article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Ne Kadar İnatçısın? Bu 10 Seçim Seni Ele Verecek!

Ne Kadar İnatçısın? Bu 10 Seçim Seni Ele Verecek!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
18.10.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir konuda karar verdiğinde fikrinden kolayca döner misin, yoksa sonuna kadar kendi bildiğini mi okursun? Bazen inatçılık hedeflerine ulaşmanı sağlayan en büyük gücün olabilir, bazen de seni gereksiz tartışmaların içine sürükleyebilir. Peki, sen ne kadar inatçısın? Bu 10 soruda vereceğin cevaplar, ne zaman geri adım attığını ve ne zaman kendi kararının arkasında durduğunu ortaya çıkaracak. Bakalım sonuç seni şaşırtacak mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir konuda arkadaşınla tamamen zıt düşünüyorsun. Ne yaparsın?

2. Uzun zamandır istediğin bir şeyi yapmaya çalışıyorsun ama sürekli başarısız oluyorsun. Nasıl davranırsın?

3. Bir tartışmada haksız olduğunu fark ettin. Tepkin ne olur?

4. Birisi sana ne yapman gerektiğini söyleyerek baskı kuruyor. Ne yaparsın?

5. Bir arkadaşınla gideceğiniz yeri seçemiyorsunuz. Nasıl bir yol izlersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birine kırıldın ve o kişi senden özür diledi. Ne yaparsın?

7. Bir projede senin fikrin yerine başka birinin fikri seçildi. Nasıl hissedersin?

8. Bir konuda karar verdin ama çevrendeki herkes yanlış düşündüğünü söylüyor. Ne yaparsın?

9. Bir oyunda veya yarışmada kaybettin. Tepkin ne olur?

9. Bir oyunda veya yarışmada kaybettin. Tepkin ne olur?

10. Bir konuda uzun süredir savunduğun düşüncenin yanlış olduğu ortaya çıktı. Ne yaparsın?

10. Bir konuda uzun süredir savunduğun düşüncenin yanlış olduğu ortaya çıktı. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sonuna Kadar İnatçısın!

Sonuna Kadar İnatçısın!

Senin için bir konuda karar vermek, yalnızca bir seçim yapmak değil, aynı zamanda o kararın arkasında durmak anlamına geliyor. Bir düşünceye inandığında başkalarının seni vazgeçirmesi oldukça zor. Eleştiriler karşısında hemen geri adım atmıyor, hatta bazen herkes sana karşı olsa bile kendi bildiğini savunmaya devam ediyorsun. Bu özelliğin seni hedeflerine ulaşma konusunda oldukça kararlı biri yapabilir. Özellikle zorlandığın zamanlarda pes etmemen ve başkalarının senin yerine karar vermesine izin vermemen önemli bir gücün. Bir hedef belirlediğinde engelleri aşmak için uğraşıyor, başarısızlıkları son nokta olarak görmek yerine yeniden denemek için bir neden sayıyorsun. Ancak burada ince bir çizgi var: Kararlı olmakla her koşulda haklı olduğunu düşünmek aynı şey değil.

Kararlısın Ama Mantığını da Dinliyorsun!

Senin inatçılığın kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkmıyor. Bir konuda karar verdiğinde onu savunuyorsun ama yeni bilgilerle karşılaştığında düşüncelerini gözden geçirebiliyorsun. Kendi fikirlerine değer veriyorsun, ancak başkalarının söylediklerini de tamamen görmezden gelmiyorsun. Bu nedenle hem kararlı hem de gerektiğinde değişime açık bir yapın var. Bir hedefe ulaşmak istediğinde hemen vazgeçmemen, başarısızlık karşısında yeni yollar araman ve eleştirileri değerlendirebilmen sana önemli avantajlar sağlıyor. İnsanlar seni kolayca yönlendiremeyebilir çünkü ne istediğini biliyorsun. Fakat bu, başkalarının fikirlerini dinlemeyeceğin anlamına gelmiyor. Senin için önemli olan, bir kararın sırf başkası söylediği için değil, gerçekten mantıklı olduğu için değişmesi.

İnatçılıktan Çok Uyumlusun!

Senin için her tartışmayı kazanmak veya her kararın kendi istediğin gibi sonuçlanması çok önemli değil. İnsanlarla anlaşabilmek, gereksiz gerginliklerden uzak durmak ve farklı düşüncelere alan açmak senin için daha değerli olabilir. Bu nedenle bazı konularda geri adım atman, kararsız olduğun anlamına gelmez. Bazen huzuru korumayı seçiyorsun. Bu yaklaşımın sosyal ilişkilerinde sana avantaj sağlayabilir. İnsanları dinlemeyi, ortak noktalar bulmayı ve gerektiğinde uzlaşmayı biliyorsun. Herkesin aynı şekilde düşünmek zorunda olmadığını kabul ediyorsun. Bir arkadaşınla anlaşamadığında ilişkinizin zarar görmesini istemiyor, küçük anlaşmazlıkları büyütmekten kaçınıyorsun.

Duruma Göre İnatçısın!

Senin inatçılığın tamamen içinde bulunduğun duruma bağlı. Bazı konularda son derece esnek davranırken bazı meselelerde geri adım atman neredeyse imkansız hale gelebiliyor. Özellikle kişisel sınırların, değerlerin veya uzun zamandır emek verdiğin hedefler söz konusu olduğunda kendini daha kararlı hissediyorsun. Buna karşılık senin için çok önemli olmayan konularda uzlaşmakta zorlanmıyorsun. Bu özellik, her tartışmayı aynı derecede ciddiye almamanı sağlayabilir. Hangi konularda ısrarcı olman gerektiğini, hangilerinde ise esnek davranabileceğini ayırt etmeye çalışıyorsun. Bir fikri hemen kabul etmeyebilir, önce nedenlerini anlamak isteyebilirsin. İkna olman için yalnızca birinin ısrar etmesi yeterli değil; söylenenlerin mantıklı gelmesi gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın