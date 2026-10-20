Bir Film Evreni Seç, Orada Nasıl Bir Hayatın Olurdu Söyleyelim!
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Hiç izlediğin bir filmin içine girip orada yaşamanın nasıl olacağını düşündün mü? Büyülü bir okulda sırlarını keşfetmek, romantik bir şehirde aşkı bulmak, geleceğin dünyasında hayatta kalmak ya da fantastik bir evrende kendi hikayeni yazmak... Her film evreni bambaşka bir hayat sunuyor ve senin seçimlerin de hangi dünyada daha mutlu olabileceğine dair ipuçları taşıyor. Şimdi hayalindeki film evrenini seç ve orada nasıl bir hayat yaşayacağını öğren. Belki büyük bir maceranın kahramanı, belki de herkesin imrendiği bir hayatın başrolü olacaksın!
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