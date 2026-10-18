Seni Farkında Olmadan Yöneten Korku Ne?
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Bazen nedenini bile anlamadan bir fırsattan vazgeçer, söylemek istediğimiz bir şeyi içimize atar ya da bizi mutlu edebilecek bir adım atmaktan kaçınırız. Kendimize mantıklı açıklamalar bulsak da kararlarımızın arkasında farkında olmadığımız bir korku yatıyor olabilir. Peki, seni gerçekten durduran şey ne?
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1. Tam da istediğin gibi bir fırsat karşına çıktı. İlk tepkin ne olur?
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2. Birine karşı güçlü duygular beslediğinde nasıl davranırsın?
3. Bir hata yaptığında aklından en çok ne geçer?
4. İnsanların seni yanlış anladığını hissettiğinde ne yaparsın?
5. Hayatında büyük bir değişiklik yapman gerekse en çok ne seni zorlar?
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6. Bir arkadaşın sana uzun süre cevap vermediğinde ne düşünürsün?
7. Kendinle ilgili en çok hangi konuda zorlanırsın?
8. Bir ortamda herkesin senden farklı düşündüğünü fark ettin. Ne yaparsın?
Başarısızlık Korkusu
Reddedilme Korkusu
Kaybetme Korkusu:
Kontrolü Kaybetme Korkusu
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