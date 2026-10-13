Senden Ayrılan Ne Kadar Pişman Olur?
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Bazı insanlar hayatımıza girer, bazıları ise hayatımızdan çıktıktan sonra bile etkisini uzun süre sürdürür. Peki seninle yollarını ayıran biri, zaman geçtikçe verdiği kararın yanlış olduğunu düşünür mü? Yoksa hayatına devam edip seni tamamen geride mi bırakır? Bu testte vereceğin cevaplar; ilişkilerde nasıl bir iz bıraktığını, karşı tarafın seni kaybettikten sonra neleri fark edebileceğini ve senden ayrılan kişinin geri dönüp dönmeyeceğini eğlenceli bir şekilde ortaya çıkaracak. Hazırsan başlayalım!
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1. Bir ilişkin bittiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
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2. Eski sevgilin seni sosyal medyada takip etmeye devam etse ne düşünürsün?
3. Eski sevgilin sana "Nasılsın?" diye mesaj atsa nasıl davranırsın?
4. Ayrılıktan sonra kendini nasıl toparlarsın?
5. Bir ilişkide karşı tarafa en çok ne verirsin?
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6. Eski sevgilinin yeni bir ilişkiye başladığını görsen ne yaparsın?
7. Sence insanlar birinin değerini en çok ne zaman anlar?
8. Eski sevgilin ortak arkadaşlarınıza seni sorsa nasıl hissedersin?
9. Bir ilişkide seni diğer insanlardan ayıran özelliğin nedir?
10. Birinin seni kaybettikten sonra pişman olması sence neye bağlıdır?
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