Seni Farkında Olmadan Yöneten Korku Ne?

Senin farkında olmadan seni yöneten korku, istediğin sonucu elde edememek ve kendi potansiyelinin altında kalmak olabilir. Bir işe başlamadan önce ayrıntılı düşünmen, kendini geliştirmen ve elinden gelenin en iyisini yapmak istemen aslında güçlü yanların arasında. Ancak bu beklentiler zaman zaman seni harekete geçiren bir güç olmaktan çıkıp önünde duran bir engele dönüşebilir. Belki bir fırsat karşına çıktığında önce neler kazanabileceğini değil, neleri yanlış yapabileceğini düşünüyorsun. Bir projeye başlamadan önce yeterince hazır olup olmadığını sorguluyor, bir karar vermeden önce bütün eksiklerini tamamlamaya çalışıyor olabilirsin. İçinden bir ses sana biraz daha hazırlanmanı, biraz daha öğrenmeni veya doğru zamanı beklemeni söylüyor olabilir. Fakat bazen o doğru zaman bir türlü gelmez. Bu korkunun daha az fark edilen tarafı, başarısızlığın kendisinden çok başarısız olduğunda kendin hakkında ne düşüneceğinle ilgili olmasıdır. Bir konuda istediğin sonucu alamadığında bunu yalnızca bir deneyim olarak görmek yerine kendini yetersiz hissetmene neden olan bir kanıt gibi yorumlayabilirsin. Böylece tek bir hata, bütün yeteneklerini sorgulamana yol açabilir.