Bu durum sende ne yaratır?

8. Birinin sana karşı çok yoğun duygular beslediğini fark ettin. Bu durum sende ne yaratır?

9. Bir şey istediğin gibi gitmediğinde seni en çok ne rahatsız eder?

10. Bir ilişkide kendini en güvende ne zaman hissedersin?

10. Bir ilişkide kendini en güvende ne zaman hissedersin?
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Seni Yöneten Duygu: Kaybetme Korkusu

Senin davranışlarının arkasında en güçlü şekilde çalışan duygulardan biri kaybetme korkusu olabilir. Bu yalnızca bir insanı kaybetmek anlamına gelmiyor. Bir ilişkinin bozulması, alıştığın düzenin değişmesi, değer verdiğin bir fırsatın elinden gitmesi veya hayatındaki önemli bir şeyin bir daha geri gelmemesi düşüncesi de sende güçlü bir etki yaratabilir. Bu duygu bazen seni oldukça dikkatli biri haline getirir. İnsanların davranışlarındaki küçük değişimleri fark edebilir, ilişkilerindeki sorunları daha ortaya çıkmadan sezebilir ve değer verdiğin şeyleri korumak için fazladan çaba gösterebilirsin. Ancak bunun diğer tarafında, henüz gerçekleşmemiş ihtimaller için kendini yormak da olabilir.

Seni Yöneten Duygu: Kontrol İhtiyacı

Senin bilinçaltında güçlü çalışan duygu kontrol ihtiyacı. Belirsizlikten çok hoşlanmıyor ve neyle karşılaşacağını mümkün olduğunca önceden bilmek istiyorsun. Plan yapmak, seçenekleri değerlendirmek ve olası sorunları önceden düşünmek sana yalnızca düzen değil, aynı zamanda psikolojik bir rahatlık da sağlıyor olabilir. Bir şey planladığın gibi ilerlemediğinde yaşadığın rahatsızlık aslında olayın kendisinden çok belirsizlikle ilgili olabilir. Çünkü ne yapacağını bildiğin sürece zor bir durumun bile üstesinden gelebileceğine inanıyorsun. Seni asıl zorlayan şey, ne olacağını kestirememek.

Seni Yöneten Duygu: Onaylanma İhtiyacı

Senin için insanların seni nasıl gördüğü, düşündüğünden daha önemli olabilir. Bu, sürekli herkes tarafından sevilmek istediğin anlamına gelmiyor. Ancak reddedilmek, yanlış anlaşılmak veya birilerinin senin hakkında olumsuz düşünmesi sende beklenenden daha güçlü bir etki yaratabilir. Bir ortamda söylediğin bir sözün nasıl algılandığını sonradan tekrar tekrar düşünebilir, birinin sana karşı tavrındaki değişikliği kendinle ilişkilendirebilirsin. Özellikle değer verdiğin insanların seni takdir etmesi, sana güvendiğini göstermesi ve yanında olduğunu hissettirmesi senin için oldukça anlamlı olabilir.

Seni Yöneten Duygu: Özgürlük Arzusu

Senin davranışlarının arkasında güçlü bir özgürlük ihtiyacı bulunuyor. Hayatının kontrolünün tamamen başkasının elinde olması, kendini bir kalıba sıkışmış hissetmek veya sürekli birilerinin beklentilerine göre hareket etmek seni oldukça rahatsız edebilir. İlişkilerinde de arkadaşlıklarında da kendi alanının olması önemli. Birini sevebilir, ona bağlanabilir ve hayatında önemli bir yere koyabilirsin. Ancak bütün bunları yaparken kendi kimliğini ve bağımsızlığını korumak istersin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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