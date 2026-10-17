Bu Davranışları Yapıyorsan İnsanlar Senden Çekiniyor Olabilir!
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Bazı insanlar bulundukları ortamda hiçbir şey söylemeden bile dikkat çeker. Bazıları ise farkında olmadan çevresindekilerde mesafe yaratabilir. Peki, senin davranışların insanlara nasıl hissettiriyor? Fazla net konuşman, kolay güvenmemen ya da duygularını belli etmemen başkalarının sana yaklaşmasını zorlaştırıyor olabilir mi?
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İnsanlara Kolayca Duvar Örmüyorsun
Güçlü Görünürken Mesafeli Algılanıyor Olabilirsin
İnsanlar Tepkilerinden Emin Olamıyor Olabilir
İnsanlar Sana Yaklaşırken Fazla Dikkatli Davranıyor Olabilir
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