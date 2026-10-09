Seçtiğin Bukete Göre Hayatının Hangi Dönemindesin?
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Bazen hayatımızda ne istediğimizi kelimelerle anlatmak zor olabilir. Ama seçtiğimiz renkler, çiçekler ve görseller iç dünyamız hakkında düşündüğümüzden daha fazla ipucu verebilir. Bu testte karşına çıkan birbirinden farklı buketlerden sana en çok hitap edenleri seç. Yaptığın seçimlerin sonunda hayatının şu anda hangi dönemini yaşadığını birlikte keşfedelim.
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Seç bakalım!
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Yeni bir başlangıcın eşiğindesin!
Kendini bulma dönemindesin!
Huzur ve denge dönemindesin!
Büyüme ve güçlenme dönemindesin
Değişim ve macera dönemindesin!
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