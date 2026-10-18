Ne Kadar İnatçısın? Bu 10 Seçim Seni Ele Verecek!
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Bir konuda karar verdiğinde fikrinden kolayca döner misin, yoksa sonuna kadar kendi bildiğini mi okursun? Bazen inatçılık hedeflerine ulaşmanı sağlayan en büyük gücün olabilir, bazen de seni gereksiz tartışmaların içine sürükleyebilir. Peki, sen ne kadar inatçısın? Bu 10 soruda vereceğin cevaplar, ne zaman geri adım attığını ve ne zaman kendi kararının arkasında durduğunu ortaya çıkaracak. Bakalım sonuç seni şaşırtacak mı?
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1. Bir konuda arkadaşınla tamamen zıt düşünüyorsun. Ne yaparsın?
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2. Uzun zamandır istediğin bir şeyi yapmaya çalışıyorsun ama sürekli başarısız oluyorsun. Nasıl davranırsın?
3. Bir tartışmada haksız olduğunu fark ettin. Tepkin ne olur?
4. Birisi sana ne yapman gerektiğini söyleyerek baskı kuruyor. Ne yaparsın?
5. Bir arkadaşınla gideceğiniz yeri seçemiyorsunuz. Nasıl bir yol izlersin?
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6. Birine kırıldın ve o kişi senden özür diledi. Ne yaparsın?
7. Bir projede senin fikrin yerine başka birinin fikri seçildi. Nasıl hissedersin?
8. Bir konuda karar verdin ama çevrendeki herkes yanlış düşündüğünü söylüyor. Ne yaparsın?
9. Bir oyunda veya yarışmada kaybettin. Tepkin ne olur?
10. Bir konuda uzun süredir savunduğun düşüncenin yanlış olduğu ortaya çıktı. Ne yaparsın?
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Sonuna Kadar İnatçısın!
Kararlısın Ama Mantığını da Dinliyorsun!
İnatçılıktan Çok Uyumlusun!
Duruma Göre İnatçısın!
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