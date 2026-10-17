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Bu Davranışları Yapıyorsan İnsanlar Senden Çekiniyor Olabilir!

Bu Davranışları Yapıyorsan İnsanlar Senden Çekiniyor Olabilir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
17.10.2026 - 16:01
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Bazı insanlar bulundukları ortamda hiçbir şey söylemeden bile dikkat çeker. Bazıları ise farkında olmadan çevresindekilerde mesafe yaratabilir. Peki, senin davranışların insanlara nasıl hissettiriyor? Fazla net konuşman, kolay güvenmemen ya da duygularını belli etmemen başkalarının sana yaklaşmasını zorlaştırıyor olabilir mi?

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Hangi davranışlar sende var?

Hangi davranışlar sende var?

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İnsanlara Kolayca Duvar Örmüyorsun

İnsanlarla iletişiminde genel olarak ulaşılabilir ve rahat bir izlenim bırakıyor olabilirsin. Herkese hemen güvenmesen bile karşındaki insanlara kendilerini ifade edebilecekleri bir alan tanımaya yatkın olabilirsin. Bu da yeni tanıştığın kişilerin seninle iletişim kurmasını kolaylaştırabilir. Elbette bu, kimsenin senden çekinmediği anlamına gelmez. Bazen sessizliğin, ciddi duruşun veya düşüncelerini dikkatle ifade etmen yanlış anlaşılabilir. Özellikle seni henüz tanımayan kişiler, sakinliğini mesafeli olmak şeklinde yorumlayabilir. Fakat zaman geçtikçe davranışların ve iletişim tarzın hakkında daha net bir fikir edinebilirler. Senin dikkat etmen gereken nokta, insanlarla iyi geçinmek uğruna kendi sınırlarından vazgeçmemek. Herkesi rahat ettirmeye çalışırken istemediğin şeylere evet demek zorunda değilsin. Nazik olmakla her şeye izin vermek arasında büyük bir fark var.

Güçlü Görünürken Mesafeli Algılanıyor Olabilirsin

Güçlü Görünürken Mesafeli Algılanıyor Olabilirsin

Senin için saygı görmek, kendini korumak ve insanların sınırlarını bilmesi önemli olabilir. Bu nedenle düşüncelerini açıkça ifade ediyor, herkese hemen güvenmiyor ve rahatsız olduğun durumlarda tavrını belli ediyorsun. Bu özellikler bazı ortamlarda kararlı ve kendinden emin görünmeni sağlayabilir. Ancak niyetinle başkalarının algısı her zaman aynı olmayabilir. Sen yalnızca kendini koruduğunu düşünürken karşındaki kişi seni soğuk, sert veya yaklaşılması zor biri olarak değerlendirebilir. Özellikle duygularını fazla belli etmiyorsan insanlar senin yanında yanlış bir şey söylemekten çekinebilir. Bazen birinin sana yaklaşmasını zorlaştıran şey söylediklerin değil, söylemediklerin olabilir. Rahatsız olduğunda sessizleşmek, bir soruya kısa cevap vermek veya bir hatayı uzun süre hatırlamak, karşı tarafın seninle iletişim kurarken temkinli davranmasına yol açabilir.

İnsanlar Tepkilerinden Emin Olamıyor Olabilir

Senin davranışlarında temkinli olma, kontrolü elinde tutma ve kendini koruma eğilimi öne çıkıyor olabilir. İnsanların söylediklerini ve yaptıklarını dikkatle gözlemliyor, güvenini kolayca kazanamayan kişilere karşı mesafeli duruyor olabilirsin. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları da bu tutumunun oluşmasında etkili olmuş olabilir. Bu yaklaşım zaman zaman işine yarayabilir. İnsanları tanımak için kendine zaman tanımak ve sınırlarını korumak oldukça doğaldır. Ancak sürekli tetikte olmak, karşındaki kişinin davranışlarını tehdit gibi yorumlamana veya küçük hatalara beklenenden daha sert tepki vermene neden olabilir. Örneğin birisi seninle aynı fikirde olmadığında bunu yalnızca bir görüş ayrılığı olarak görmek yerine sana karşı çıkması şeklinde algılayabilirsin. Birisi hata yaptığında özür dilemesine rağmen ona yeniden güvenmekte zorlanabilirsin. Bu durumlarda insanlar, seninle konuşurken her kelimeyi dikkatle seçmeleri gerektiğini düşünebilir.

İnsanlar Sana Yaklaşırken Fazla Dikkatli Davranıyor Olabilir

İnsanlar Sana Yaklaşırken Fazla Dikkatli Davranıyor Olabilir

İşaretlediğin davranışların büyük bölümü sana uyuyorsa insanlarla ilişkilerinde güçlü savunma mekanizmaları geliştirmiş olabilirsin. Kolay güvenmemek, kontrolü bırakmakta zorlanmak, eleştirilere karşı savunmaya geçmek veya rahatsız olduğunda duygularını içine atmak senin için alışılmış tepkiler haline gelmiş olabilir. Bunun arkasında mutlaka kötü bir deneyim bulunması gerekmez. Kişilik özelliklerin, yetiştiğin ortam veya zaman içinde öğrendiğin iletişim biçimleri de bu davranışları etkileyebilir. Önemli olan, bu tepkilerin bugün hayatını nasıl etkilediğini fark etmektir. Çevrendeki insanlar seni kararlı, güçlü ve kolay yönlendirilemeyen biri olarak görebilir. Ancak aynı zamanda sana bir sorunlarını anlatırken yargılanmaktan, yanlış anlaşılmaktan veya sert bir karşılık almaktan çekinebilirler. Senin için sıradan olan bir tepki, başka biri için iletişimi sürdürmeyi zorlaştırabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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