article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Seni Farkında Olmadan Yöneten Korku Ne?

Seni Farkında Olmadan Yöneten Korku Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
18.10.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen nedenini bile anlamadan bir fırsattan vazgeçer, söylemek istediğimiz bir şeyi içimize atar ya da bizi mutlu edebilecek bir adım atmaktan kaçınırız. Kendimize mantıklı açıklamalar bulsak da kararlarımızın arkasında farkında olmadığımız bir korku yatıyor olabilir. Peki, seni gerçekten durduran şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tam da istediğin gibi bir fırsat karşına çıktı. İlk tepkin ne olur?

2. Birine karşı güçlü duygular beslediğinde nasıl davranırsın?

2. Birine karşı güçlü duygular beslediğinde nasıl davranırsın?

3. Bir hata yaptığında aklından en çok ne geçer?

3. Bir hata yaptığında aklından en çok ne geçer?

4. İnsanların seni yanlış anladığını hissettiğinde ne yaparsın?

4. İnsanların seni yanlış anladığını hissettiğinde ne yaparsın?

5. Hayatında büyük bir değişiklik yapman gerekse en çok ne seni zorlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir arkadaşın sana uzun süre cevap vermediğinde ne düşünürsün?

7. Kendinle ilgili en çok hangi konuda zorlanırsın?

8. Bir ortamda herkesin senden farklı düşündüğünü fark ettin. Ne yaparsın?

Başarısızlık Korkusu

Senin farkında olmadan seni yöneten korku, istediğin sonucu elde edememek ve kendi potansiyelinin altında kalmak olabilir. Bir işe başlamadan önce ayrıntılı düşünmen, kendini geliştirmen ve elinden gelenin en iyisini yapmak istemen aslında güçlü yanların arasında. Ancak bu beklentiler zaman zaman seni harekete geçiren bir güç olmaktan çıkıp önünde duran bir engele dönüşebilir. Belki bir fırsat karşına çıktığında önce neler kazanabileceğini değil, neleri yanlış yapabileceğini düşünüyorsun. Bir projeye başlamadan önce yeterince hazır olup olmadığını sorguluyor, bir karar vermeden önce bütün eksiklerini tamamlamaya çalışıyor olabilirsin. İçinden bir ses sana biraz daha hazırlanmanı, biraz daha öğrenmeni veya doğru zamanı beklemeni söylüyor olabilir. Fakat bazen o doğru zaman bir türlü gelmez. Bu korkunun daha az fark edilen tarafı, başarısızlığın kendisinden çok başarısız olduğunda kendin hakkında ne düşüneceğinle ilgili olmasıdır. Bir konuda istediğin sonucu alamadığında bunu yalnızca bir deneyim olarak görmek yerine kendini yetersiz hissetmene neden olan bir kanıt gibi yorumlayabilirsin. Böylece tek bir hata, bütün yeteneklerini sorgulamana yol açabilir.

Reddedilme Korkusu

Senin temel korkun, olduğun halinle yeterince sevilmemek, kabul görmemek veya başkalarının gözünde değer kaybetmek olabilir. İnsanlarla kurduğun ilişkilerde onların duygularını önemseyebilir, çevrendeki insanların seni nasıl değerlendirdiğini sık sık düşünebilirsin. Bir gruba ait olmak, anlaşılmak ve değer görmek senin için önemli olabilir. Ancak başkalarının düşüncelerine fazla odaklandığında kendi isteklerini geri plana atma riskin var. Belki bir ortamda farklı düşündüğünde fikrini söylemeden önce herkesin tepkisini hesaplıyorsun. Birisi sana soğuk davrandığında yanlış bir şey yapıp yapmadığını sorguluyor, eleştirildiğinde yalnızca söylenenleri değil, o kişinin artık seni daha az sevip sevmeyeceğini de düşünüyorsun. Bazen sırf birini kaybetmemek için istemediğin şeylere evet diyebilir veya kendi düşüncelerini ifade etmekten kaçınabilirsin. Bu korku, insanlarla ilişkilerinde sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı olarak da ortaya çıkabilir. Daha başarılı, daha anlayışlı, daha eğlenceli veya daha yardımsever olmaya çalışarak insanların seni tercih etmesini isteyebilirsin. Fakat ne kadar çabalarsan çabala, herkesin seni beğenmesini veya her zaman onaylamasını sağlamak mümkün değildir.

Kaybetme Korkusu:

Senin farkında olmadan seni yöneten korku, değer verdiğin insanları, ilişkileri veya hayatındaki önemli şeyleri kaybetme ihtimali olabilir. Birine bağlandığında o ilişkinin devam etmesini önemseyebilir, aranızdaki bağın zarar görmemesi için fazladan çaba gösterebilirsin. Sevdiklerinin hayatında kalması ve onlarla kurduğun ilişkinin güvenli olması senin için büyük anlam taşıyor olabilir. Ancak bazen kaybetme ihtimaline odaklanmak, sahip olduğun ilişkinin içinde rahatça bulunmanı zorlaştırabilir. Birinin davranışları değiştiğinde hemen kötü bir şey olacağını düşünebilir, mesajına geç cevap verdiğinde aranızdaki bağın zayıfladığından endişelenebilir veya küçük bir tartışmayı ilişkinin sonuna dair bir işaret gibi yorumlayabilirsin. Bu korku yalnızca romantik ilişkilerde görülmez. Arkadaşlıklarında, ailende veya hayatındaki diğer önemli bağlarda da ortaya çıkabilir. Bir insanla aranın bozulmaması için kendi kırgınlığını anlatmaktan kaçınabilir, sorunları çözmek adına sürekli ilk adımı sen atabilir veya bir ilişkinin sürmesi için gereken bütün sorumluluğu üstlenebilirsin.

Kontrolü Kaybetme Korkusu

Senin temel korkun, olayların beklediğin gibi ilerlememesi ve kendini hazırlıksız hissetmek olabilir. Plan yapmayı, olasılıkları değerlendirmeyi ve kararlarının sonuçlarını önceden anlamayı seviyor olabilirsin. Bu özelliklerin hayatını düzenlemene ve sorumluluklarını yerine getirmene yardımcı olabilir. Ancak her ihtimali önceden çözmeye çalıştığında zihinsel olarak yorulabilir ve harekete geçmekte zorlanabilirsin. Belki önemli bir karar vermeden önce defalarca düşünüyor, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları tek tek hesaplıyor veya beklenmedik bir değişiklik yaşandığında huzursuz hissediyorsun. Başkalarının davranışlarını anlamaya çalışman, her ayrıntıyı kontrol etme isteğin ya da planların değiştiğinde yaşadığın gerginlik de bu eğilimin bir parçası olabilir. Kontrol ihtiyacının arkasında bazen hata yapma endişesi, bazen güvende hissetme isteği, bazen de sorumluluklarını aksatmama arzusu bulunur. Fakat hayatın bütün değişkenlerini yönetmek mümkün değildir. Ne kadar iyi plan yaparsan yap, diğer insanların kararlarını, beklenmedik gelişmeleri veya gelecekte yaşayacağın her şeyi önceden belirleyemezsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın