Bir Film Evreni Seç, Orada Nasıl Bir Hayatın Olurdu Söyleyelim!

Senin hayatın Hogwarts'ın büyülü koridorlarında geçseydi, sıradan bir öğrenci olmakla yetinmezdin. Büyük ihtimalle okulun en gizemli odalarını merak eden, eski kitapların arasında saatlerini geçiren ve herkesin görmezden geldiği ayrıntıları fark eden biri olurdun. Daha ilk haftandan itibaren okulun gizli geçitlerini keşfetmeye çalışır, yasaklanmış bölümlerin neden yasaklandığını sorgulardın. Senin için öğrenmek yalnızca derslerde başarılı olmak anlamına gelmezdi. Her yeni bilgi, dünyayı biraz daha farklı görmeni sağlayan bir anahtar olurdu. Bu evrende arkadaşlıkların da hayatının önemli bir parçası haline gelirdi. Birlikte tehlikeli maceralara atıldığın, sınavlardan önce birbirine yardım ettiğin ve bazen başınızı derde soktuğun bir arkadaş grubun olurdu. İnsanlar seni meraklı, yaratıcı ve gerektiğinde beklenmedik çözümler üretebilen biri olarak tanırdı. Herkes bir soruna aynı şekilde yaklaşırken sen farklı bir yol bulabilirdin.