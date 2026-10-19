Bir Hayvan Seç, Ne Kadar İlişki İnsanısın Söyleyelim!
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İlişkilerde kimi insanlar sevgisini sonuna kadar yaşarken kimi kendi alanını korumayı, bazılarıysa her şeyden önce güven duymayı tercih eder. Peki sen bir ilişkide nasıl birisin? Seçtiğin hayvan, aşk hayatındaki beklentilerin ve ilişkilere yaklaşımın hakkında ipuçları verebilir. Aşağıdaki hayvanlardan sana en yakın geleni seç ve ne kadar ilişki insanı olduğunu öğren!
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Seç bakalım!
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Tam Bir İlişki İnsanısın
Bağımsız Ama Derin Seven Birisin
Romantik Bir Aşk İnsanısın
Seçici ve Temkinli Bir İlişki İnsanısın
Eğlenceli ve Sosyal Bir İlişki İnsanısın
Özgürlüğüne Düşkün Bir Aşk İnsanısın
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