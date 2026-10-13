Senden Ayrılan Ne Kadar Pişman Olur?

Senden ayrılan kişinin pişmanlık yaşama ihtimali var ama bu pişmanlık büyük bir 'Keşke hiç ayrılmasaydım' seviyesine çıkmayabilir. Sen ilişkilerde karşı tarafa güven, sakinlik ve istikrar veren birisin. Ancak ayrılığın ardından kendini toparlayabildiğin için karşı taraf senin yokluğunu hemen fark etmeyebilir. Asıl farkındalık zaman geçtikçe ortaya çıkabilir. Özellikle yeni insanlarla tanıştığında senin verdiğin bazı şeylerin aslında ne kadar değerli olduğunu anlayabilir. Senin yanında sahip olduğu huzuru, anlayışı veya rahatlığı başka bir ilişkide bulamadığında geçmişe dönüp seni hatırlaması oldukça mümkün. Yine de senin en güçlü taraflarından biri, birinin pişman olup olmamasına göre hayatını şekillendirmemen. O kişi bir gün 'Acaba?' diye düşünse bile sen çoktan yoluna devam etmiş olabilirsin. Kısacası senden ayrılmak büyük bir yıkım yaratmayabilir ama zaman zaman aklına düşen bir 'Keşke' bırakabilir.