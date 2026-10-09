article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Seçtiğin Bukete Göre Hayatının Hangi Dönemindesin?

Seçtiğin Bukete Göre Hayatının Hangi Dönemindesin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
09.10.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen hayatımızda ne istediğimizi kelimelerle anlatmak zor olabilir. Ama seçtiğimiz renkler, çiçekler ve görseller iç dünyamız hakkında düşündüğümüzden daha fazla ipucu verebilir. Bu testte karşına çıkan birbirinden farklı buketlerden sana en çok hitap edenleri seç. Yaptığın seçimlerin sonunda hayatının şu anda hangi dönemini yaşadığını birlikte keşfedelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Yeni bir başlangıcın eşiğindesin!

Yeni bir başlangıcın eşiğindesin!

Hayatında eski düzenin yavaş yavaş geride kaldığı ve yeni bir dönemin kapısının aralandığı bir süreçtesin. Her şey henüz tamamen değişmiş olmayabilir ama içinde güçlü bir yenilenme isteği var. Uzun zamandır aynı şekilde devam eden bazı şeyleri sorgulamaya, sana gerçekten iyi gelip gelmediğini düşünmeye başlamış olabilirsin. Bu nedenle şu sıralar aldığın kararlar gelecekte düşündüğünden çok daha büyük bir etki yaratabilir. Bu dönem biraz belirsizlik de taşıyor. Bir yandan geçmişten kopmak isterken diğer yandan alıştığın şeyleri bırakmak kolay gelmeyebilir. Ancak içindeki değişim isteği tesadüf değil. Hayatında yeni insanlara, yeni deneyimlere, yeni hedeflere ve farklı bir düzene yer açmaya hazırlanıyorsun. Önünde yepyeni bir sayfa var ve bu kez bazı şeyleri başkalarının beklentilerine göre değil, kendi isteklerine göre şekillendirmek istiyorsun.

Kendini bulma dönemindesin!

Şu sıralar hayatındaki en önemli konu başkalarının senden ne beklediğinden çok, senin gerçekten ne istediğini anlamak. Uzun süre çevrendeki insanların fikirlerini, beklentilerini veya hayat tarzlarını kendi kararlarının önüne koymuş olabilirsin. Fakat artık kendine dönmeye ve 'Ben ne istiyorum?' sorusunu daha fazla sormaya başlamışsın. Bu dönem dışarıdan bakıldığında sakin görünebilir. Fakat zihninin içinde ciddi bir hareketlilik var. Geçmişte verdiğin kararları yeniden değerlendiriyor, bazı insanlarla olan ilişkilerini sorguluyor ve gelecekte nasıl bir hayat istediğini düşünüyorsun. Her şeyi hemen netleştirmek zorunda olmadığını da yavaş yavaş öğreniyorsun.

Huzur ve denge dönemindesin!

Hayatında büyük fırtınaların biraz olsun dindiği, daha sakin ve dengeli bir döneme girmiş görünüyorsun. Eskiden seni çok fazla yoran bazı konular artık eskisi kadar etkili değil. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmişsin. Senin için şu anda büyük heyecanlardan çok iç huzur daha değerli. Gereksiz tartışmalardan, seni tüketen ilişkilerden ve sürekli kendini kanıtlama ihtiyacından uzaklaşmak istiyorsun. Daha az ama daha gerçek insanlarla vakit geçirmek, kendine zaman ayırmak ve hayatın küçük güzelliklerinin farkına varmak sana daha iyi geliyor.

Büyüme ve güçlenme dönemindesin

Büyüme ve güçlenme dönemindesin

Son zamanlarda yaşadıkların seni tahmin ettiğinden çok daha fazla değiştirmiş olabilir. Geçmişte seni kırabilecek veya uzun süre düşündürebilecek bazı olaylara artık daha farklı bakıyorsun. Çünkü deneyimlerin seni daha güçlü, daha seçici ve daha dayanıklı biri haline getirmiş. Hayatının bu döneminde kendine olan güvenin yavaş yavaş yükseliyor. Eskiden başkalarının söylediklerini fazla önemserken artık kendi kararlarının arkasında durmayı öğreniyorsun. Hatalarını bile eskisi kadar büyütmüyor, onları hayatın doğal bir parçası olarak görmeye başlıyorsun. Bu dönem biraz mücadeleli olabilir. Önünde çözmen gereken bazı meseleler, vermen gereken kararlar veya aşman gereken engeller bulunabilir. Fakat artık eski halin değilsin. Karşına çıkan sorunlarla başa çıkabilecek güce sahip olduğunu biliyorsun.

Değişim ve macera dönemindesin!

Değişim ve macera dönemindesin!

Hayatının şu sıralar durağan kalmaya hiç niyeti yok. Yeni şeyler denemek, farklı yerlere gitmek, yeni insanlarla tanışmak ve daha önce cesaret edemediğin şeyleri yapmak istiyorsun. Uzun zamandır aynı düzenin içinde sıkışmış hissediyorsan artık bunu değiştirmek için harekete geçmeye başlamış olabilirsin. Senin için bu dönem konfor alanından çıkma zamanı. Her şeyin kusursuz şekilde planlanmasını beklemek yerine biraz spontane davranmaya daha açıksın. Çünkü artık hayatın sadece güvenli olanı seçmekten ibaret olmadığını düşünüyorsun. Bu değişim yalnızca dış dünyanda değil, karakterinde de yaşanıyor. Daha cesur kararlar verebilir, daha önce önem verdiğin bazı şeyleri artık gereksiz bulabilir ve kendine yeni hedefler koyabilirsin. Hatta bir süre sonra 'Ben bunu nasıl daha önce düşünmemişim?' diyeceğin kararlar bile alabilirsin.

Hayatını yeniden şekillendiriyorsun!

Hayatını yeniden şekillendiriyorsun!

Sen şu anda hayatındaki parçaları yeniden yerine koyduğun bir dönemdesin. Geçmişte verdiğin bazı kararların sonuçlarını değerlendiriyor, gelecekte nasıl bir hayat istediğini daha ciddi şekilde düşünüyorsun. Artık sadece 'Ne olacak?' diye beklemek yerine hayatının yönünü kendin belirlemek istiyorsun. Bu dönem büyük kararların zamanı olabilir. Kariyer, ilişkiler, arkadaşlıklar, yaşam tarzı veya kişisel hedeflerin konusunda bazı şeyleri değiştirme isteğin güçlenmiş olabilir. Eskiden sırf alıştığın için devam ettirdiğin bazı şeylerin artık sana ait olmadığını fark ediyorsun. Hayatını yeniden şekillendirmek her zaman kolay değildir. Bazen bir şeyleri değiştirmek için önce onlardan vazgeçmek gerekir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bazı vedalar veya kapanışlar yaşayabilirsin. Fakat bunların her biri yeni bir düzen oluşturabilmen için sana alan açıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın