Seçtiğin Tatlılar Hayatının Gizli Temasını Ortaya Çıkarıyor!

Senin hayatının şu sıralar arka planda çalışan en güçlü teması kendini yeniden keşfetmek. Bir süredir eskiden olduğun kişiyle şu an olduğun kişi arasında belirgin bir fark olduğunu hissediyor olabilirsin. Bazı şeylere bakış açın değişmiş, eskiden önem verdiğin konular artık eskisi kadar ilgini çekmemeye başlamış olabilir. Hatta çevrendeki insanlar seni aynı kişi olarak görse bile sen kendi içinde ciddi bir değişim yaşadığını hissediyorsun. Bu dönem, kim olduğunu başkalarının tanımlamasına izin vermek yerine kendini kendi gözlerinle anlamaya başladığın bir süreç. Neleri sevdiğini, neleri istemediğini ve nasıl bir hayatın seni gerçekten mutlu edeceğini daha fazla düşünüyorsun. Bu yüzden zaman zaman kararsız hissetmen oldukça normal. Çünkü eski alışkanlıklarınla yeni isteklerin arasında bir geçiş yaşıyorsun.