Bu Davranışları Yapıyorsan İnsanlar Senden Çekiniyor Olabilir!

Senin için saygı görmek, kendini korumak ve insanların sınırlarını bilmesi önemli olabilir. Bu nedenle düşüncelerini açıkça ifade ediyor, herkese hemen güvenmiyor ve rahatsız olduğun durumlarda tavrını belli ediyorsun. Bu özellikler bazı ortamlarda kararlı ve kendinden emin görünmeni sağlayabilir. Ancak niyetinle başkalarının algısı her zaman aynı olmayabilir. Sen yalnızca kendini koruduğunu düşünürken karşındaki kişi seni soğuk, sert veya yaklaşılması zor biri olarak değerlendirebilir. Özellikle duygularını fazla belli etmiyorsan insanlar senin yanında yanlış bir şey söylemekten çekinebilir. Bazen birinin sana yaklaşmasını zorlaştıran şey söylediklerin değil, söylemediklerin olabilir. Rahatsız olduğunda sessizleşmek, bir soruya kısa cevap vermek veya bir hatayı uzun süre hatırlamak, karşı tarafın seninle iletişim kurarken temkinli davranmasına yol açabilir.