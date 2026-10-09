Seçtiğin Bukete Göre Hayatının Hangi Dönemindesin?

Hayatında eski düzenin yavaş yavaş geride kaldığı ve yeni bir dönemin kapısının aralandığı bir süreçtesin. Her şey henüz tamamen değişmiş olmayabilir ama içinde güçlü bir yenilenme isteği var. Uzun zamandır aynı şekilde devam eden bazı şeyleri sorgulamaya, sana gerçekten iyi gelip gelmediğini düşünmeye başlamış olabilirsin. Bu nedenle şu sıralar aldığın kararlar gelecekte düşündüğünden çok daha büyük bir etki yaratabilir. Bu dönem biraz belirsizlik de taşıyor. Bir yandan geçmişten kopmak isterken diğer yandan alıştığın şeyleri bırakmak kolay gelmeyebilir. Ancak içindeki değişim isteği tesadüf değil. Hayatında yeni insanlara, yeni deneyimlere, yeni hedeflere ve farklı bir düzene yer açmaya hazırlanıyorsun. Önünde yepyeni bir sayfa var ve bu kez bazı şeyleri başkalarının beklentilerine göre değil, kendi isteklerine göre şekillendirmek istiyorsun.